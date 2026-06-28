Sekulić po seriji težav našel razlog za nasmeh

Slovenska košarkarska reprezentanca je v soboto v dvorani Zlatorog na pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo s 83:86 izgubila proti Italiji. Rezultat je bil na tem obračunu drugotnega pomena, selektor Aleksander Sekulić pa je iz tekme potegnil ogromno pozitivnega, predvsem zaradi prispevka najmlajših košarkarjev.

"Tudi ko smo bili v garderobi pred tekmo, sem igralcem povedal, da ena stvar ne sme manjkati, in to je pogum ob vstopu v tekmo. Rekel sem, da se ne smemo bati delati napak," je o prispevku in napotkom mlajšim košarkarjem pred tekmo z Italijo govoril Aleksander Sekulić, potem ko je njegova izbrana vrsta na pripravljalnem obračunu, ki je bil daleč od prijateljskega, sicer ostala praznih rok, a je slovenski strokovni štab iz tega obračuna črpal ogromno in dobil številne odgovore, ki bodo v pomoč pri pripravi na srečanji z Estonijo in Švedsko.

Slovenci so glede na napovedi pred začetkom priprav nastopili v precej spremenjeni zasedbi. Zaradi osebnih razlogov je manjkal Klemen Prepelič, po poškodbi še ni nared Luka Ščuka, manjkal je tudi Rok Radović. Za še več resnih obrazov pa so že pred tem v minulem tednu poskrbele težave Vlatka Čančarja, ki kljub velikim prizadevanjem in trdemu delu po hudi kalvariji s poškodbo še ni pripravljen na največje napore in bo svojo priložnost iskal v avgustovskem oknu. Selektor Sekulić je tako računal predvsem na mlado moč izbrane vrste in jo temeljito preizkusil.

Urban Kroflič je dosegel enajst točk, a zaradi izpaha prsta srečanje končal predčasno. Foto: Filip Barbalić

Če povem zelo na kratko, brez kritiziranja, smo storili veliko pozitivnih stvari, nekaj pa je tudi takih, ki jih lahko popravimo in izboljšamo. Vtis je pozitiven. Moram reči, da smo z večjim delom tekme lahko zadovoljni, nekaj padcev smo imeli, a smo se znali po vseh padcih pobrati. Nekaj fantov je pokazalo, da so sposobni igrati na tem nivoju, in zdaj na tem gradimo dalje," je bil jasen Sekulić.

Mladi navdušili z neustrašnostjo

Vsi mladi člani izbrane vrste, na čelu s Stefanom Joksimovićem, Markom Padjenom in Urbanom Krofličem, so več kot upravičili zaupanje selektorja Sekulića. Joksimović je med drugim že v prvem polčasu navdušil z neustrašnim zabijanjem, ko je na navdušenje celjske dvorane poletel proti obroču. Hrabro je svoje delo opravil tudi Kroflič. Ta si je sicer slabih pet minut pred koncem tretjega dela po poskusu podaje Marka Padjena na alley-oop izpahnil prst ter ob bolečih grimasah in stiskanju roke zapustil parket. Preventivno srečanja na parketu ni končal niti Joksimović.

"Pri Joksimoviću niti ne vem, če gre za poškodbo, a smo ga preventivno pustili zunaj. Kroflič pa mislim, da si izpahnil mezinec na desni roki, tako da bomo videli. Jaz mislim, da bosta pripravljena za tekmo, bomo pa počakali na dokončno zdravniško oceno oziroma da preiskave povedo kaj in kako," je optimističen Sekulić.

"Nekaj stvari v pripravi je delovalo, nekaj ni, tako da imamo obrise oziroma neko vodilo za naslednji dve tekmi. Vemo, na koga lahko računamo, komu lahko zaupamo žogo … Tisto, kar me navdaja z optimizmom je njihov pogum in optimizem Igrajo hrabro, imajo talenti, so perspektivni in imajo določeno kvaliteto. Nekateri imajo za sabo že kar nekaj tekem tudi v močnih ligah in to se potem pozna na igrišču. Strokovni štab je skušal izkoristiti njihove prednosti oziroma tisto, kar najbolje počnejo na igrišču in mislim, da je napredek viden, je bil zadovoljen slovenski selektor.

Stefan Joksimović je že v prvem polčasu navdušil s silovitim zabijanjem. Foto: Filip Barbalić

Ta je izpostavil tudi tri člane reprezentance do 20 let, ki so kljub pripravam na evropsko prvenstvo brez pomislekov priskočili na pomoč članski vrsti, kjer so si v zadnjem obdobju korenito izborili mesto. "Če je kdo tisti, ki tem fantom na prvenstvo do 20 let najbolj želi, da osvojijo medaljo, sem to jaz, ker si to zaslužijo in imajo kvaliteto. A ne glede na vse je prioriteta članska izbrana vrsta. Ti igralci so postali zelo pomemben del te ekipe in brez njih bi bili težko uspešni na kateri koli tekmi. Ne bom rekel, da me je kdo od fantov pozitivno prsenetil, ker jih vidim vsak dan na treningu in me že tam navdušujejo, bi pa mogoče izpostavil Hrabarja, ker v bistvu od vpoklica ni naredil niti enega treninga z nami, ko smo ga poklicali naknadno. Kljub temu je bila njegova reakcija fantastična, a bilo bi zelo nepravično, da bi govoril o zgolj enem posamezniku. A če govorimo o nekem presenečanju, je to zagotovo on," je še dodal Sekulić.

Slovence v petek čaka gostovanje v Estoniji. Foto: Filip Barbalić

Tega z izbrano vrsto v znova nekoliko spremenjeni zasedbi kot sicer zdaj čaka najprej dan počitka, nato pa intenzivna priprava na tekmo z Estonijo. "Vemo, da je Estonija zelo motivirana, nekje celo poročajo, da igrajo najboljšo košarko vse od osamosvojitve, tako da je pred nami velik izziv. Zato smo si tudi prej želeli igrati z močnim nasprotnikom, na nek način Estonci igrajo kot Italijani, tako da smo dobili neke obrise, kako bi lahko bili bolj uspešni v obrambi, pa tudi kaj bi lahko naredili boljše v napadu, kjer bodo tudi Estonci zelo agresivni," je povedal Sekulić.

"To je izziv, ki je pred nami za vse nas, tako za trenerja kot igralce. Vsi se moramo prilagoditi situaciji in stopiti skupaj ter najti način, kako biti uspešen na tekmah. To je povsem enostavno, ker nimamo ves čas enake zasedbe, ampak se moramo vedno nekoliko prilagoditi, bodisi zaradi poškodb ali kakšnih drugih stvari. A ne glede na vse, nisem nikoli želel iskati izgovorov. Pred nami sta dva tekmi, ki bosta za Slovenijo zelo pomembnih, mi pa iščemo način, kako se uvrstiti na prvenstvo," je še dodal slovenski selektor.

Slovenija bo v petek, 3. julija, gostovala v Estoniji, tri dni kasneje pa bo v Stožicah gostila Švedsko. Z dvema zmagama bi v drugi del kvalifikacij napredovala s petimi zmagami in naredila velik korak k uvrstitvi na SP, ki bo prihodnje leto konec avgusta in septembra v Katarju.

Preberite še: