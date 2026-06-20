Filip Flisar bo drugič očka

Filip Flisar je na Instagramu objavil fotografijo z izbranko Saro Domajnko in na ta način sporočil, da bo še drugič postal očka. 38-letni Mariborčan ima namreč iz preteklega razmerja z Moniko Vuk hčerko Sofio, ki se je rodila leta 2018.

Filip Flisar je po razhodu z Moniko Vuk, s katero sta se razšla leta 2021, srečo v ljubezni že pred časom našel s sedem let mlajšo nekdanjo deskarko na snegu Saro Domajnko. Par je novico, da sta par, na družbenih omrežjih razkril leta 2023, zdaj pa se bo par razveselil naraščaja. Flisar je namreč z izbrano delil fotografije iz poroke podjetnice in lastnice znamke športnih oblačil And by Andraž, katerih smučarsko opravo je med tekmovalnimi časi nosil tudi Flisar. Na fotografiji z ženinom in nevesto pa je poleg Flisarja tudi Domajnko z nosečniškim trebuščkom.

Foto: Instagram

Flisar, svetovni prvak v smučarskem krosu in zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v sezoni 2011/2012, je letos konec februarja na Kopaoniku v Srbiji končno dočakal poslovilno tekmo. Kariero je sicer končal konec decembra 2020. Nekdanji smučar prostega sloga je svoji bogati karieri v disciplini smučarski kros med drugim leta 2015 osvojil zlato medaljo na svetovnem prvenstvu, sedem zmag v svetovnem pokalu in tudi mali kristalni globus.