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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
29. 7. 2026,
9.46

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška vročina poletje temperature vreme opozorilo meteorolog Jadran vročinski val visoke temperature vročinska kap

Sreda, 29. 7. 2026, 9.46

1 minuta

Hrvaška pred hudo vročino: vročinski val je tu, v teh delih bo najhuje #animacija

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Poleg Slovenije, ki je z današnjim dnem vstopila v že tretji poletni vročinski val, se je ta začel tudi na Hrvaškem. Dan na Hrvaškem bo zaznamovalo stabilno in sončno vreme, pri čemer bo obilo sonca prineslo precejšnjo vročino. Hrvaški meteorologi zato opozarjajo, da se bodo temperature na številnih območjih države povzpele do 35 stopinj Celzija, za dele Jadrana pa že velja rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur.

Po napovedih Hrvaškega meteorološkega in hidrološkega zavoda (DHMZ) bo po vsej državi prevladovalo sončno in vroče vreme. Pihal bo šibak do zmeren veter južnih smeri, medtem ko bo zjutraj na nekaterih delih Jadrana še pihala zmerna burja. Burja bo čez dan oslabela in se umaknila jugozahodniku, na odprtem morju pa bo pihal severozahodnik, besede DHMZ povzemajo hrvaški mediji.

Rumeno opozorilo za območje Reke, Splita in Dubrovnika

Zaradi visokih temperatur je DHMZ izdal rumeno opozorilo za območja Reke, Splita in Dubrovnika. Gre za potencialno nevarne vremenske razmere, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje, zlasti za starejše, kronične bolnike in majhne otroke, so navedli.

Najvišje dnevne temperature zraka se bodo na Hrvaškem večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, pri čemer se najvišje vrednosti pričakujejo v dalmatinskem zaledju, dodajajo.

vreme, Hrvaška, vročinski val | Foto: IstraMet Foto: IstraMet

Hrvaški meteorologi napovedujejo, da je to šele začetek novega vročinskega vala. Zaradi obsežnega anticiklona in dotoka vse toplejšega zraka iz višjih plasti ozračja se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo stabilno in sončno vreme. Kot dodajajo, bodo temperature v notranjosti države ostale razmeroma prijetne – zlasti v višje ležečih predelih –, vendar se bodo temperature čez dan postopno dvigovale. V drugi polovici tedna bo v nekaterih krajih postalo zelo vroče, dodajajo.

Krajevno bodo temperature lahko presegle 35 stopinj Celzija

Poleg visokih temperatur se bo na Jadranu nadaljevalo sončno vreme, ki prinaša vroče dni in vse toplejše noči. Od petka bi lahko temperature zraka krajevno presegle 35 stopinj. Osvežitev bosta prinesla le šibak do zmeren maestral (severozahodnik) čez dan ter burin (šibak kopenski veter) ponoči in zjutraj, so navedli.

Morje bo še naprej prijetno za kopanje, saj ima temperaturo okoli 25 stopinj Celzija, pričakovati pa je, da se bo ta v prihodnjih dneh nekoliko dvignila.

Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala

Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, prav tako pa se bodo zaostrile vremenske napovedi in opozorila, opozarjajo na DHMZ, ki je za četrtek že izdal opozorila pred vročinskim valom za večji del Hrvaške.

Oranžno opozorilo, ki označuje nevarno vreme, bo veljalo za območji Reke in Splita, medtem ko bo rumeno opozorilo, ki označuje potencialno nevarne vremenske razmere, veljalo za območje Dubrovnika in večino celinskih predelov, so še zapisali.

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Hrvaška vročina poletje temperature vreme opozorilo meteorolog Jadran vročinski val visoke temperature vročinska kap
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