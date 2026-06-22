Sekulić: Dončić je povedal tako, kot je

Slovenski košarkarji v Ljubljani nadaljujejo priprave na dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Že v soboto zasedbo Aleksandra Sekulića v Celju čaka pripravljalna tekma v Celju proti Italiji. Še vedno je velika uganka pripravljenost Vlatka Čančarja, konec tedna pa je med drugim dokončno postalo jasno, da Slovenija tudi avgusta ne bo mogla računati na Luko Dončića.

"Fantje delajo zelo intenzivno, zelo so motivirani," je pred ponedeljkovim treningom v dobro razgreti Hali Tivoli zadovoljno razlagal selektor izbrane vrste Aleksander Sekulić, ki je konec prejšnjega tedna v izbrani vrsti pozdravil še priključitev Klemna Prepeliča, s katerim sta letos sodelovala tudi v Dubaju, v torek pa se bo ekipi po krajšem dopustu pridružil še izkušeni Edo Murić.

"Zagotovo je še nekaj stvari, ki jih moramo izboljšati, a tisto, kar mene najbolj veseli, je njihova vnema, želja, da bomo uspešni v teh dveh tekmah," je poudaril Sekulić. Slovenija bo pred omenjenima tekmama odigrala eno prijateljsko srečanje, in sicer 27. junija ob 20. uri v celjskem Zlatorogu z Italijo. Zatem bo šlo zares, izbrano vrsto v Talinu 3. julija čaka boj s tamkajšnjo vrsto Estonije, tri dni kasneje pa bo tekmec v Stožicah Švedska. Ravno ti tekmi sta lahko že ključni pri uvrstitvi Slovenije na svetovno prvenstvo, ki bi bila za slovensko reprezentanco peta v zgodovini.

Na seznamu reprezentance so: Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Edo Murić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar in Luka Ščuka.

Vlatko Čančar kaže velik napredek. Foto: Bor Slana/STA

Največje vprašanje ostaja pripravljenost Vlatka Čančarja, ki se je po dolgem času in okrevanju po poškodbi vrnil na parket. "Bil je res dolgo odsoten, tako da moramo biti potrpežljivi tako on kot mi. Napreduje, viden je napredek od prvega do zadnjega treninga, tako da bomo videli, kako stvari stojijo zdaj. Najvažnejši preizkus bo v soboto na tekmi," je poudaril Sekulić.

Večjih drugih posebnosti v reprezentanci z izjemo nekaterih težav Luke Ščuke po poškodbi gležnja ni. "Posebnost je to, da je Čančar pod drobnogledom zdravniške službe, vsi ostali pa naj bi bili nared za tekmo. Takšni preizkusi, kot je ta z Italije, so vedno dobrodošli. Časa ni veliko, bomo pa videli, koliko smo bili uspešni na stvareh, ki jih delamo, oz. koliko je treba še popraviti oziroma po potrebi spremeniti. Igramo proti zelo dobri ekipi in bo to res dober test," se je proti soboti obrnil Sekulić. "Potem nas čaka Estonija v zelo dobri izvedbi pred polno dvorano, tako da je pomembno, da imamo takšno tekmo, ki bo pokazala vse naše slabosti, če lahko tako rečem."

Urban Kroflič Foto: Aleš Fevžer

V tem tednu selektorja izbrane vrste poleg nadaljevanja priprav čaka tudi srečanje s selektorjem izbrane vrste do 20 let, Danijelom Radosavljevićem, s katerim bosta dokončno uskladila, kakšni bosta "usodi" Urbana Krofliča in Marka Padjena, ki se trenutno pripravljata s člansko vrsto, hkrati pa bosta na prihajajočem domačem prvenstvu glavna akterja reprezentance do 20 let. "Nismo se še ujeli, ker so odšli v Srbijo, bomo se pa ta teden usedli, da se pogovorimo in vidimo, kako lahko pomagamo eden drugemu in sodelujemo na pravi način," je povedal Sekulić.

Dončić prekrižan, kaj pa Hayes?

V soboto je sicer ob tem dokončno postalo jasno, da Slovenija v letošnjem poletju tudi avgusta v začetku drugega dela kvalifikacij ne bo mogla računati na pomoč Luke Dončića, ki bo poletje posvetil hčerkama in zatem pripravam na novo klubsko sezono. "Dončić je povedal tako, kot je, kar sem jaz pričakoval niti ni pomembno. Mi smo osredotočeni na ti dve tekmi zdaj, kar je najbolj pomembno. Če bo oziroma ko bo Luka na voljo, pa bomo razmišljali o njem takrat, ko bo z nami."

Drugačna so pričakovanja pri nazadnje naturaliziranem Jaxsonu Hayesu, ki tokrat zaradi birokratskih zapletov še ne more biti z reprezentanco, strokovni štab pa pričakuje, da bo, če mu bo to dopuščalo zdravstveno stanje in ostale birokratske zadeve, del članske vrste avgusta. "Kar se tiče Hayesa želje ostajajo enake, da ne glede na Luko želimo, da je avgusta zraven, če bo to le možno," je še dodal Sekulić.

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