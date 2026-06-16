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Avtor:
Ž. L.

Torek,
16. 6. 2026,
16.02

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Jaxson Hayes Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers KZS

Torek, 16. 6. 2026, 16.02

0 minut

Jaxson Hayes je postal slovenski državljan

KZS potrdila veliko pridobitev: za Slovenijo bo igral Dončićev prijatelj

Avtor:
Ž. L.

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Luka Dončić, Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers) | Jaxson Hayes je uspešno pridobil slovensko državljanstvo. | Foto Guliverimage

Jaxson Hayes je uspešno pridobil slovensko državljanstvo.

Foto: Guliverimage

"Jaxson Hayes je postal slovenski državljan," so v objavi na družbenih omrežjih zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije. Soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakersih slovenski košarkarski reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo mogel pomagati, a bo dolgoročno pomemben člen izbrane vrste, pravijo na zvezi.

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Športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić je konec maja dal vedeti, da Jaxson Hayes julija ne bo na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću, saj da v žepu še nima slovenskega potnega lista. Prav takrat se je mudil na veleposlaništvu Slovenije v Washingtonu, kjer je urejal zadnje podrobnosti za pridobitev državljanstva. In bil pri tem očitno uspešen.

"26-letni center (213 centimetrov) je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego in prejel potni list," so zapisali pri KZS.

"Hayes je mlad igralec, še vsaj pet let bo lahko igral za Slovenijo, zato ga ne želimo prehitro vključiti v reprezentanco. Mislim, da ga mora Luka uvesti v ekipo, tako da bo prišel, ko bo Luka nared," je pred slabim mesecem dni razlagal Saša Dončić.

Jaxson Hayes je v zadnji sezoni za Los Angeles Lakerse odigral 75 tekem. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo. | Foto: Reuters Jaxson Hayes je v zadnji sezoni za Los Angeles Lakerse odigral 75 tekem. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo. Foto: Reuters

26-letni ameriški center v višino meri 213 centimetrov. V zadnji sezoni je za Los Angeles Lakers odigral 75 tekem – 65 v rednem delu sezone ter deset v končnici. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo.

"Iskreno se zahvaljujemo Državnemu zboru in Vladi Republike Slovenije, vsem pristojnim ministrstvom, Olimpijskemu komiteju Slovenije, veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu ter vsem ostalim, ki so pripomogli k temu, da je Jaxson Hayes pridobil slovensko državljanstvo. V teh dneh je Jaxson podal prisego in uredil vse formalnosti za izdajo potnega lista. Kot je znano, reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo pomagal, verjamem pa, da bo s svojo mladostjo, igralskimi sposobnostmi ter veliko željo in pravim odnosom dolgoročno pomemben člen slovenske izbrane vrste," je ob uspešno zaključenem projektu povedal Aleš Križnar, generalni sekretar KZS.

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