Sekulić po kalvariji Čančarja ostaja previden

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Ljubljani začela priprave na zaključek prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Selektor Aleksander Sekulić je v izbrani vrsti po dolgi odsotnosti zaradi poškodb pozdravil Vlatka Čančarja, po skorajšnji reprezentančni upokojitvi pa se vrača tudi Edo Murić. Slovenski selektor je pozdravil tudi naturalizacijo Jaxsona Hayesa, ki je s pridobitvijo potnega lista v tem tednu postala tudi uradna.

Z velikim zadovoljstvom in naslovom lige ABA v žepu je v reprezentančno poletje v ponedeljek pripotoval Aleksander Sekulić, ki je z Dubajem z zgodovinskim prvim naslovom v regionalni ligi kronal sezono. "Super izkušnja, zaključili smo sezono z naslovom. Še posebej zadovoljen sem, da nam je uspela ta finalna serija, ko smo dvignili pokal v Beogradu, kar ni ravno enostavno, tako da so vtisi res pozitivni," je bil nasmejan Sekulić, ki je na čelu Dubaja, prevzel ga je aprila, doprinesel k želenemu uspehu kluba.

A kljub uspešni klubski zgodbi je njegov fokus zdaj že povsem pri izbrani vrsti, ki bo 3. julija gostovala v Estoniji in 6. julija v Stožicah gostila Švedsko. "Ne glede na dogajanje v klubski sezoni mi je vedno v zadovoljstvo priti tudi v izbrano vrsto in videti te fante, ki so kljub napornim klubskim sezonam s tako energijo in voljo prišli pomagati reprezentanci, da se poskuša uvrstiti na svetovno prvenstvo. Nekaj je sprememb, malce smo v okrnjeni postavi v primerjavi z zadnjim reprezentančnim oknom, a tako kot pravim vedno, se fokusiramo na tiste, ki so tukaj, ne pa na tiste, ki jih ni iz takšnih ali drugačnih razlogov. Imamo zanimivo reprezentanco, tisto, kar tej ekipi manjka, pa je kontinuiteta," je poudaril slovenski selektor.

Aleksander Sekulić je z Dubajem v drugem letu obstoja kluba osvojil ligo ABA. Foto: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Na seznamu reprezentanve so: Miha Cerkvenik, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Urban Kroflič, Alen Malovčić, Edo Murić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar in Luka Ščuka.

Vrnitev Eda Murića in Vlatka Čančarja

Trenutno pod njegovim vodstvom trenira 12 košarkarjev. Zaradi obveznosti na univerzi v ZDA je udejstvovanje odpovedal Urban Klavžar, po poškodbi pa še nista nared Leon Stergar in Bine Prepelič. Nekaj težav ima Luka Ščuka, ki pa je z reprezentanco. V kratkem se bosta izbrani vrsti pridružila Klemen Prepelič in nato še povratnik v izbrano vrsto Edo Murić, ki je sicer po lanskem EuroBasketu napovedal skorajšnje slovo od izbrane vrste, a je vrata pustil še malce priprta, zdaj pa bo po pogovoru s selektorjem spet na voljo reprezentanci.

"Naš cilj je uvrstitev na SP in v pogovoru z Edom, ko smo mu predstavili idejo in glede na to, da smo res okrnjeni, je brez kakršnega obotavljanja rekel, da bo na voljo, če ga bomo potrebovali, če ne, ne bo nobene slabe volje. Bil je zelo korekten, kar sem od njega tudi pričakoval. To, da pa se je od reprezentance praktično že poslovil in vseeno prišel, pa samo kaže, da čuti to odgovornost ne le do reprezentance, temveč do Slovenije, da si želi, da se uvrstimo na to veliko tekmovanje," je dejal Sekulić.

Edo Murić se bo izbrani vrsti pridružil v začetku prihodnjega tedna. Foto: FIBA

Med povratniki v izbrano vrsto zagotovo izstopa tudi Vlatko Čančar, ki je zaradi vnovičnih težav s kolenom izpustil praktično celotno klubsko sezono, zdaj pa je nared za vrnitev na veliki oder. "Vlatko res izgleda dobro, bomo pa videli, kako bo vse skupaj delovalo, ko bomo igrali z več kontakta in na tekmi, da vidimo, v kakšnem stanju je, a zaenkrat izgleda super," je optimističen selektor.

