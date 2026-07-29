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Avtor:
R. K.

Sreda,
29. 7. 2026,
10.55

Osveženo pred

27 minut

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Natisni članek

Natisni članek
policija ZDA

Sreda, 29. 7. 2026, 10.55

27 minut

Grozljiv zločin: oče ubil ženo in šest otrok, zažgal družinsko hišo in nato sodil še sebi

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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ZDA policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

ZDA pretresa grozljiva družinska tragedija. V mestu Grand Haven v zvezni državi Michigan je 47-letni moški ubil ženo in njunih šest otrok, nato je zažgal družinsko hišo in sodil še sebi, poroča NBC News.

47-letni Kristopher Karolkiewicz je ubil svojo 39-letno ženo Amando in njunih šest otrok, starih od pet do 15 let, je na novinarski konferenci povedal šerif okrožja Ottawa Jake Sparks

Gasilci in policija so se odzvali na klic sosedov, ki so prijavili požar v hiši v mestu Grand Haven v ameriški zvezni državi Michigan. Ko so prispeli na kraj požara, so tam našli osem trupel. "Preiskava na tej točki kaže, da gre za več umorov in samomor, pri čemer je bil požar podtaknjen po umorih," je pojasnil Sparks.

Obdukcija je pokaza, da so bili štirje otroci biološki otroci para, dve 11-letni deklici pa sta bili posvojeni, je dejal Sparks. Identitete otrok ni razkril. Preiskovalci menijo, da je Karolkiewicz v napadu uporabil registrirano pištolo, vendar Sparks ni hotel povedati, ali so na kraju zločina našli strelno orožje. 

Amanda Karolkiewicz je bila nadomestna učiteljica, avtorica otroških knjig in zagovornica otrok s posebnimi potrebami, je poročal Local 4 WDIV Detroit. "Najina hči Mandy je bila prijazna in predana duša, ki je ljubila svojo družino in svoje učence," so za omenjeni medij povedali starši pokojne. "Cenili smo vsak trenutek, ki smo ga preživeli z njo in njenimi šestimi otroki. Z besedami ne moremo izraziti svojega obupa," so dodali.

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