Bodi svetel zgled! – kampanja za povečanje varnosti kolesarjev v prometu

Za varnost v prometu smo odgovorni vsi. Vsak kolesar lahko z uporabo luči, odsevnikov in svetlejših oblačil sicer sam pomembno prispeva k svoji varnosti, a "vidnostni" pripomočki sami po sebi niso vedno dovolj. Za dolgoročno izboljšanje varnosti kolesarjev so enako pomembni kakovostna in varno urejena infrastruktura, odgovorno vedenje kolesarjev ter strpnost, pozornost in prilagojena hitrost voznikov motornih vozil. Le s skupnimi prizadevanji vseh udeležencev v prometu lahko ustvarimo okolje, v katerem bodo poti varnejše in prijetnejše za vse.

Zato v Zavarovalnici Sava ponosno vstopamo v sodelovanje s kolesarskim društvom KD Celje, saj iskreno verjamemo v partnerstva, ki nadgrajujejo šport in ustvarjajo širši pozitiven vpliv v družbi.

Soustvarjati želimo zgodbe, ki spodbujajo zdrav življenjski slog, prispevajo k brezskrbnejšemu življenju ter krepijo odgovornost do skupnosti.

Ob našem prvem skupnem projektu smo poseben poudarek namenili preventivi in ozaveščanju, zato smo skupaj s partnerji – KD Celje in Europlakat – pripravili kampanjo "Bodi svetel zgled!", s katero želimo spodbuditi bolj varne in odgovorne odločitve vseh udeležencev v prometu. Kampanja še posebej nagovarja kolesarje in opozarja na velik pomen uporabe luči tudi podnevi.

Raziskave namreč potrjujejo, da lahko že preprosti ukrepi pomembno prispevajo k večji varnosti. Danska raziskava* je na primer pokazala, da je bila stopnja prometnih nesreč s telesnimi poškodbami pri kolesarjih, ki so uporabljali prižgane luči tudi podnevi, za kar 19 odstotkov nižja kot pri tistih, ki luči niso imeli prižganih. Uporaba luči torej predstavlja pomembno nadgradnjo zaščite kolesarjev, saj izrazito povečuje njihovo vidnost v prometu.

"Veseli nas, da smo skupaj s partnerji ustvarili kampanjo, ki spodbuja k bolj varnim odločitvam v prometu. Verjamemo, da bo njeno sporočilo doseglo široko javnost in ljudi spodbudilo k ravnanju, ki povečuje varnost vseh udeležencev v prometu. Hvala vsem partnerjem, ki soustvarjajo to pomembno zgodbo – skupaj smo lahko najsvetlejši zgled," je ob začetku kampanje poudaril Janez Mervič, direktor Poslovne enote Celje Zavarovalnice Sava.

Brane Mernik, predsednik in glavni trener KD Celje, je ob tem izpostavil: "V KD Celje mladim ne predajamo le športnega znanja, temveč tudi vrednote odgovornosti in spoštovanja. Zavedamo se namreč, da se tudi vrhunski šport začne pri varnosti, zato smo ponosni, da lahko s kampanjo Bodi svetel zgled! opozarjamo na pomen varnosti in spodbujamo kolesarje, da so zgled tako na tekmovanjih kot v prometu."

Foto: Andraž Purg Pomembno družbeno-odgovorno noto kampanje Bodi svetel zgled so prepoznali v podjetju Europlakat in jo podprli z brezplačnim oglaševalskim prostorom. Ob tem so povedali: "V Europlakatu z veseljem podpiramo družbeno odgovorne projekte, ki prispevajo k ozaveščanju javnosti. Kampanja Bodi svetel zgled! nas je nagovorila s svojim pomembnim sporočilom o varnosti kolesarjev, zato jo z veseljem podpiramo in pomagamo širiti med ljudi."

Kampanja "Bodi svetel zgled!" bo v prihodnjih mesecih nagovarjala javnost prek različnih komunikacijskih kanalov in aktivnosti ter spodbujala razmislek o tem, kako lahko vsak posameznik prispeva k večji prometni varnosti. Da bo še bolj učinkovita, pa smo jo v obliki talnih oznak že prenesli tudi tja, kjer najbolj neposredno opozarja kolesarje – na kolesarske poti. Njeno osrednje sporočilo je preprosto: z odgovornim ravnanjem in skrbjo za lastno vidnost lahko vsak postane zgled drugim in pomaga ustvarjati varnejše ceste za vse.

*Vir: https://vbn.aau.dk/ws/files/274548813/Safety_effects_of_permanent_running_lights_for_bicycles.pdf

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