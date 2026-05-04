Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
6.15

Osveženo pred

1 teden, 2 dneva

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
Husqvarna vrt robotska kosilnica Gardena noad PR članek

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 6.15

1 teden, 2 dneva

Pametna robotska kosilnica za natančno nego trate

Oglasno sporočilo
robotska kosilnica Gardena | Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense kosijo z integrirano kamero in navigacijo, ki je podprta z umetno inteligenco.  | Foto Arhiv ponudnika

Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense kosijo z integrirano kamero in navigacijo, ki je podprta z umetno inteligenco. 

Foto: Arhiv ponudnika

Nove robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense s kamero in navigacijo, ki je podprta z umetno inteligenco, poenostavljajo nego trate in zagotavljajo natančno košnjo. Robotske kosilnice, opremljene s pametnimi funkcijami, omogočajo vzdrževanje trat s površino do 600 kvadratnih metrov.

Navigacija z umetno inteligenco, ki jo vodi kamera, omogoča, da je namestitev novih robotskih kosilnic izjemno preprosta. Ni potrebe po mejnem kablu, prav tako vam na vrtu ni treba nameščati dodatnih anten ali oddajnikov.

Samodejno zaznavanje robov se izvaja s pomočjo integrirane kamere in dodatnih satelitskih podatkov. Uporabljena tehnologija umetne inteligence omogoča zanesljivo košnjo tudi v gosto zasajenih vrtovih – celo pod drevesi, kjer je satelitski sprejem omejen.

Preprosta namestitev – brez mejnih kablov

Za začetek postavite polnilno postajo na vrt ter z brezplačno aplikacijo GARDENA smart1 prek domačega omrežja Wi-Fi povežete in nastavite kosilnico.

Z aplikacijo, ki služi kot daljinski upravljalnik, kosilnico med začetno namestitvijo vodite ob robu trate, da spozna območje košnje. Za daljinsko upravljanje ali poznejšo košnjo ni potreben celovit signal Wi-Fi po celotnem vrtu.

Po začetni nastavitvi se robotska kosilnica vsak dan sproti uči, ocenjuje trenutne razmere v realnem času in se dinamično odziva na spremembe vrta.

Košnja tik ob robovih

GARDENA smart SILENO sense zaznava različne robove trat, kot so cvetlične gredice, tlakovci, stene ali ograje, in s funkcijo Trim-to-Edge (košnja do roba) kosi izjemno natančno.

V ta namen je rezalna enota nameščena na zadnjem delu kosilnice. Ko se robotska kosilnica približa hišni steni ali ograji, se obrne. Z vrtenjem kosilnica gladko drsi vzdolž roba trate in pokosi travne bilke povsem do roba.

Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense s funkcijo Trim-to-Edge kosijo izjemno natančno tudi blizu sten in ograj. | Foto: arhiv ponudnika Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense s funkcijo Trim-to-Edge kosijo izjemno natančno tudi blizu sten in ograj. Foto: arhiv ponudnika

Zanesljiva košnja s kamero – zaznavanje ovir

Robotska kosilnica s pomočjo integrirane kamere prepozna predmete ter jih s pomočjo inteligentne obdelave slik med seboj razlikuje in določi pomen. Kosilnica na primer ve, da lahko zapelje čez odpadlo listje, medtem ko vejo ali igračo na trati prepozna kot oviro in se ji izogne.

Za zaščito podatkov vsi posnetki kamere ostanejo shranjeni izključno v kosilnici in do njih ni mogoče dostopati.

Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense s pomočjo umetne inteligence in kamere prepoznajo predmete na vrtu. | Foto: arhiv ponudnika Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense s pomočjo umetne inteligence in kamere prepoznajo predmete na vrtu. Foto: arhiv ponudnika

Prilagojena nega trate z inteligenco LONA in načinom GARDENA-asistenca

Tehnologija LONA Intelligence (lokalizacija in navigacija) omogoča kosilnici, da se prilagodi specifičnim razmeram vašega vrta. Sistem ustvari natančen zemljevid trate, ki ga lahko v aplikaciji GARDENA smart1 razdelite na različna območja (cone).

Za vsako od teh območij lahko določite individualno pogostost košnje. Če je na primer določen del vrta bolj izpostavljen soncu in trava tam raste hitreje, lahko kosilnici naročite, da ta del obiskuje pogosteje kot senčne predele.

1 Za dostop do vseh funkcij kosilnice z aplikacijo GARDENA smart sta potrebna sprejem GNSS (globalni navigacijski satelitski sistemi) in pokritost celotnega vrta z omrežjem Wi-Fi.

Naročnik oglasne vsebine je HUSQVARNA.

Husqvarna vrt robotska kosilnica Gardena noad PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.