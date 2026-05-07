Modna terapija: kako oblačila vplivajo na naše razpoloženje in samozavest

Vsako jutro, ko odpremo omaro in izberemo oblačila, pravzaprav sprejemamo psihološko odločitev. Tudi če zase ne mislimo, da nas moda posebej zanima, z izbiro oblačil izražamo svoje razpoloženje, osebnost, samozavest in celo način, kako želimo, da nas vidijo drugi. Moda zato ni le površinska stvar.

Modna psihologinja in svetovalka Shakaila Forbes-Bell ta pojav poimenuje z izrazom "wearapy", ki ga je sestavila iz besed "wear" (v prevodu nositi) in "therapy" (v prevodu terapija). Opisuje uporabo oblačil kot orodja za uravnavanje čustev, izboljšanje počutja in izražanje notranjega sveta.

Po njenem mnenju je pogled na modo pogosto preveč črno-bel, je povedala za The Independent. Oblačila niso le znak veselja ali žalosti, ampak veliko bolj kompleksen način soočanja z vsakdanom. Včasih se oblečemo tako, kot se počutimo, drugič pa tako, kot bi se želeli počutiti. Oboje ima močan psihološki učinek.

Kaj je "wearapy" in zakaj deluje?

Koncept "wearapy" ali modne terapije temelji na ideji, da lahko oblačila pomagajo pri soočanju z različnimi čustvenimi stanji. Če izberemo udobna in nevpadljiva oblačila, se lahko zaščitimo pred stresom ali pozornostjo okolice. Po drugi strani pa lahko živahne barve, najljubši kroji ali elegantna kombinacija povečajo samozavest in izboljšajo razpoloženje.

Raziskave potrjujejo, da ima moda velik vpliv na psihološko počutje. Več kot 64 odstotkov Britancev meni, da jim način oblačenja izboljša razpoloženje, skoraj 40 odstotkov pa jih pravi, da jim prava oblačila dajejo občutek samozavesti. Študija, objavljena v reviji Journal of Experimental Psychology, je pokazala, da več kot 96 odstotkov ljudi občuti spremembo čustvenega stanja, ko spremenijo način oblačenja.

Oblačila lahko ustvarjajo občutek varnosti, poudarijo individualnost ali prikrijejo negotovosti. Nekateri ljudje nosijo določene kose zaradi nostalgije in lepih spominov, drugi pa se z modo lažje vključijo v družbo ali izstopajo iz množice.

Foto: Guliverimage

Dopaminsko oblačenje: ko moda izboljša razpoloženje

V zadnjih letih je zelo priljubljen tudi izraz dopaminsko oblačenje, ki opisuje oblačenje z namenom izboljšanja razpoloženja. Gre za idejo, da dober videz prispeva k dobremu počutju. Svetle barve, udobni materiali in kroji, v katerih se počutimo privlačne, lahko spodbudijo občutek zadovoljstva in veselja.

Forbes-Bell priznava, da tudi sama uporablja ta pristop. Ko potrebuje več energije ali samozavesti, obleče svoj prepoznavni prevelik živo rožnati kostim, v katerem se počuti močno in opazno. Pravi, da ji je prav ta kombinacija pomagala premagati utrujenost in samozavestno nastopiti na pomembnem dogodku.

Foto: Guliverimage

Oblačila kot spomini in čustva

Moda ni povezana le z videzom, ampak tudi s spomini. Določeni kosi oblačil imajo za nas posebno čustveno vrednost, saj nas povezujejo z določenimi ljudmi, obdobji ali življenjskimi trenutki. Ko jih ponovno oblečemo, se pogosto vrnejo tudi občutki, povezani s temi spomini.

Modna psihologinja Forbes-Bell je osebno izkusila, kako močno so lahko oblačila povezana z žalovanjem. Po smrti svoje sestre je znova oblekla obleko, ki jo je nosila na pogrebu, in prav ta trenutek ji je pomagal predelati čustva, ki jih je dolgo potiskala stran. Po njenem mnenju imajo oblačila sposobnost, da iz nas izvabijo občutke, ki jih sicer skrivamo.

Foto: Guliverimage

Zakaj imamo z oblačili tako oseben odnos?

Psihologi poudarjajo, da imajo ljudje z modo zelo individualen odnos. Nekateri v oblačilih iščejo udobje, drugi samozavest, tretji pa način izražanja identitete. Posebej močna čustvena povezava z modo je pogosto prisotna pri ženskah, saj družba pri njih že od mladosti spodbuja večjo pozornost do osebnega sloga in videza.

Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da zanimanje za modo ne pomeni površinskosti. Oblačila so del naše komunikacije s svetom, način izražanja osebnosti in pomemben dejavnik psihološkega počutja.

Foto: Guliverimage

Moda kot pot do bolj trajnostnega odnosa do oblačil

Razumevanje psihološkega pomena oblačil lahko vpliva tudi na bolj trajnosten odnos do mode. Če bolje razumemo, zakaj nam določeni kosi nekaj pomenijo in kako se v njih počutimo, je manj verjetno, da bomo slepo sledili hitrim trendom in kupovali oblačila za enkratno uporabo.

Forbes-Bell meni, da bi prav modna psihologija lahko ljudi spodbudila k bolj premišljenemu nakupovanju. Namesto nenehnega iskanja novih trendov bi lahko več pozornosti namenili kosom, v katerih se počutimo dobro, samozavestno in pristno.