Načrtujete dopust? Brezskrbno na pot, z malo sreče pa na nepozabno vodno dogodivščino!

Komaj čakate tisti težko pričakovani oddih, nato pa vas še pred odhodom stisne v želodcu, ko pomislite, kaj če gre kaj narobe? Življenje je nepredvidljivo in načrti se lahko hitro obrnejo na glavo. Nenadna bolezen, poškodba ali nepredviden dogodek doma lahko hitro odpihnejo sanje o potovanju, zraven pa pustijo še grenak priokus zaradi izgubljenega denarja.

Da boste svoja potovanja načrtovali popolnoma brez stresa, v Zavarovalnici Triglav ponujajo rešitev, poleg tega pa tudi možnost lepe nagrade.

Celovita zaščita za vse popotnike

Če spadate med tiste, ki potujejo večkrat letno, naj bo zavarovanje potovanj v tujino del vaše obvezne opreme. To zavarovanje ne krije le neljubih dogodkov, ki bi se vam lahko pripetili neposredno na poti (kot so stroški zdravljenja ali poškodovanje prtljage), ampak vas lahko ščiti že pred odhodom.

Znotraj najširšega paketa C lahko namreč izberete zavarovanje odpovedi večkratnih potovanj v tujino. Kaj krije? Stroške, ki nastanejo, če morate turistično potovanje odpovedati zaradi nepredvidenih dogodkov (smrt, nezgoda, nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja vas ali vaših bližnjih, elementarna nesreča ipd.). Kdo je krit? Stroški odpovedi so kriti tudi za vaše družinske člane (zakonec, partner, otroci do 18. oziroma 26. leta, če se šolajo), ki so navedeni na isti polici. Kako je s ponudniki? To zavarovanje krije stroške, ki nastanejo, če odpoveste turistično potovanje, ki je dogovorjeno z organizatorjem potovanja. Organizatorji potovanja so lahko le uradno registrirane turistične agencije in ponudniki letalskih vozovnic. Pogoj za zavarovalno kritje odpovedi večkratnih potovanj v tujino je, da je dogovor o potovanju z organizatorjem potovanja sklenjen v jezikih nekdanjih jugoslovanskih republik, angleškem ali nemškem jeziku.

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Primer

Če prenočišče rezervirate neposredno pri hotelu in morate rezervacijo odpovedati, tega to zavarovanje ne bi krilo. Krito pa bi bilo, če bi bila namestitev v dogovoru o potovanju, sklenjenem prek turistične agencije. Prav tako bi bila krita odpoved rezervacije letalske vozovnice, ki bi jo kupili neposredno pri letalskem ponudniku.

Finančna varnost

Zavarovanje krije stroške odpovedi potovanj, katerih vrednost ne presega 1.230 evrov (oziroma po dogovoru do 3.110 evrov), kar je hkrati tudi najvišji znesek izplačil v enem zavarovalnem letu.

Če načrtujete dražje potovanje ali nimate paketa C, lahko sklenete Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj, s katerim boste prav tako zavarovali svoj finančni vložek v dopust.

Sklenite zavarovanje in ulovite nepozabno doživetje na Velenjskem jezeru!

Ker v Zavarovalnici Triglav vedo, da imate radi aktivno življenje in nove izzive, se lahko vsi, ki boste sklenili celoletno zavarovanje potovanj v tujino, potegujete za nepozabno windsurf in SUP doživetje, ki bo 29. avgusta 2026 na Velenjskem jezeru.

V Zavarovalnici Triglav bodo 20 izžrebancem omogočili, da bodo pod vodstvom vrhunskih strokovnjakov vstopili v vznemirljivi svet vodnih športov.