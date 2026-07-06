Moštvo KK Krka je okrepil izkušeni ameriški branilec ter organizator igre, 29-letni Lovell Cabbil Jr., so sporočili iz kluba. To je prva okrepitev dolenjskega kluba, ki ga bo v novi sezoni vodil Domen Zevnik.

"Na mestu organizatorja igre smo iskali igralca, ki bo s svojo kakovostjo in izkušnjami eden od nosilcev naše ekipe. Lovell je v zadnji sezoni uspešno nastopal v poljski ligi, kjer je dokazal, da lahko igra na visoki ravni. Verjamem, da bo s svojo kakovostjo, karakterjem in odnosom do igre eden od nosilcev naše ekipe ter pomembno prispeval k uresničevanju naših ciljev v novi sezoni," je o novincu povedal Jure Balažić, direktor KK Krka.

"Podpis pogodbe s Košarkarskim klubom Krka mi pomeni zelo veliko. Zaupanje kluba mi daje dodatno motivacijo. Verjamem v načrt trenerja Domna Zevnika, veselim se prihoda v Novo mesto in prepričan sem, da lahko v tej sezoni skupaj dosežemo veliko lepih stvari," pa je po podpisu pogodbe povedal Lovell Cabbil Jr.

Organizator igre se je košarkarsko uveljavil na univerzi Liberty, kjer je med letoma 2015 in 2019 odigral pomembno vlogo pri zgodovinskem uspehu programa. V zadnji univerzitetni sezoni je v povprečju dosegal 11,7 točke, 3,6 skoka in 2,8 asistence na tekmo ter z ekipo osvojil konferenco ASUN in nastopil na zaključnem turnirju NCAA.

V Evropi je igral v Gruziji, Nemčiji, na Poljskem in v Franciji. V sezoni 2021/22 je bil izbran za najkoristnejšega igralca gruzijske lige, v Franciji pa je sezono 2024/25 končal kot najboljši strelec in podajalec svoje ekipe. V zadnji sezoni je nastopal za Gornik Zamek Ksiaz Walbrzych v poljski ligi OBL, kjer je na 28 tekmah v povprečju dosegal 16,6 točke, 3,4 skoka, 4,9 asistence in 1,8 ukradene žoge na tekmo.

Čabrilo v Domžalah

KK Kansai Helios je sklenil dogovor o dvoletnem sodelovanju s slovenskim košarkarjem Črtom Čabrilom, ki bo dres domžalskega kluba nosil v prihodnjih dveh sezonah.

Čabrilo v Domžale prihaja z željo po nadaljnjem razvoju in pomembni vlogi v ekipi, v klubu pa verjamejo, da bo s svojo energijo, delovno etiko in kakovostjo pomembno prispeval k uresničevanju tekmovalnih ciljev.

"Vesel sem, da sem se pridružil Kansai Heliosu, ki je v zadnjem času pomagal k napredku številnim igralcem. Komaj čakam, da spoznam ekipo in da začnemo s pripravami na novo sezono," je za klubsko spletno stran dejal Čabrilo.

"Glede na našo trenutno situacijo, verjamem, da je Črt Čabrilo dober izbor in prvi v mozaiku povsem nove mlade ekipe, ki jo gradimo v Domžalah. V prejšnjih sezonah je pri Triglavu pokazal svoje kvalitete, verjamemo pa da lahko postane še boljši," pa je novo moč v ekipi pozdravil trener Jure Močnik.

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