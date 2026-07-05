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Avtorji:
Š. L., STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
19.10

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Alen Omić Aleksander Sekulić Slovenska košarkarska reprezentanca kvalifikacije za svetovno prvenstvo Švedska Estonija

Nedelja, 5. 7. 2026, 19.10

9 minut

Kvalifikacije za SP 2027

Alen Omić: Slovenija, oprosti

Avtorji:
Š. L., STA

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Alen Omić | Alen Omić | Foto Aleš Fevžer

Alen Omić

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska košarkarska reprezentanca je v petek v Talinu proti Estoniji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo doživela popoln debakel, potem ko je klonila s kar 72:93. Slovence v ponedeljek zvečer v Stožicah čaka srečanje s Švedsko, z zmago pa bi se uvrstili v drugi krog kvalifikacij. "Odgovornost je na meni, a tudi igralcem sem povedal, da nosijo del," je dejal Aleksander Sekulić, medtem ko se je Alen Omić opravičil Sloveniji. "Jaz in cela ekipa se opravičujemo celi slovenski javnosti in vsem, ki so gledali to tekmo."

Slovenija je v petek poskrbela za eno najslabših predstav in rezultatov v zgodovini izbrane vrste. Slovenci so bili proti Estoncem povsem razlagašeni, bolj kot sam poraz z razliko kar 31 točk, kar je bil tudi najvišji poraz v zgodovini kvalifikacij za velika tekmovanja in skupno tretji najvišji v zgodovini, pa je v oči bodla predstava varovancev Aleksandra Sekulića. Ti si na parketu delovali povsem brezidejno in brezvoljno, kar se je odražalo na obeh straneh parketa. Slovenija se je tako pred zadnjim krogom prvega dela kvalifikacij za SP znašla v nezavidljivem položaju, saj je z visokim porazom postavila pod vprašaj nastop na svetovnem prvenstvu konec avgusta in septembra prihodnje leto v Katarju.

Na današnjem treningu v Stožicah sta pred novinarje stopila Alen Omić in Aleksander Sekulić. Naturalizirani center se je v svojem imenu in celotne reprezentance opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji. "Jaz in cela ekipa se opravičujemo celi slovenski javnosti in vsem, ki so gledali to tekmo. To, kako smo izgledali res ni bilo v redu. Nismo bili pravi, selektor je naredil vse, da bi se to spremenilo, a se ni izšlo. Priznam, da sem bil po tekmi v šoku. Takega poraza v karieri še nisem doživel. Bili smo brez moči, čeprav nas je strokovni štab s selektorjem Sekulićem pripravil na tako tekmo in opozarjal na nevarnosti, ki nam pretijo. Ta boleč poraz želimo s pomočjo navijačev popraviti proti Švedski," je dejal Omić.

Estonci so se v petek znesli nad Slovenijo. | Foto: FIBA Estonci so se v petek znesli nad Slovenijo. Foto: FIBA

Selektor Sekulić je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami. "Estonija nas je fizično uničila. Bila je boljša na obeh koncih igrišča, ima kakovost in izkušnje, mi pa smo plačali ceno pomlajevanja reprezentance. Že večkrat smo bili v podobni situaciji, zato verjamem, da bomo proti Švedski pokazali drug obraz. Zelo pomembno je, da ti igralci, ki so prišli igrat za reprezentanco, začutijo podporo navijačev. Upam, da jih bo v Stožicah čim več," je povedal Sekulić.

Vse je še odprto

Pred zadnjim krogom v skupini H nobena ekipa še nima zagotovljenega mesta v drugem delu kvalifikacij. Estonija s tremi zmagami bo gostovala v Brnu pri Češki in če slednja zmaga, potem bo Slovenija skoraj obvezno potrebovala zmago za nadaljevanje kvalifikacij in šest novih tekem proti Franciji, Finski in Madžarski.

Aleksander Sekulić | Foto: FIBA Aleksander Sekulić Foto: FIBA

Tri zmage v skupini ima tudi Slovenija, dve pa Češka in Švedska, ki bo v Stožice prišla precej močnejša, kot je bila novembra lani, ko jo je Slovenija premagala z 11 točkami razlike. V nadaljevanje kvalifikacij se bodo uvrstile po tri najboljše ekipe iz vsake štiričlanske skupine, vse pa bodo s seboj prenesle rezultate oziroma zmage iz prvega dela.

V kvalifikacijah za prejšnji svetovni prvenstvi 2019 in 2023 je Slovenija nastopila v drugem delu. Na SP na Kitajsko se ni prebila, saj je na 12 tekmah zbrala le tri zmage, na Japonsko in Filipine pa se je uvrstila s sedmimi zmagami. Slovenija je na lestvici Fiba najvišjeuvrščena ekipa v svoji kvalifikacijski skupini H. Med evropskimi reprezentancami zaseda 9. mesto, Češka 15., Estonija 20. in Švedska 22.

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