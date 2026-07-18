Victor Wembanyama, 22-letni zvezdnik severnoameriške lige NBA in najboljši košarkar San Antonia, bo konec avgusta igral za Francijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na začetku drugega kroga kvalifikacij se bo Francija najprej 27. avgusta v skupini L doma pomerila s Slovenijo, tri dni kasneje pa bo gostovala na Švedskem.

V prvem krogu kvalifikacij je Francija v skupini s Finsko, Madžarsko in Belgijo dosegla izkupiček petih zmag in poraz. Slovenci so drugi del kvalifikacij napredovali s tremi zmagami.

Po dveh zaporednih porazih proti Švedski in Estoniji, ki sta tudi napredovali, sicer ostajajo v igri za nastop na SP prihodnje leto v Katarju, a bodo morali v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo ter Finsko in Madžarsko zaigrati precej bolje.

Wembanyama trenutno trenira s kondicijskimi trenerji reprezentance in bo pripravljen na omenjene kvalifikacijske preizkušnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V prejšnji sezoni je Wembanyama popeljal San Antonio do prvega velikega finala lige NBA po letu 2014. V njem jih je s 4:1 premagal New York.

Wembanyama je bil izbran za najboljšega obrambnega igralca sezone, bil je med najboljšimi petimi in v ožjem krogu igralcev, ki so se potegovali za MVP, nagrado za najkoristnejšega igralca.

V sezoni je v povprečju dosegal 25 točk na tekmo z 11,5 skoki, 3,1 podajami in 3,1 blokadami.

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