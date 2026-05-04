Pametna robotska kosilnica za natančno nego trate

Nove robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense s kamero in navigacijo, ki je podprta z umetno inteligenco, poenostavljajo nego trate in zagotavljajo natančno košnjo. Robotske kosilnice, opremljene s pametnimi funkcijami, omogočajo vzdrževanje trat s površino do 600 kvadratnih metrov.

Navigacija z umetno inteligenco, ki jo vodi kamera, omogoča, da je namestitev novih robotskih kosilnic izjemno preprosta. Ni potrebe po mejnem kablu, prav tako vam na vrtu ni treba nameščati dodatnih anten ali oddajnikov.

Samodejno zaznavanje robov se izvaja s pomočjo integrirane kamere in dodatnih satelitskih podatkov. Uporabljena tehnologija umetne inteligence omogoča zanesljivo košnjo tudi v gosto zasajenih vrtovih – celo pod drevesi, kjer je satelitski sprejem omejen.

Preprosta namestitev – brez mejnih kablov

Za začetek postavite polnilno postajo na vrt ter z brezplačno aplikacijo GARDENA smart1 prek domačega omrežja Wi-Fi povežete in nastavite kosilnico.

Z aplikacijo, ki služi kot daljinski upravljalnik, kosilnico med začetno namestitvijo vodite ob robu trate, da spozna območje košnje. Za daljinsko upravljanje ali poznejšo košnjo ni potreben celovit signal Wi-Fi po celotnem vrtu.

Po začetni nastavitvi se robotska kosilnica vsak dan sproti uči, ocenjuje trenutne razmere v realnem času in se dinamično odziva na spremembe vrta.

Košnja tik ob robovih

GARDENA smart SILENO sense zaznava različne robove trat, kot so cvetlične gredice, tlakovci, stene ali ograje, in s funkcijo Trim-to-Edge (košnja do roba) kosi izjemno natančno.

V ta namen je rezalna enota nameščena na zadnjem delu kosilnice. Ko se robotska kosilnica približa hišni steni ali ograji, se obrne. Z vrtenjem kosilnica gladko drsi vzdolž roba trate in pokosi travne bilke povsem do roba.

Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense s funkcijo Trim-to-Edge kosijo izjemno natančno tudi blizu sten in ograj. Foto: arhiv ponudnika

Zanesljiva košnja s kamero – zaznavanje ovir

Robotska kosilnica s pomočjo integrirane kamere prepozna predmete ter jih s pomočjo inteligentne obdelave slik med seboj razlikuje in določi pomen. Kosilnica na primer ve, da lahko zapelje čez odpadlo listje, medtem ko vejo ali igračo na trati prepozna kot oviro in se ji izogne.

Za zaščito podatkov vsi posnetki kamere ostanejo shranjeni izključno v kosilnici in do njih ni mogoče dostopati.

Robotske kosilnice GARDENA smart SILENO sense s pomočjo umetne inteligence in kamere prepoznajo predmete na vrtu. Foto: arhiv ponudnika

Prilagojena nega trate z inteligenco LONA in načinom GARDENA-asistenca

Tehnologija LONA Intelligence (lokalizacija in navigacija) omogoča kosilnici, da se prilagodi specifičnim razmeram vašega vrta. Sistem ustvari natančen zemljevid trate, ki ga lahko v aplikaciji GARDENA smart1 razdelite na različna območja (cone).

Za vsako od teh območij lahko določite individualno pogostost košnje. Če je na primer določen del vrta bolj izpostavljen soncu in trava tam raste hitreje, lahko kosilnici naročite, da ta del obiskuje pogosteje kot senčne predele.

1 Za dostop do vseh funkcij kosilnice z aplikacijo GARDENA smart sta potrebna sprejem GNSS (globalni navigacijski satelitski sistemi) in pokritost celotnega vrta z omrežjem Wi-Fi.

Naročnik oglasne vsebine je HUSQVARNA.