Pogled tudi proti reprezentanci do 20 let

Nekaj dvoma pri sestavi izbrane vrste za naslednji dve tekmi v vrsti kvalifikacij pušča tudi bližajoče se evropsko prvenstvo do 20 let in prisotnost Urbana Krofliča in Marka Padjena, ki sta trenutno del članske vrste, sicer pa sta nosilca igre v zasedbi Danijela Radosavljevića. "Tudi reprezentanca do 20 let ima nekaj težav, tako da bom v kratkem imel sestanek s selektorjem njihove izbrane vrste in bi jim glede na težave šli skušali iti naproti v enih situacijah. Smo v komunikaciji in si vsi skupaj želimo, da tudi mlada reprezentanca doseže uspeh na prvenstvu doma. Gre za nadarjeno generacijo, a hkrati se je treba zavedati, da je prioriteta članska izbrana vrsta in uvrstitev na svetovno prvenstvo," je poudaril selektor.

Aleksej Nikolić je po koncu sezone pomahal v slovo Cedeviti Olimpiji. Foto: Filip Barbalić

Med imeni, ki jih tokrat ni na spisku poleg seveda Luke Dončića, ki je zaradi privatnih zadev in okrevanja po poškodbi odpovedal julijsko akcijo, je znova tudi Aleksej Nikolić, ki od lanskega evropskega prvenstva za izbrano vrsto v kvalifikacijah zaradi takšnih in drugačnih razlogov še ni zaigral. "Aleksej je povedal, da ima določene težave s hrbtom in je rekel, da bi izpustil to reprezentančno poletje, da se lahko maksimalno pripravi na novo poglavje v novem klubu, želi si biti maksimalno pripravljen in enostavno je rekel, da ne more pomagati reprezentanci v tem poletju," je o stanju 31-letnika, ki ga čaka novo poglavje v dresu Galatasaraya povedal Sekulić.

Po dobri sezoni, osvojenem naslovu hrvaškega prvaka s Cibono in MVP naslovom v finalu je marsikdo na spisku pričakoval tudi Žana Marka Šiška. "Prva stvar je, da mora biti on pripravljen tako fizično kot mentalno, da pomaga izbrani vrsti in ko se bo to zgodilo, bo sigurno zraven. To če je pripravljen, je bolj vprašanje zanj kot zame, njegova kvaliteta pa je nesporna."

Hayes s slovenskim potnim listom

V povezavi z izbrano vrsto je v zadnjih dneh odmevala predvsem novica, da je slovenski potni list ob zaprisegi prijel član LA Lakers, Jaxson Hayes, ki zaradi birokratskih zapletov tokrat še ne more pomagati članski vrsti, bi se pa njegov debi lahko zgodil konec avgusta. "O njem in njegovi vlogi bomo lahko več govorili, ko bo zraven, zaenkrat ga še ni. Ko bo na igrišču, bom lahko več govoril o tem. Zdaj ne more biti zraven tudi zaradi nekaterih birokratskih težav, če bo pripravljen in ne glede na to, ali bo Luka avgusta zraven ali ne, bi bilo fer tudi od njega, da nam takrat pomaga," je poudaril selektor.

Jaxson Hayes Foto: Reuters

Vloga naturaliziranega košarkarja bo tako vnovič pripadla Alenu Omiću. "Alen je že veliko pokazal predvsem s svojim odnosom in pristopom, da je lahko vzor vsem igralcem, sploh način, na katerega se je odzval izbrani vrsti in da želi brezpogojno pomagati. Kljub temu, da je naturaliziran košarkar, njegov odnos govori, kot da je rojen tukaj. To je treba poudariti in ceniti."

Še pred tekmama s Švedsko in Estonijo bodo Sekulićevi izbranci odigrali tudi pripravljalni dvoboj, ko se bodo v celjskem Zlatorogu 27. junija pomerili z Italijo. Slovenija je v zadnjem ciklu kvalifikacij z dvema zmagama nad Češko prevzela vodstvo v skupini H, kjer ima tri zmage in en poraz. Češka in Estonija sta pri polovičnem izplenu, Švedska pa ima zmago in tri poraze. V drugi del se bodo uvrstile najboljše tri ekipe. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP, v drugem delu kvalifikacij pa se bo slovenska skupina H mešala s skupino G, kjer v prvem delu nastopajo Finska, Francija, Madžarska in Belgija. Na prvenstvo se bodo uvrstile najboljše tri ekipe drugega skupinskega dela.

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