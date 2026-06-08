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Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
9.41

Osveženo pred

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Nika Barič ŽKK Cinkarna Celje

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 9.41

39 minut

Nika Barić se vrača v Celje

Avtor:
STA

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Nika Barič | Nika Barič se vrača v Celje. | Foto Grega Valančič/Sportida

Nika Barič se vrača v Celje.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barić je tretja okrepitev Cinkarne Celja za sezono 2026/2027. Kot so danes sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila tri naslove državne prvakinje in štiri pokalne lovorike.

Prestop Barić iz celjskega kluba k takratnemu evropskemu prvaku Spartaku iz Moskve (2011) še danes velja za največji prestop v zgodovini slovenske ženske košarke.

Barić je v karieri, v kateri je igrala za ruske klube Spartak Moskva, UMMC Jekaterinburg in Dinamo Kursk, turška Mersin in Elazig, poljske CCC Polkowice ter lani za izraelski Hapoel iz Beršebe, z Jekaterinburgom osvojila tri naslove klubske evropske prvakinje (2016, 2018, 2019) ter dve evropski superpokalni lovoriki (2018, 2019).

Leta 2012 jo je na naboru lige WNBA v 2. krogu izbrala ekipa Minnesota Lynx, krovna evropska košarkarska organizacija Fiba pa jo je leta 2010 razglasila za najboljšo mlado košarkarico Evrope.

Med letoma 2008 in 2023 je za slovensko člansko reprezentanco odigrala 50 tekem in dosegla 485 točk. Za Slovenijo je igrala na treh evropskih prvenstvih (2017, 2019, 2021).

"Projekt z dvema mednarodnima tekmovanjema, ki mi ga je predstavil celjski klub, mi je bil všeč in hitro smo se dogovorili glede moje vrnitve. Vesela sem, da bom svojo jubilejno, 20. profesionalno sezono v karieri odigrala doma," je za celjski klub med drugim dejala Barić.

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