Majski konec tedna prinaša pestro dogajanje po vsej Sloveniji, ki sega od kulturnih poklonov velikanom slovenske besede do živahnih glasbenih odrov in tradicionalnih prireditev. Ne glede na to, ali vas vleče v naravo, na koncert ali med zanimive razstave, boste našli nekaj zase. Tudi tokrat smo izbrali nekaj najbolj privlačnih dogodkov, ki bodo poskrbeli za nepozaben oddih.

Na Vrhniki bodo 150. rojstni dan Ivana Cankarja obeležili na prav posebnem mestu, v njegovi rojstni hiši. Dan odprtih vrat bo osrednji dogodek Kettejevega in Cankarjevega leta, kjer se bodo obiskovalci lahko poklonili enemu največjih slovenskih pisateljev. Poleg ogleda hiše bodo organizirana tudi vodena doživetja po Poti Cankarjeve mladosti. Dogodek ponuja edinstveno priložnost za stik z literarno dediščino in navdihom iz preteklosti.

Bled bo znova odmeval v ritmih harmonike, ki že desetletje navdušujejo obiskovalce iz Slovenije in tujine. Ob jezerski promenadi se bodo zbrali harmonikarji v tradicionalnih nošah, ki bodo ustvarili pravo praznično vzdušje. Dogodek povezuje glasbo, ples in bogato slovensko kulturno dediščino. Sprehod ob jezeru bo tako še bolj čaroben ob zvokih Avsenikove melodije.

V ljubljanske Stožice prihaja mladi glasbeni fenomen Jakov Jozinović, ki s svojo čustveno interpretacijo osvaja občinstvo po regiji. Njegovi nastopi združujejo brezčasne uspešnice in avtorske skladbe, ki nagovarjajo širok spekter poslušalcev. Energija na odru in stik z občinstvom sta njegova zaščitna znaka. Pripravite se na večer, poln emocij in glasbenih vrhuncev.

Nina Pušlar bo s svojim premiernim nastopom v Črnomlju poskrbela za nepozaben večer. Občinstvo bo popeljala skozi dve desetletji svoje glasbene poti, polne uspešnic in osebnih zgodb. Njena toplina, energija in močan vokal vedno znova očarajo. Koncert obeta preplet intimnosti in evforije, ki ga oboževalci ne smejo zamuditi.

Gregor Ravnik s svojo razširjeno zasedbo prihaja v Ribnico, kjer bo predstavil nove skladbe in navdušil z glasbeno raznolikostjo. Njegovi koncerti slovijo po izjemni energiji in vrhunski izvedbi. Obiskovalce popeljejo na glasbeno popotovanje, ki presega žanrske okvire. To je večer, kjer se prepletajo čustva, talent in vrhunska produkcija.

Tržič bo tudi letos gostil največji sejem mineralov, fosilov in okolja v Sloveniji. MINFOS že več kot 50 let privablja razstavljavce z vsega sveta in razkriva bogastvo geološke dediščine. Poleg razstav ponuja številne delavnice, predavanja in vodene oglede naravnih znamenitosti. Dogodek je odlična izbira za radovedne raziskovalce vseh generacij.