Konec javnega in eksplicitnega seksa na prostem: Rovinj s 1. julijem "ukinja" znano plažo

Od 1. julija bodo občinski redarji in policija okrepili nadzor na plaži Punta Križ v Rovinju, ki je že leta znana kot zbirališče svingerjev. S tem nameravajo ustaviti eksplicitne spolne aktivnosti in vrniti prostor državljanom in družinam, piše Istra24.

Od 1. julija bo mesto Rovinj s pomočjo občinskih redarjev in policistov začelo nadzorovati obalo plaže Punta Križ, območja, ki je bilo zadnjih petnajst let raj za svingerje, znano ne le med domačini, temveč je bilo široko oglaševano tudi v tujih revijah.

"To ne pomeni, da bo ljudem različnih spolnih usmerjenosti preprečeno bivanje in obiskovanje obale Punta Križ, temveč si bomo prizadevali za zaustavitev javnega in eksplicitnega seksa na prostem," je dejal Dino Sošić, podžupan občine Rovinj.

Oglasili so se zaskrbljeni državljani

Ukrep so sprejeli po številnih pritožbah zaskrbljenih državljanov, ki zahtevajo prepoved teh aktivnosti in vrnitev divjih plaž v uporabo prebivalcem Rovinja in družinam z otroki.

Svetniki so se poleg spolnih aktivnosti, ki se tam dogajajo, sklicevali tudi na okoljsko težavo – zanemarjanje in neurejenost območja oziroma smeti, ki jih za seboj puščajo uporabniki divjih plaž.

Težava Punta Križa sicer ni nova in neznana. Pred približno petnajstimi leti je mesto organiziralo patrulje občinskih stražarjev, nato pa posebej plačanih varnostnikov. Postavili so table z ilustracijami prepovedane dejavnosti. Šlo je celo tako daleč, da so na neki točki razmišljali o tem, da bi območje Punta Križ razglasili za sveto turistično območje.

Vendar pa je bilo vse to sčasoma opuščeno, medtem pa je plaža za svingerje postala nezakonit del turistične ponudbe Rovinja, ki je med nekaterimi turisti še danes izjemno priljubljena.

Postavili bodo opozorilne znake

Težko je napovedati, koliko bo mestu Rovinj v drugem poskusu uspelo zatreti spolne dejavnosti na prostem, a podžupan obljublja: "Plaža bo urejena. Obstajajo volja, viri, pogovori in ideja."

"Mesto sprejema določene ukrepe. Pripravljene so strategije, pripravljeni so ogledi, postavljeni bodo opozorilni znaki na določenih mikrolokacijah, ki jih bomo vzpostavili, torej so pripravljene koordinacije s policijo in sestanki, kjer bomo vse uredili. Delo je obsežno in kompleksno, zato se bom nanj odzval pisno," je dejal podžupan Sošić in dodal, da mesto ne bo prepovedalo, saj niti ne more in noče nikomur prepovedati prihoda na to plažo ne glede na spolno usmerjenost in preferenco osebe.