V strelskem incidentu v Shreveportu v ameriški zvezni državi Louisiana je bilo danes ubitih osem otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Po prvih informacijah so žrtve stare od enega do 14 let, povod za nasilje pa naj bi bil družinski spor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah ameriške televizije NBC naj bi bil v policijskem posredovanju ubit tudi domnevni napadalec, povzema italijanska tiskovna agencija Ansa. Ranjeni sta bili še dve osebi.

Domnevajo, da je storilec deloval sam. Po dogodku je pobegnil, policija pa ga je po zasledovanju ustrelila, še poročajo mediji.

Shreveport leži na jugu ZDA blizu meje s Teksasom. Je tretje največje mesto v zvezni državi Louisiana po številu prebivalcev, za New Orleansom in Baton Rougeom.