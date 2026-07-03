Košarkarji Slovenije bodo ob 18. uri v Tallinnu igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci bodo nastopili brez Klemna Prepeliča, ki je odsoten zaradi vnaprej napovedanih zasebnih obveznosti.

Izkušeni košarkar Gregor Hrovat je kljub temu, da je slovenska ekipa precej oslabljena, napovedal boj za zmagi in prvo mesto v skupini H. "Naš cilj in želja sta dve zmagi in boj za prvo mesto. Imamo željo in energijo," je pred enim zadnjih treningov pred odhodom zagotovil Gregor Hrovat.

Pričakuje polno dvorano v Tallinnu in tudi še močnejšo Estonijo, kot je bila na prvi tekmi. Maik-Kalev Kotsar je namreč ob prvi tekmi s Slovenijo v Kopru še igral na Japonskem, ekipi se je pridružilo še nekaj igralcev iz ameriške študentske lige.

Pred pomembnima tekmama kvalifikacij za SP Sekuliću preglavice povzročajo poškodbe in odsotnosti. Že pred časom je prvi zvezdnik Luka Dončić pojasnil, da iz osebnih razlogov prvič doslej to poletje ne bo igral za reprezentanco. Na naslednjih dveh tekmah tudi ne bo Vlatka Čančarja, ekipo je zapustil Luka Ščuka, proti Estoniji pa zaradi osebnih razlogov ne bo niti Klemna Prepeliča.

Slovenci se bodo nato v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacijah v ponedeljek, 6. julija,v Stožicah pomerili še s Švedsko.

Romuni presenetili Grke, vrnitev Jokića

V četrtkovih tekmah evropskih kvalifikacij je za veliko presenečenje poskrbela Romunija, ki je s 73:66 premagala Grčijo. Romunija je po zaostanku 14 točk prikazala izjemno obrambno predstavo, do konca tekme ustavila Grčijo in nato dosegla impresiven preobrat. Odločilni trenutek se je zgodil manj kot minuto pred koncem. Pri vodstvu z 69:66 je Emi Cate po grškem poskusu polaganja z močno blokado zapečatil tekmo. Daron Russell je ob zmagi dosegel 20 točk, Giannoulis Larentzakis je za Grčijo prispeval 16 točk.

niko Nikola Jokić Foto: Guliverimage

Srbija je s 97:73 premagala Švico, v vrste Srbije pa se je prvič po lanske Eurobasketu vrnil Nikola Jokić, ki je srečanje končal pri 22 točkah, 14 skokih in sedmih asistencah.

Kvalifikacije za SP, peti krog

Petek, 3. julij:

Četrtek, 2. julij:

Lestvica skupine H:

Lestvice evropskih kvalifikacij:

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