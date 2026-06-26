Slovenska košarkarska reprezentanca bo v soboto odigrala pripravljalno tekmo z Italijo, ki bo dala dodatne odgovora pred bojem z Estonijo in Švedsko v zadnjem ciklu prvega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Tekmi pa bo moral izpustiti Vlatko Čančar, saj po hudi poškodbi kolena po oceni zdravniške službe in selektorja Aleksandra Sekulića še ni nared za največje napore.

Selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je na seznam košarkarjev, na katere bo računal v tretjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, v katerem bo Slovenija gostovala v Estoniji in se na domačih tleh pomerila s Švedsko, uvrstil tudi Vlatka Čančarja, a ob tem večkrat poudaril, da bodo njegovo pripravljenost ocenili tekom priprav. Kljub prvim dobrim ocenam in optimističnim napovedim, pa je bil izplen na žalost drugačen od pričakovanj.

"Čančar je pod velikim vprašanjem, ker je še pred začetkom priprav dobil udarec v koleno in zato ni popolnoma pripravljen za te največje napore," je pred današnjim treningom v Ljubljani razkril Sekulić. "Odločili smo se, da ne bomo tvegali, če ni stoodsotno nared, saj imamo s tem slabe izkušnje iz preteklosti," je dodal selektor in ob tem poudaril, da bodo na Primorca računali v avgustovskem oknu, ko se bo začel drugi del kvalifikacij.

Ob tem sive lase selektorju povzročajo tudi težave z gležnjem Luke Ščuke, Klemen Prepelič bo na uvodni tekmi kvalifikacij in sobotni pripravljalni tekmi z Italijo manjkal zaradi osebnih zadev, ki jih je po besedah selektorja napovedal vnaprej. Selektor je ob številnih problemih zato naknadno na pomoč poklical člana Ilirije, Tima Tomažiča, in člana reprezentance do 20 let, Vita Hrabarja.

Na seznamu reprezentance so bili na začetku priprav: Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Edo Murić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar in Luka Ščuka. Selektor je nato naknadno vpoklical Tima Tomažiča in Vita Hrabarja.

Edo Murić se je vrnil v izbrano vrsto. Foto: Aleš Fevžer

Ob Čančarju se je v izbrano vrsto vrnil tudi Edo Murić, ki pa bo na srečo selektorju lahko pomagal na vseh treh tekmah. 34-letni košarkar je po lanskem evropskem prvenstvu sicer napovedal skorajšnjo upokojitev, a si ob tem nikoli ni povsem zaprl vrat, enako mnenje je imel tudi strokovni štab reprezentance, ki je Murića uvrstil na seznam za tekmi z Estonijo in Švedsko. "V pogovoru z Edom, ko smo mu predstavili idejo in glede na to, da smo res okrnjeni, je brez kakršnega obotavljanja rekel, da bo na voljo, če ga bomo potrebovali, če ne, ne bo nobene slabe volje. Bil je zelo korekten, kar sem od njega tudi pričakoval. To, da se je od reprezentance praktično že poslovil in vseeno prišel, pa samo kaže, da čuti odgovornost ne le do reprezentance, temveč do Slovenije, da si želi, da se uvrstimo na to veliko tekmovanje," je že pred dnevi razlagal Sekulić.

Zdaj je svojo plat zgodbe predstavil še Murić. "Dal sem obljubo, da če bo reprezentanca kadarkoli rabila pomoč, bom priskočil. Z veseljem sem sprejel vabilo. Nisem tega imel v planu, ampak tukaj sem, delamo dobro, tako da sem vesel, da sem nazaj. V svoji karieri sem sigurno najlepše spomine ustvaril v reprezentanci. Vedno, ko se ji pridružim, imam dober občutek, v njen vlada odlična atmosfera, tako da nimam razlogov, da ne bi bil tukaj," je ob vrnitvi v športno opremo s slovenskim grbom povedal Murić.

Slovence v soboto ob 20. uri čaka boj z Italijo. Foto: Aleš Fevžer

Najprej pot v Estonijo, nato v Stožicah proti Švedom

Slovenijo v pripravah na zaključek prvega dela kvalifikacij v soboto ob 20. uri čaka obračun z Italijo, ki pa jo Sekulić, kljub številnim težavam, pozdravlja. "Želeli smo si dobrega tekmeca, da preizkusimo našo igro, da vidimo, kako stvari stojijo na igrišču in kako se bodo odzvali igralci. Tudi oni pogrešajo že tekme, tako da je to pozitiven preizkus za nas pred zelo zahtevnima tekmama z Estonijo in Švedsko," je pojasnil selektor.

Izbranci Aleksandra Sekulića bodo zatem v okviru kvalifikacij 3. julija gostovali v Tallinnu pri Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. V slovenskem taboru kljub vsem težavam pričakujejo dve zmagi. Slovenci imajo po štirih krogih kvalifikacij tri zmage in poraz, dve zmagi pa bi jim prišli zelo prav za drugi del kvalifikacij, kjer jim bodo na poti do pete uvrstitve na SP stale močnejše zasedbe, najverjetneje Francija, Finska in Madžarska. "Fantje, ki so tu, so bili že v prejšnjih oknih postavljeni v to vlogo in so jo zelo uspešno opravili. Situacija je nekoliko spremenjena zdaj, saj bosta ekipi Švedske in Estonije v nekoliko izboljšani zasedbah, ampak verjamem, da so tudi naši fantje napredovali skozi sezono in bodo boljši. Zaslužijo si podporo. Kot sem že večkrat dejal, ni samoumevno, da se Slovenija uvršča na velika tekmovanja," je še dodal Sekulić.

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