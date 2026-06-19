Alen Omić o Hayesu: Tega se veselim

Slovenski košarkarji se v Ljubljani pripravljajo na zadnji del prvega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Selektor Aleksander Sekulić je vlogo naturaliziranega košarkarja tudi tokrat zaupal Alenu Omiću, ki je že vse od lanskega evropskega prvenstva prva slovenska izbira. A to se bo z uspešno naturalizacijo Jaxsona Hayesa najverjetneje kaj kmalu spremenilo.

"Lepo je dobiti konkurenco iz lige NBA. Tega se veselim, dobrodošel v Sloveniji," se je na novico, da je član LA Lakersov Jaxson Hayes prejel slovenski potni list, odzval Alen Omić, ki je trenutno v reprezentanci član z zvezdico ob svojem imenu, ki ponazarja status naturaliziranega košarkarja. 34-letni košarkar se je že lani poleti po dolgem obdobju nesebično odzval povabilu selektorja Sekulića in oblekel dres s slovenskim grbom, ekipi pa je pomagal tudi v vseh ciklih kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Nič drugače ne bo niti tokrat, ko se bo reprezentanca morala vnovič znajti brez Luke Dončića. "Luka ima svoje zasebne stvari, ki jih mora urediti, on bo prišel, ko se bo Slovenija borila na velikih tekmovanjih. Zdaj mu želim, da se spočije, da uredi stvari, ki jih mora. Vse se bo uredilo," je bil jasen Omić, ki verjame, da reprezentanca želeno proti Švedski in Estoniji zmore doseči tudi brez Dončićeve pomoči.

Jaxson Hayes Foto: Guliverimage

"Največja motivacija je igrati za Slovenijo, da se boriš za državo, kjer živiš. To je zame najpomembneje, druge stvari pridejo s treningi in tekmami. Vsi želimo zmagati, da se oddolžimo za poraz v Kopru proti Estoniji. Vemo, da bodo igrali v najboljši zasedbi, jaz samo upam, da v naši ekipi vsi ostanemo zdravi. Tja gremo po zmago, vemo, kaj nam to prinaša. Tekmo na Švedskem smo dobili, bodo pa tudi oni zelo močni. Moramo se osredotočiti nase in na naš cilj, torej, da se borimo za Slovenijo," je poudaril center Slovenije.

Konec zgodbe v Turčiji

Ta je od sredine oktobra igral za turški Merkezefendi Basket iz Denizlija, ki je na koncu osvojil deveto mesto v turški superligi in za las zaostal za končnico, v prihodnji sezoni pa bo klub prvič nastopal v Evropi, ko bo del Fibinega evropskega pokala. "Klubska sezona je bila fenomenalna, uspelo nam je narediti nekaj za klub, ki bo zdaj prvič igral v Evropi. Želim jim vso srečo, jaz se tja ne vračam, čakam na nov klub in se pripravljam. Tri tedne sem delal z Markom Milićem in Dragišem Drobnjakom v Domžalah, pripravljali smo se za ta cikel in še enkrat se jim zahvaljujem. Bilo je lepo, lahko pa rečem, da sem zdaj malce bolj navajen grobe košarke (smeh, op. p.). Res sem jima hvaležen," pravi Omić, ki si tako za prihodnost pušča odprta vrata.

Reprezentanca se pripravlja v Ljubljani. Foto: Bor Slana/STA

"Po reprezentančni akciji me čaka oddih z družino, a tudi tam bom treniral, ker si želim biti avgusta vpoklican v reprezentanco, želim si pomagati Sloveniji. Kar zadeva klubski status, pa še čakam, bomo videli," je dodal.

Vesel vrnitve Čančarja

Zdaj je povsem osredotočen na delo z reprezentanco, v katero sta se med drugim vrnila Edo Murić in po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe tudi Vlatko Čančar. "Zelo sem vesel za Vlatka, da se je vrnil, res mu želim vse najboljše in upam, da ostane zdrav. Vem, da bo pomagal tej ekipi, tudi on je treniral z nami v Domžalah in se vozil iz Kopra. Dobro se počuti, ves čas smo na zvezi in pripravljeni smo na delo. To, kar je imel on, ni lahka poškodba, to je leto premora, prihaja k sebi in mislim, da ko bomo začeli delati s kontaktom, bo veliko lažje zanj in za nas."

Vlatko Čančar je spet del izbrane vrste. Foto: Bor Slana/STA

Pod košem bo sodeloval s 23-letnim Sašo Cianijem. "Malce se mora še sprostiti, tudi jaz mu bom skušal pri tem pomagati in ga voditi, je mlad košarkar, želi delati in je fant na mestu. Komaj smo čakali igro s kontaktom. On in Malovčič sta na novo, preostale fante že poznam. Tudi oni so v tej sezoni dobro delali, pomembno je, da so se vrnili zdravi, verjamem, da bomo do prve tekme vsi nared. Veselim se dela z njimi, v reprezentanci vedno uživam, pomembno pa je, da upoštevamo navodila strokovnega štaba," je dodal Omić. "Mi starejši bomo morali dati malce več, še več kot prej. Sam sem pripravljen in se ne bojim morebitne večje vloge, se veselim."

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