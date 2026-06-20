Luka Dončić razrešil vse dvome #video

Luka Dončić je v sklopu sponzorske turneje znamke Jordan sobotni dan posvetil Ljubljani in turnirju "The One". Ob tem si je še pred odhodom na Pogačarjev trg, kjer se odvija glavnina dogajanja, na zunanjem igrišču v Stožicah prvič letos vzel nekaj minut tudi za slovenske predstavnike medijev. "Tudi avgusta me ne bo," je glede reprezentance vse dvome razrešil Dončić, ki je spregovoril tudi o poletju, pa sezoni z LA Lakers in podpori naslednji generaciji slovenskih košarkarjev na turnirju The One.

"Ste me pogrešali, kajne?" je v šaljivem tonu v vročem začetku sobotnega popoldnega le streljaj od dvorane Stožice zbrane novinarje pozdravil dobro razpoloženi Luka Dončić, ki je v sklopu znamke Jordan svojo soboto posvetil mladim nadobudnim košarkarjem. "Po šoli sem hodil ven igrati košarko ne glede na vreme in sigurno se vrnejo spomini na tisto obdobje. Možno je vse, če si želiš uspeti močno je vse možno, treba je trdo delati. Mladi morajo uživati v tem kar delajo, veliko stvarem se je treba tudi odreči," je zbranim mladim košarkarjem v Stožicah sporočil slovenski as, ki bo obiskal tudi Pogačarjev trg, ki bo gostil turnir “The One”, tekmovanje v igri ena na ena, namenjeno najboljšim košarkarjem in košarkaricam med 15. in 18. letom starosti.

Poseben prihod Dončića na zunanje igrišče v Stožicah:

Poleg mladih košarkarjev pa so v teh dneh dejavni tudi člani slovenske košarkarske reprezentance, ki jih v začetku julija čakata dve kvalifikacijski tekmi za zaključek prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Dončić je zaradi zasebnih zadev in v želji, da več časa preživi s svojima hčerkama Gabrielo in Olivio letošnje poletje reprezentanci rekel ne. "Vemo, da ne bom igral z reprezentanco, glavni razlog za to sta moji hčerki. Trenutno pa je sicer vse kot prej, delam individualne treninge in v fitnesu, ukvarjam se tudi z drugimi športi. Letos je zraven tudi golf tako da je malce drugače. Golf je res super, igrali smo tudi s klubom, zdaj seveda ne, ker smo narazen. Res se sprostim, v naravi si, brez telefona, imaš mir, nekaj najlepšega," je dejal Dončić.

Luka Dončić Foto: Sportal

Zatem so se pojavile morebitne špekulacije, da bi bil slovenski as zraven vsaj konec avgusta, ko se bo začel drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. "Ne bom igral," je bil na vprašanje, če je reprezentanca v igri vsaj za konec poletja suvereno odvrnil Dončić. "Že prej je bila odločitev takšna, vse je dokončno," je potrdil 27-letni član LA Lakers, ki ga bomo tako morebiti v reprezentančnem dresu znova videli šele prihodnje poletje, seveda ob uspehu Slovenije v kvalifikacijah za Katar 2027.

Kljub temu verjame v uspeh svojih soigralcev. "Reprezentanca je sestavljena iz mladih in izkušenih, na mladih svet stoji, vsi, ki so del ekipe, vedo, kako je tako da jim želim, da naj zmagajo. Vodje v ekipi so jasni, vsi vedo, kaj morajo narediti tako da se ne bojim, da jim ne bi uspelo." Dotaknil se je tudi nove pridobitve reprezentance, ki je dokončala naturalizacijo Jaxsona Hayesa, sicer njegovega soigralca pri LA Lakers. "Tukaj nisem bil nič vpleten, samo igram za reprezentanco, a Jaxson je res super, dober igralec, tako da odlična pridobitev," se je smejalo slovenskemu košarkarju.

Vesel vrnitve domov, a grenak priokus ostaja

Sam ima tako letošnje poletje več časa za dokončno saniranje poškodbe iz konca klubske sezone in tudi več časa za svoji družini, vasko poletje pa se z nasmehom vrne v domačo Ljubljano. "V bistvu mi največ pomeni biti doma z mojima hčerkama. V tem trenutku je to najbolj pomembno, a tukaj imam tudi veliko prijateljev, to je moj dom, tako da se je vedno lepo vrniti v Ljubljano," je poudaril slovenski as. Kot je potrdil, je poškodba že preteklost. "Počutim se dobro, vse je za mano."

Kljub temu z nekaj grenkega priokusa gleda na minulo sezono z Los Angeles Lakers, ki se je ob težavah s poškodbami, v prvi vrsti tudi Dončića, končala v drugem krogu končnice, 27-letni Slovenec, ki je na koncu v glasovanju za MVP rednega dela sezone končal na četrtem mestu, pa kljub velikemu prizadevanju in želji po hitrem okrevanju, na koncu v končnici ni zaigral.

Foto: Sportal

"Vedno rečem, da je sezona slaba, če se ne osvoji lovorike. Res smo imeli smolo, sam sem imel smolo, tudi Austin je bil poškodovan. Marca smo res igrali lepo košarko, na koncu pa se nam ni izšlo. Kar se tiče prihodnosti, pa je še daleč do tja, a upam, da se bo vse obrnilo v pravo smer," se je proti prihodnosti ozrl član Jezernikov. Sezonie in razpletu lige NBA ni posvetil pretirane pozornosti. "To je zame vse prezgodaj, zbujati se ob treh zjutraj, tako da nisem gledal," se je nasmejal.

Drugače pa je s svetovni prvenstvom v nogometu. "Gledam svetovno prvenstvo, a na žalost ne bom mogel biti del tega, čeprav sem ambasador, gledam in spremljam pa po televiziji ves čas. Nimam favorita, navijam za Brazilijo, Španijo. Navijam pa predvsem za dobre tekme," pravi Dončić, ki si je tudi tokrat vzel veliko časa za navijače in oboževalce.

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Njegova veličina in prepoznavnost sta jasna na vsakem koraku, saj ga na vsakem koraku ustavljajo oboževalci, nič drugače ni bilo v Stožicah. "V bistvu doma skoraj nikamor ne grem, to mi včasih manjka, a to je prišlo v ceni tega, kjer sem hotel biti, tako da sem se s tem že sprijaznil. Je pa povsem drugače kot v Los Angelesu, ker je drugačna kultura, država, a tudi v LA-ju se počutim odlično. Priti domov pa je seveda vedno zelo lepo," je še sklenil Slovenec.

Ob boku dogodka The one, kjer je v ospredju igra ena na ena je beseda nanesla tudi na njegovega najljubšega nasprotnika v boju ena na ena. "Na treningih veliko igramo ena na ena, eden izmed tistih, s katerimi je bilo neverjetno igrati je bil Kyrie Irving, ker je eden takšnih igralcev v igri ena na ena, ki jih na svetu sploh ni. Z njim je bilo najlepše igrati, seveda sem jaz zmagoval, ker sem igral na moč."

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