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Avtor:
S. K.

Petek,
31. 7. 2026,
22.15

Osveženo pred

25 minut

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Gianni Infantino FIFA

Petek, 31. 7. 2026, 22.15

25 minut

Pretres v Fifi

Infantino pod vse večjim pritiskom: Fifo vodi "napačen človek"

Avtor:
S. K.

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Gianni Infantino | Gianni Infantino je pod vse večjim pritiskom. | Foto Reuters

Gianni Infantino je pod vse večjim pritiskom.

Foto: Reuters

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIFA) Gianni Infantino ima vse manjšo podpor za svoj projekt prodaje deleža pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Evropska zveza je zagrozila z bojkotom največjega nogometnega tekmovanja, če bo Infantino nadaljeval s spornim projektom, predsednika ne podpirata niti zvezi severne, srednje Amerike in Karibov (CONCACAF) ter Azijske konfederacije (AFC). Infantina je že zapustil višji svetovalec Carlos Cordeiro, z odmevno javno obsodbo pa se je zdaj predsednika lotil še en visok funkcionar Fife Kevin Lamour.

Carlos Cordeiro
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Operativni direktor Fife Kevin Lamour je v izjavi za Associated Press Infantina obtožil prevare. Pri projektu prodaje deleža svetovnega prvenstva prodala zasebnim vlagateljem je preostale visoke funkcionarje Fife vlekel za nos, trdi Lamour in poudarja, da Infantinova ideja nima podpore niti v krovni zvezi, kar je nenazadnje dokazal že Cordeiro, ki je protestno odstopil s položaja.  

"To je projekt ene osebe. Ne samo, da se ta projekt ne sme nadaljevati, ampak je zdaj prišel čas, da si nogometni politični voditelji zastavijo prava vprašanja in sprejmejo prave odločitve," je zapisano v Lamourjevi izjavi. Ogorčenje nad zamislijo 56-letnega švicarskega predsednika Fife so javno izrazili nekateri funkcionarji predvsem iz evropskega nogometa, na čelu s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, oglasil se je tudi novi britanski premier Andy Burnham, ki je dejal, da Fifo "vodi napačen človek".

Lamourjeva izjava ima še toliko večjo težo, ker gre za Infantinovega tesnega sodelavca. Ta 45-letni funkcionar je službo operativnega direktorja Fife prevzel leta 2024, prej pa je bil 17 let namestnik generalnega sekretarja pri Uefi, to pa je bil med leti 2007 in 2016 prav Infantino. Lamour je bil celo del Infantinove volilne ekipe leta 2016, ko je bil slednji izvoljen za predsednika Fife, dobro pa se zaveda, da z javno obsodbo predsednika tvega službo. A tiho ne želi več biti. "In če to pomeni, da bom izgubil službo, naj bo tako. To odločitev bom razumel in spoštoval. Vsaj nocoj bom dobro spal," je zaključil Lamour.

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