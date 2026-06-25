Klemen Prepelič se je v reprezentanco vrnil z najboljšo možno popotnico, potem ko je z Dubajem osvojil ligo ABA in kot kapetan ekipe dvignil lovorike. Dobro razpoložen je 33-letni Prepelič po kratkem oddihu prišel tudi v izbrano vrsto, ki jo pred tekmama kvalifikacij za SP čaka še sobotna pripravljalna tekma z Italijo. Ob tem je beseda med drugim tekla tudi o novi naturalizaciji Jaxsona Hayesa ter doprinosu Alena Omića.

Pred slabima dvema tednoma je Klemen Prepelič sredi Beograda ob razočaranih izrazih navijačev Partizana s košarkarsko mrežico okoli vratu in v vlogi kapetana ob spremstvu soigralcev in strokovnega štaba Dubaja v roke prejel pokal za zmago v ligi ABA. 33-letni košarkar je tako na najboljši možen način sklenil sezono, v kateri je med drugim obljubil podaljšano zvestobo klubu iz Emiratov, pozdravil pa je tudi prihod slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića.

"Lepo je imeti Sekulića za trenerja tudi v klubu, kot drugo pa se je z naslovom v ligi ABA res lepo vrniti domov in je to vrhunska popotnica za naprej. Že večkrat sem povedal, da sem na Dubaj čustveno vezan, bil sem prvi igralec v zgodovini, ki je podpisal za ta klub, tako da je to neko poplačilo za to, kar je klub delal v prvih dveh letih, in steber za prihodnost. Proslavili smo na najboljši možen način, z glavo pa sem zdaj že povsem pri reprezentanci. Časa za pripravo ni veliko in vsi vemo, kaj prinašata ti dve tekmi, zato sem tudi tukaj," samozavesti ne primanjkuje Prepeliču.

V Beogradu je dvignil pokal za zmago v ligi ABA. Foto: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Pozdravil vrnitev Čančarja in Murića

Kljub uspehu na klubskem področju pa je 33-letni izkušeni člen reprezentance zdaj že povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto. "Reprezentanca je vedno bila drugačna sredina, tukaj nisi plačan, to ni tvoja služba. Vedno pridemo sem z veseljem in z neko dodatno željo in voljo. Tako, kot je vedno rekel Igor Kokoškov, reprezentanca je vedno najboljša ekipa, za katero boš igral in jaz sem to vzel zelo resno. Vedno znova se odzovem, ko je le važno. V klubu sem imel na začetku veliko večjo vlogo kot med sezono, s prihodom Sekulića je ta vloga spet zrastla, definitivno pa imamo v klubu veliko boljše in bolj talentirane igralce, ki prevzemajo vodilne vloge. Jaz pa sem tu kot kapetan ekipe in pomagam tudi mlajšim, da prevzemajo pomembno breme," je dejal Prepelič.

Pozdravil je vrnitev Vlatka Čančarja in Eda Murića. "Tista reprezentanca v februarskem oknu je bila precej pomlajena, z malo izkušenj, kar bosta zagotovo zdaj prinesla Vlatko in Edo. Prav tako pa je kvaliteta, ki jo premoreta, nesporna in že večkrat dokazala, da lahko. To smo videli že na treningih. Verjamem, da bo Vlatko hitro ujel ritem, definitivno pa je ta ekipa zmožna doseči dve zmagi, to je tudi eden in edini cilj. Vlatko je v procesu vračanja in tukaj smo mi vsi, da mu čim bolj olajšamo delo. Od njega ne moremo pričakovati, da bo dal vsako tekmo 20 točk, že tekma proti Italiji pa je za nas prepotrebna. Ta ekipa je definitivno favorit tako na tekmi z Estonijo kot s Švedsko in moramo premagati oba nasprotnika," je prepričan Prepelič.

Vlatko Čančar Foto: Bor Slana/STA

Brez Dončića

Slovenija se bo v letošnjem poletju morala znajti brez Luke Dončića, ki bo, čeprav se je večino sezone pričakovalo drugače, zaradi osebnih zadev izpustil vse štiri poletne tekme kvalifikacij za SP. "Največje število tekem, ki bi jih Luka lahko odigral z nami, je štiri, torej to je 33 odstotkov tekem v kvalifikacijah. Luka je najboljši košarkar na svetu, je največja dodana vrednost reprezentanci, ki jo lahko imamo. Če koga ni, so tu fantje, ki bodo prevzeli vlogo in so že dokazali, da lahko igrajo. Večkrat smo že premagali kakovostne nasprotnike in verjamem, da bosta ti dve tekmi dokaz, da lahko in da Slovenijo popeljemo na svetovno prvenstvo," poudarja član Dubaja.

Kot je še dodal, ima vsak v ekipi svojo jasno vlogo. "To je bilo vedno tudi jasno pokazano, verjamem, da smo vsi od prvega do zadnjega, to tudi sprejeli in tako bo tudi v prihodnosti. Mi starejši smo tukaj, da vodimo, da se vsak najhitreje in najlažje unese v vlogi, ki jo dobi. Po drugi strani pa je tukaj tudi trenerski štab, ki opravlja svoj posel. Te kvalifikacije so razen tistega enega spodrsljaja zelo uspešne in verjamem, da bosta tudi ti dve tekmi prinesli lepo popotnico za drugi del," se je proti tekmama s Švedsko in Estonijo ozrl Prepelič.

Foto: FIBA

"Reprezentančna okna med sezono so precej zakomplicirana, ker nikoli ne veš, kdo bo prišel, včasih se ne ve do zadnjega dneva. Zdaj imamo več časa za pripravo, prednost je, da je jedro ekipe ves čas podobno. Poznamo sistem, zdaj pa moramo čim bolj trdo delati. Ni izgovorov, cilj sta dve zmagi," je še dodal.

Hayes in Omić

Vloga naturaliziranega košarkarja bo vnovič pripadla Alenu Omiću, selektor pa avgusta, če le ne bo dodatnih preprek, v izbrani vrsti pričakuje tudi Jaxsona Hayesa. "Kdorkoli pride v to izbrano vrsto, mora biti v prvi vrsti dober človek, sploh pri nas, kjer je reprezentanca res poznana po dobri kemiji, pomembno je tudi, da je zabaven, seveda pa moram ustrezati tudi v igralskem smislu, še posebej, ko je govora o naturalizaciji. Tu bi rad še poudaril to brezpogojno vrnitev Alena v izbrano vrsto, ker ko že vse izgleda, da ga ne bo, pa vedno znova pride. Vsa čast in res nam je lahko vsem za zgled. Nikoli pa ne veš, kaj bodo prinesle te naturalizacije, Jaxson je zagotovo igralec, ki je vreden dresa Slovenije, kar se tiče igralskega dela, definitivno pa se bo moral tudi on dokazati, da se lahko vklopi v ta sistem, za kar pa zagotovo ne bo imel časa na pretek," je še dodal Prepelič.

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