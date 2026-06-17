Sekulić zbral svoje izbrance, Ciani navdušen nad vrnitvijo

Slovenska moška članska reprezentanca je v Ljubljani začela priprave na zaključek prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027, ko bo tretjega julija gostovala v Estoniji in tri dni pozneje doma igrala s Švedsko.

Selektor Aleksander Sekulić je na zboru v Ljubljani pozdravil dvanajsterico košarkarjev. Udeležbo so bili primorani odpovedati Urban Klavžar, ki je odpotoval na univerzo v Združene države Amerike, in Leon Stergar, saj še ni povsem okreval po poškodbi gležnja, zaradi katere je izpustil že zadnji dve reprezentančni tekmi ter klubski zaključek sezone. Povsem nared za reprezentančne napore ni niti Bine Prepelič. Izkušena Edo Murić in Klemen Prepelič se bosta soigralcem pridružila v prihodnjih dneh.

Saša Ciani Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Ob vsaki vrnitvi v Slovenijo so občutki dobri, v reprezentanci pa so le ti še bolj posebni. Zaradi igranja na univerzi v Združenih državah Amerike ter akademskih obveznosti zadnja tri leta nisem mogel biti del izbrane vrste. Zato sem še toliko bolj vesel, da sem tokat lahko znova del ekipe. Z nekaterimi fanti sem bil redno v stiku, z drugimi smo se srečali po dolgem času," je povedal Saša Ciani. "Zadnje tri tedne nam je košarkarska zveza omogočila odlične treninge pod vodstvom Petra Markovinovića, Dragiše Drobnjaka in Marka Milića. Poleg individualnega dela smo veliko igrali pet na pet. Tako, da sem po premoru znova začutil igro, počutim se dobro in sem z zelo pozitivnimi občutki prišel na reprezentančni zbor. Dal bom svoj maksimum in ekipi pomagal po najboljših močeh."

Med pripravami na pomembna kvalifikacijska dvoboja proti Estoniji in Švedski bodo odigral tudi en pripravljalni dvoboj, v soboto, 27. junija v celjskem Zlatorogu proti reprezentanci Italije.

Na seznamu so Miha Cerkvenik, Saša Ciani, povratnik po poškodbi Vlatko Čenčar, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Kroflič, Alen Malovčič, Edo Murić, Alen Omić, Mark Pajden, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar in Luka Ščuka.

Slovenija ima tri zmage. Foto: Aleš Fevžer Slovenska reprezentanca je po štirih odigranih tekmah s tremi zmagami in porazom vodilna reprezentanca skupine. Češka in Estonija sta doslej zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze.

Napredovanje si bodo zagotovile prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G - Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.

Slovenija se poteguje za peti nastop na svetovnem prvenstvu. 20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar.