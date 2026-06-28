Slovenski košarkarji so v soboto na pripravljalni tekmi z Italijo dobili prepotreben test pred kvalifikacijskima tekmama z Estonijo in Švedsko. Čeprav so Slovenci proti Italiji v Celju klonili s 83:86, so pustili dober vtis pred obračunoma, ki bi lahko že odločala o poti v Katar na svetovno prvenstvo prihodnje leto.

"Seveda je malce slabe volje, želeli smo si zmage, žal se ni izšlo, a trenutno je najpomembnejša naslednja tekma," je po zadnji zgrešeni trojki, skupno svoji drugi na tekmi, ki bi v dvorani Zlatorog pomenila podaljšek, povedal Žiga Samar. Ta je bil ob precej prevetreni in pomlajeni reprezentanci pričakovano prva slovenska violina v organizaciji napadov.

Na koncu je dosegel 12 točk in imel še šest asistenc. "Dobili smo občutek, kako je spet igrati med sabo. Manjkalo je kar nekaj igralcev, a tisti, ki smo bili tukaj, smo dobili prepotreben občutek, sploh ker nekateri po koncu klubskih sezon že nekaj časa nismo igrali ali pa imamo drugačne vloge in drugačne minutaže. To je pomembno v pripravah na tekmi, ki prihajata," se je proti zadnjemu krogu prvega dela kvalifikacij obrnil 25-letni novopečeni član španske ekipe San Pablo Burgos.

Samar je pred kratkim sklenil sodelovanje z Burgosom, a o tej temi ni želel pretirano govoriti, saj je povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto. Foto: Filip Barbalić

Številne odsotnosti

Slovencem so tudi tokrat pri sestavi moštva precej zagodle odsotnosti nekaterih košarkarjev iz takšnih in drugačnih razlogov. Kljub temu je cilj jasen. To sta dve zmagi. "Fantje, ki smo tukaj, bomo dali sto odstotkov. Na začetku priprav smo poudarek namenili sebi, pogledali smo sistem Estoncev, njihove glavne značilnosti, vemo pa, da na koncu najbolj odločata borbenost in želja. Igralci se ves čas malce menjajo, a smo ves čas nekako v stiku, poznamo se tudi iz mlajših selekcij, ker pa smo manjša država in se vsi res dobro poznamo med sabo, se je nato na parketu veliko lažje povezati."

Cerkvenik s trojko podaljšal upanje

Poleg Samarja je v končnici srečanja odgovornost prevzel tudi Miha Cerkvenik, ki je ob treh zadetih trojkah dvoboj končal pri devetih točkah. Član Cedevite Olimpije je najprej v končnici 38 sekund pred koncem uspešno zadel trojko, s katero bi Slovenijo popeljal v vodstvo za točko, a je pri metu prestopil avt linijo. "Žal sem prestopil, upam, da bo naslednjič drugače," je dejal Cerkvenik, ki pa je v naslednjem napadu še iz precej težjega položaja znova zadel za tri, koš je obveljal, Slovenija pa se je približala le na točko zaostanka.

Samar in Cerkvenik sta v končnici prevzela odgovornost. Foto: Aleš Fevžer

"Definitivno je bila to za nas dobra učna ura, čeprav rezultat danes ni bil v ospredju, a smo si seveda vseeno želeli zmage. Prepričan sem, da smo dobili dovolj kazalnikov, kaj moramo popraviti na naslednji tekmi, ki bo rezultatsko zelo pomembna. Skupaj smo šele dva tedna, veliko igralcev, ki je treniralo z nami, danes sploh ni tukaj. Nismo tudi najbolje uigrani, kar je povsem normalno, saj je to za nas prva tekma po dolgem času, verjamem pa, da bomo že proti Estoniji pokazali veliko boljši obraz," je prepričan Cerkvenik.

Bil je eden od košarkarjev z najvišjo minutažo na parketu, česar v klubu ni navajen. "Popraviti moramo stvari, ki smo jih delali narobe, jih analizirati in se lotiti treninga. Sam sem pripravljen narediti vse, kar trener zahteva od mene – če je to igra z žogo, bom igral z žogo, če je to skakanje, bom skakal. Vsi se prilagajamo in dajemo svoj maksimum. Nimamo takšnih vlog kot v klubih, a vsak dela tisto, kar zna najbolje. To so tekme, na katerih se preizkuša določene zadeve, in mislim, da je to ena dobra šola za naprej. To tekmo smo jemali bolj kot trening, pomembno je, da opravljamo svoj posel," je poudaril Cerkvenik.

Slovenijo v petek čaka gostovanje v Estoniji, nato pa prihodnji ponedeljek domači preizkus s Švedsko. Foto: Filip Barbalić

Spremenjena zasedba

Kot že omenjeno, so Slovenci pred začetkom priprav na ta cikel pričakovali precej drugačno zasedbo. Poleg Luke Dončića, ki je že pred časom sporočil, da ne bo na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću, so manjkali Vlatko Čančar, Klemen Prepelič, Rok Radović in Luka Ščuka, sredi tretje četrtine pa si je mezinec na desni roki poškodoval še Urban Kroflič. Še posebej vrnitev Čančarja je bila ob začetku trenažnega procesa reprezentance ena od bolj opevanih zgodb tokratnega cikla, a 29-letni košarkar kljub drugačnim željam še ni nared. "Vlatko je res zelo dober, dober košarkar, še posebej pa je velik človek. Res mi je žal, da je poškodovan in da trenutno ni z nami, ker manjka njegova kvaliteta, upam pa, da bo na naslednjih reprezentančnih akcijah z nami," je še dodal Cerkvenik.

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