Slovenska košarkarska reprezentanca je v petek v predzadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 s kar 62:93 v Talinu klonila proti reprezentanci Estonije in se podpisala pod pravi polom. "Nasprotniku smo dovolili, da počne, kar hoče," je po koncu v komentarju tekme dogajanje strnil selektor Aleksander Sekulić.

Porazi so res sestavni in neizbežen del športa, a bolj kot sam poraz pove način, na katerega izgubiš. Slovenski košarkarji so v petek v Talinu doživeli pravo učno lekcijo s strani Estonije, ki je prevladovala praktično skozi celoten obračun. Že ob polčasu je vodila s 46:3, na koncu pa je ob polovičnem izplenu meta iz igre in ob povsem razglašeni Sloveniji slavila s kar 93:62. Obraz, ki ga je pokazala zasedba Aleksandra Sekulića, je bil daleč od tistega, ki so ga Slovenci obljubljali v zadnjih dveh tednih priprav, ko so med drugim na pripravljalni tekmi z Italijo pustili precej boljši vtis.

Zagotovo ne gre zanemariti dejstva, da je Slovenija ob že tako majhnem košarkarskem bazenu v tem ciklu znova precej oslabljena in tudi spremenjena, lahko tudi pomlajena, a to nikakor ne more biti alibi za predstavo, ki jo je v petek prikazala pred slabimi sedem tisoč gledalci v Unibet areni v Talinu. Slovenci so od prve minute delovali brezidejno, igra v napadu je bila statična, igralci pa so se ob iztekih napadov zatekali k neizdelanim zaključkom. Nič boljša ni bila predstava na drugi strani igrišča, kjer so estonski košarkarji rešetali slovensko mrežico. Na koncu so bili Estonci boljši v prav vseh statističnih prvinah igre, med drugim so skok dobili s 44:32, imeli so 27 asistenc, Slovenci le 12, izgubili pa so še enajst žog.

Estonija je bila z naskokom boljši tekmec. Foto: FIBA

Sekulić: Nasprotniku smo dovolili, da počne, kar hoče

V slovenskem taboru so bili po srečanju precej apatični in brez pravih odgovorov. "Vedeli smo, da Estonija igra dobro košarko. Fizično so dominirali, sploh v drugi četrtini in vse do konca. Nasprotniku smo dovolili, da počne, kar hoče, igrali so dobro košarko. Ni vse samo taktična priprava, bilo je več od tega. Padli smo v neko nesigurnost. Naredili smo veliko preveč napak, nismo mogli zadeti, bili smo nervozni, zaradi tega smo dali nasprotniku samozavest, ki se je na koncu pokazala pri tej veliki razliki. Čestitke Estoniji," je v kratkem komentarju po koncu dejal selektor Aleksander Sekulić.

Za nameček je bil to tretji najvišji poraz Slovenije na vseh tekmah v njeni zgodovini. Po podatkih spletne strani Košarkarske zveze Slovenije je najhujši poraz iz leta 2014, ko so bile ZDA na SP v Barceloni boljše s 43 točkami razlike, drugega pa je Slovenija doživela lani na pripravljalni tekmi v Beogradu proti Srbiji z minus 34 točkami.

Gregor Hrovat je dosegel enajst točk. Foto: Aleš Fevžer

"Težko je sploh kaj reči po takšni tekmi, ker so nas dominirali od prve do zadnje sekunde. Zaslužili so si to zmago, mi nismo znali izkoristiti svojih prednosti, dovolili smo jim, da počnejo, kar hočejo, in res so dominirali. To moramo zdaj čim prej pozabiti, najpomembnejša tekma bo v ponedeljek proti Švedski, na nas je, da se pripravimo in smo v ponedeljek pripravljeni na novo vojno," je proti ponedeljkovi tekmi pogled usmeril Gregor Hrovat, ki je bil z enajstimi točkami v slovenski izbrani vrsti edini z dvomestnim številom točk.

V ponedeljek proti Švedski

Slovenija bo prvi del kvalifikacij končala v ponedeljek v Stožicah proti Švedski. Z zmago bi si zagotovila nastop v drugem delu kvalifikacij in novih šest tekem proti Franciji, Finski in verjetno Madžarski. Drugi del kvalifikacij, kamor bodo ekipe prenesle vse rezultate iz prvega dela, bo potekal konec avgusta, novembra letos ter februarja prihodnje leto. Na 20. svetovnem prvenstvu, ki bo od 27. avgusta do 12. septembra 2027 v Dohi, bo nastopilo 32 ekip, 12 iz Evrope, oziroma po tri najboljše iz vsake skupine drugega dela kvalifikacij.

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