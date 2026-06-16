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Avtor:
M. P.

Torek,
16. 6. 2026,
18.15

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Ana Mali Luka Dončić Luka Dončić Ljubljana

Torek, 16. 6. 2026, 18.15

1 ura, 8 minut

Jordanov "The One" se vrača v Ljubljano

Luka Dončić v soboto v Ljubljani na turnirju ena na ena

Avtor:
M. P.

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Luka Dončić | Luka Dončić bo v soboto v Ljubljani. | Foto Reuters

Luka Dončić bo v soboto v Ljubljani.

Foto: Reuters

Luka Dončić je na sponzorski turneji po Evropi. Po Madridu zdaj prihaja v Ljubljano, ki bo to soboto 20. junija del globalne košarkarske zgodbe znamke Jordan. Pogačarjev trg bo gostil turnir “The One”, tekmovanje v igri ena na ena, namenjeno najboljšim košarkarjem in košarkaricam med 15. in 18. letom starosti. Dogajanje bo spremljal tudi Dončić.

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The One Ljubljana | Foto: Jordan The One Foto: Jordan The One Slovenija postaja stalnica na seznamu mest, kjer znamka Jordan gosti košarkarski turnir v igri ena na ena. Poleg svetovnih velemest, kot so Los Angeles, Pariz, Madrid, Tokio, Peking, Manila in Chicago, bo tudi Ljubljana gostila enega od kvalifikacijskih turnirjev Jordanovega tekmovanja The One. Zmagovalca ljubljanskega turnirja si bosta zagotovila nastop na evropskem in morebiti svetovnem finalu v ZDA. Najboljše igralke in igralci med 15. in 18. letom starosti se bodo 20. junija zbrali na Pogačarjevem trgu. Vstop za gledalce bo prost.  Dogajanje na Pogačarjevem trgu bo spremljal tudi Luka Dončić, kar bo za mlade igralke in igralce zagotovo dodatna motivacija. 

Ana Mali lani iz Ljubljane vse do finala v New Yorku

The One Ljubljana | Foto: Jordan The One Foto: Jordan The One Slovenska predstavnika sta v pretekli sezoni pustila močan pečat tudi na mednarodnem prizorišču. Lanska zmagovalka ljubljanskih kvalifikacij Ana Mali je po zmagi v Sloveniji osvojila še evropski finale v Londonu in se uvrstila na svetovni finale v New Yorku. "Izkušnja igranja The One turnirja je neverjetna. Počutiš se kot zvezdnik, košarka se igra na visoki ravni, obenem pa vse izgleda kot v filmu – gledalci so blizu, veliko je zbadanja, skratka pravi 'street basket'."

"Dogodek odpira vrata v mednarodni svet košarke mladim slovenskim igralcem in igralkam. To, da je Jordanov turnir v Sloveniji, ne gre jemati za samoumevno in govori o tem, kako pomembnem član družine Jordan je Luka Dončić. Verjamemo, da bo dogodek izveden na vrhunski ravni in bo s košarko, obiskom Luke, gosti in dodatnim programom navdušil vsakega obiskovalca," je povedal Simon Rožnik, direktor agencije Extrem, ki tudi letos bdi nad organizacijo dogodka.  

THUMB
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