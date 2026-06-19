Jan Plestenjak pokazal svoj raj in svoje sosede #video

Jan Plestenjak ne skriva, da je velik oboževalec Strunjana, kjer živi že več kot dvajset let, v zadnjih letih tudi s svojo ženo Tadejo. V tokratni objavi na družbenih omrežjih je naredil redko izjemo in v videih pokazal svoja soseda, ki živita na območju Strunjanskih solin.

Jan Plestenjak, ki že vrsto let prisega na življenje na slovenski Obali, v svojih izjavah rad poudari, da je Strunjan eden najlepših krajev v Sloveniji in prostor pod soncem, zaradi katerega pravzaprav ne potrebuje dragih počitnic. Vse ima namreč na dosegu roke na območju Strunjanskih solin.

Plestenjak je tokrat v videih naredil izjemo in posnel svoja soseda. Kmet Michele na posnetku na drevo ravno namešča netopirnico, ki naj bi poskrbela za to, da bo na območju manj komarjev. "To je vse naravno, vse je bio," se je v videoposnetku oglasil Plestenjak. Michele je tudi lastnik oslička Rikija, ki ga je Plestenjak že večkrat pokazal v svojih posnetkih, med drugim tudi v videospotu za skladbo Delam se, delam se, ki ga je v Škofji Loki rojeni Plestenjak v celoti posnel v Strunjanu.

"Ali je še kaj lepšega, kot iti na tako lep večer na lep sprehod okoli solin," se je spraševal Plestenjak, ki se je sprehodil po solinah in razkril imena nekaterih prijateljev: Nevia, Bruna in Sandija. Med sprehodom po solinah je posnel tudi barko, ki se pojavlja v omenjenem videospotu, in nato pokazal tudi prijatelja Nevia, ki je prav tako nastopil v videospotu. "Evo, naš kralj Nevio, zvezda videospota Delam se, delam se," je soseda predstavil Plestenjak in ob tem še zapel refren pesmi.

Naravni in kulturni spomenik

Strunjanske soline, po katerih se je sprehodil Plestenjak, so najsevernejše soline v Sredozemlju in najmanjše v Jadranu, kjer se sol po tradicionalnem postopku pridobiva že več kot 700 let. Primarna vloga Strunjanskih solin je bila prvotno gospodarska, skozi čas pa sta jo nadomestili kulturna in ekološka, je zapisano na straneh Krajinskega parka Strunjan.

Danes so soline namreč ohranjevalec kulturne dediščine, predvsem pa območja varstva narave, saj predstavljajo izjemno življenjsko okolje, v katerem živijo zanimive rastlinske in živalske vrste, ki so se zmogle prilagoditi skrajnim solinskim razmeram. Prav to so razlogi, zaradi katerih so Strunjanske soline zavarovane kot naravni in kulturni spomenik znotraj Krajinskega parka Strunjan.

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