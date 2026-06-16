KZS potrdila veliko pridobitev: za Slovenijo bo igral Dončićev prijatelj

"Jaxson Hayes je postal slovenski državljan," so v objavi na družbenih omrežjih zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije. Soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakersih slovenski košarkarski reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo mogel pomagati, a bo dolgoročno pomemben člen izbrane vrste, pravijo na zvezi.

Športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić je konec maja dal vedeti, da Jaxson Hayes julija ne bo na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću, saj da v žepu še nima slovenskega potnega lista. Prav takrat se je mudil na veleposlaništvu Slovenije v Washingtonu, kjer je urejal zadnje podrobnosti za pridobitev državljanstva. In bil pri tem očitno uspešen.

Jaxson Hayes je postal slovenski državljan!



Šestindvajsetletni center (213 cm) je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego in prejel 🇸🇮 potni list.



Reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo na voljo, a dolgoročno bo pomemben člen #mojtim 🇸🇮💪 pic.twitter.com/4xAnzPgX7P — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) June 16, 2026

"26-letni center (213 centimetrov) je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego in prejel potni list," so zapisali pri KZS.

"Hayes je mlad igralec, še vsaj pet let bo lahko igral za Slovenijo, zato ga ne želimo prehitro vključiti v reprezentanco. Mislim, da ga mora Luka uvesti v ekipo, tako da bo prišel, ko bo Luka nared," je pred slabim mesecem dni razlagal Saša Dončić.

Jaxson Hayes je v zadnji sezoni za Los Angeles Lakerse odigral 75 tekem. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo. Foto: Reuters

26-letni ameriški center v višino meri 213 centimetrov. V zadnji sezoni je za Los Angeles Lakers odigral 75 tekem – 65 v rednem delu sezone ter deset v končnici. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo.

"Iskreno se zahvaljujemo Državnemu zboru in Vladi Republike Slovenije, vsem pristojnim ministrstvom, Olimpijskemu komiteju Slovenije, veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu ter vsem ostalim, ki so pripomogli k temu, da je Jaxson Hayes pridobil slovensko državljanstvo. V teh dneh je Jaxson podal prisego in uredil vse formalnosti za izdajo potnega lista. Kot je znano, reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo pomagal, verjamem pa, da bo s svojo mladostjo, igralskimi sposobnostmi ter veliko željo in pravim odnosom dolgoročno pomemben člen slovenske izbrane vrste," je ob uspešno zaključenem projektu povedal Aleš Križnar, generalni sekretar KZS.