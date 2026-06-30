Aleksander Sekulić si je oddahnil

Slovenski košarkarji bodo v petek v Tallinnu odigrali predzadnjo tekmo zadnjega kroga prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Zatem jih v ponedeljek v Stožicah čaka še obračun s Švedsko. Nasproti prvim napovedim je zasedba precej oslabljena in spremenjena, a v slovenskem taboru verjamejo v pozitiven izplen. Nekaj optimizma vzpodbujata tudi novici, da poškodbi Urbana Krofliča in Stefana Joksimovića nista hujše narave.

Slovenska izbrana vrsta je po sobotni pripravljalni tekmi z Italijo v Ljubljani znova zavihala rokave in se podala v zadnje dneve priprav pred pomembnima obračunoma z Estonijo in Švedsko. Kar nekaj sivih las so ob sobotnem tesnem porazu povzročile težave Urbana Krofliča in Stefana Joksimovića. Prvi je ob poskusu lovljenja žoge ob podaji na alley-oop utrpel izpah prsta, Joksimović pa je prejel udarec v nogo.

Že pogled na parket pred začetkom ponedeljkovega treninga v Stožicah je navdajal z optimizmom, saj sta oba mlada člana reprezentance sodelovala pri ogrevanju, videno pa je nato potrdil tudi selektor Sekulić, ki si je ob tem lahko pošteno oddahnil. "Na srečo ni resnejših posledic, bolj je preventiva sploh pri Stefanu, ker je prišlo do natega mišice. Ni hujših poškodb, a moramo biti previdni, da se stanje ne poslabša, a mislim, da bo nared za tekmo. Kroflič pa bo že danes treniral z nami, čeprav je seveda v bolečinah," je pojasnil Sekulić.

Urban Kroflič po izpahu prsta že trenira z ekipo. Foto: Sani Karić/STA

Ostali člani reprezentance so na srečo na voljo, izjema je Klemen Prepelič, ki je že pred zborom skomuniciral, da bo Sloveniji zaradi osebnih zadev lahko pomagal le na ponedeljkovi tekmi. "Kažejo se sicer kakšne manjše poškodbe, vsi ostali pa … ni enega košarkarja, ki bi lahko povsem brez težav treniral in igral, a posebnih omejitev na srečo ni. Glede delovne vneme in motivacije v tej reprezentanci ni bilo nikoli vprašanje. Vse je na zelo visokem nivoju, tudi vloge, ki so porazdeljene, so jih igralci sprejeli ter igrajo eden za drugega. Včasih je treba stopiti tudi malce na zavoro, ker je zelo specifičen del leta po napornih klubskih sezonah. V času, ki je ponavadi namenjen drugim stvarem, morajo biti zdaj v polnem tekmovalnem ritmu. Tu smo zato pazljivi, da ne pride do kakšnih poškodb," je še pojasnil Sekulić.

Pogled proti centrski liniji

Ob številnih odpovedih in nato še zdravstvenih težavah nekaterih reprezentantov je manko opazen predvsem na visokih položajih, kjer vloga prvega centra pripada Alenu Omiću, povratnik v izbrano vrsto iz lige NCAA Saša Ciani se še uvaja v sistem, ob igri small ball pa je v soboto ta položaj nekajkrat zasedel celo Edo Murić.

Edo Murić se je vrnil v izbrano vrsto, Klemen Prepelič pa bo Sloveniji pomagal le na ponedeljkovi tekmi s Švedsko. Foto: Sani Karić/STA

"Imamo več opcij, če se kaj zalomi, zagotovo. Če se dotaknem Cianija, moramo biti malce potrpežljivi, po dolgem času se je pridružil izbrani vrsti, tudi v zadnji sezoni ni imel tako velike minutaže, kar se pozna tudi na samozavesti. Iz treninga na trening je boljši, tudi tam kaže veliko borbenosti in želje in se počuti vse bolje kot del reprezentance, podobno je tudi z Malovčičem, ki je debitant. Treba je biti potrpežljiv," je poudaril selektor, ki se je ob tem vrnil na sobotno tekmo z Italijo, ki so jo v strokovnem štabu temeljito analizirali.

"V prvem polčasu smo naredili precej napak v obrambi, ki jih zdaj odpravljamo. Predvsem komunikacija je bila malce slabša, v napadu pa bo potrebne malce več preciznosti, odločnosti. Predvsem ko je Italija igrala bolj agresivno, so nas mogoče malce preveč izrinili s pozicij, kjer smo želeli biti. A na koncu koncev smo to želeli od te tekme, torej, da se pokažejo naše slabosti in to bomo zdaj skušali popraviti. Veseli, da imamo v tem ciklu malce več časa, da se vklopimo, ekipa se je še bolj povezala. Vsem nam je lažje, tako meni kot igralcem" je še dodal.

Slovenijo v sredo čaka pot v Estonijo. Foto: Filip Barbalić

Po sredinem treningu bo Slovenija odpotovala v Estonijo, kjer jo v petek čaka prvi dan D. Ravno estonska izbrana vrsta je bila do zdaj v teh kvalifikacijah edina nerešljiva uganka za Slovenijo, ki je proti Estoniji doživela edini poraz ob še treh zmagah. "V tem trenutku se ukvarjamo z Estonijo, ki je dokazala, da igra dobro košarko, doma so premagali Latvijo. So strelsko nadarjena ekipa, veliko tečejo, skačejo, veliko košev dosegajo iz drugih priložnosti. Zelo specifično pri njih je, da imajo ekipo, v kateri so vsi podobne višine in so tudi zato malce atipična ekipa, zelo hitra in je za nas kar velik zalogaj," je povedal Sekulić.

Kljub temu verjame v uspeh svojih varovancev, med katerimi bo veliko takšnih, ki bodo morali dodati še kanček več kot sicer. "Vse izbrane vrste imajo podobne težave. Igralci imajo kvaliteto, a ponavadi potem povsem drugačne vloge kot v klubih, glede na to, da veliko njih čez noč postane vodje na parketu. A to je sestavni del športa, oni to pač sprejmejo. Če smo pri tem uspešni, bomo pa videli na tekmi," je še dodal selektor.

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