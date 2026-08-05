KZS tudi letos veliko pozornosti namenja razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih organizira za perspektivne košarkarje, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška B-reprezentanca, so sporočili iz krovne zveze. Treningom so se pridružili tudi Edo Murić, Alen Omić in Luka Ščuka, po okrevanju po poškodbi pa se je na košarkarske treninge vrnil Vlatko Čančar.

Poglavitni namen delovanja B-reprezentance je ustvariti dodatno reprezentančno okolje za perspektivne igralce, ki so zaključili nastope v mlajših reprezentančnih selekcijah in se prebijajo proti najvišji članski ravni. Program je pomemben razvojni most med mladinskimi selekcijami in člansko reprezentanco ter igralcem omogoča kakovostno vadbo, strokovno spremljanje in dragocene reprezentančne izkušnje.

Posebna vrednost letošnjega projekta je tudi dejstvo, da so se aktivnostim priključili številni mladi košarkarji, ki svojo športno in študijsko pot že nadaljujejo oziroma jo bodo nadaljevali v Združenih državah Amerike. Na ta način so ohranili stik z reprezentančnim sistemom in domačim okoljem, hkrati pa pridobili kakovostno pripravo pred začetkom nove sezone.

Veliko težo treningom so dodali tudi aktualni člani reprezentance #mojtim. Košarkarsko pripravljenost so osvežili Edo Murić, Alen Omić in Luka Ščuka, po okrevanju po poškodbi pa se je na košarkarske treninge vrnil Vlatko Čančar. Njihova prisotnost je mlajšim igralcem omogočila dragoceno vsakodnevno sodelovanje z izkušenimi reprezentanti in neposreden vpogled v zahteve najvišje reprezentančne ravni.

Poleg omenjene četverice so se treningov v domovanju Kansai Heliosa med drugim udeleževali Saša Ciani, Tibor Mirtič, Matic Mikuš, Robert Jurković, Staš Sivka, Sergej Macura, Lovro Urbiha, Arne Osojnik, Matija Samar, Urban Klavžar, Tristan Vukotić, Jan Zemljič, Matej Čibej, Vukašin Todorović, Ožbej Glavan in Tadej Colnarič.

Peter Markovinovič je leta 2024 reprezentanco do 20 let popeljal do srebra na EuroBasketu. Foto: www.alesfevzer.com

Markovinovič ob pomoči Milića in Drobnjaka

Delo z reprezentanti je bilo zaupano selektorju Petru Markovinoviču, ki ima z vodenjem mladih perspektivnih igralcev ogromno izkušenj. S slovenskimi mlajšimi reprezentancami je namreč s tremi različnimi generacijami osvojil tri medalje na evropskih prvenstvih – zlato, srebrno in bronasto. Kot njegova pomočnika pa sta reprezentančno pot gradila tudi letošnja zlata selektorja Danijel Radosavljević in Domen Zevnik. Pri delu v B-reprezentanci Markovinoviču pomagata Marko Milić in Dragiša Drobnjak, trener za telesno pripravo pa je Anže Zdolšek.

"Eden izmed glavnih ciljev B-reprezentance je, da z igralci ohranimo stik tudi po tem, ko zaključijo nastope v mlajših starostnih kategorijah. Prav obdobje med 20. in 24. letom starosti je za marsikaterega košarkarja najpomembnejše, saj takrat prehaja v člansko košarko in išče svojo pot na najvišji ravni. B-reprezentanca ni namenjena zgolj treningom. Gre za pomemben razvojni program, s katerim želimo mladim igralcem pomagati narediti nadaljnji korak v karieri. Naša želja je, da jim v tem obdobju ponudimo kakovostno strokovno okolje, jim pomagamo pri razvoju in jih ohranimo v reprezentančnem sistemu. Skupina fantov, ki se je zbrala na treningih, je pokazala veliko delovne vneme. Pomembno delo sta v trenerski vlogi opravila tudi Marko Milić in Dragiša Drobnjak, ki sta na mlade igralce prenesla bogate igralske in življenjske izkušnje. Takšni projekti so pomembni za razvoj posameznikov, hkrati pa širijo krog igralcev, na katere lahko slovenska reprezentanca računa v prihodnosti. Verjamem, da bomo številne med njimi v prihodnjih letih spremljali tudi v članskem reprezentančnem dresu."

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