Dele Slovenije zajele močnejše nevihte, na Koroškem toča

Koroško in Štajersko je danes v popoldanskih urah doseglo več nevihtnih celic. Ponekod je močno deževalo - s Koroške poročajo o neurjih s silovitimi nalivi, padala je tudi toča. Nestabilno vreme se bo danes postopoma še širilo, gre pa sicer le za prehodno ohladitev pred nadaljevanjem izrazitega vročinskega vala. Nevihtno vreme bo mogoče tudi v nedeljo.

Po nalivu v Črni na Koroškem:

Toča v Radljah ob Dravi:

Trenutno smo sicer na vrhuncu prvega vročinskega vala. V prihodnjih dneh se bo toplotna obremenitev stopnjevala, saj se nad našimi kraji zadržuje zelo topel zrak. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Pričakujemo najvišjo dnevno temperaturo od 30 do 34 stopinj Celzija, od nedelje na Primorskem nad 35 stopinj Celzija.

V prihodnjih dneh se bo tudi najnižja jutranja temperatura dvignila do okoli 20 stopinj Celzija. Precej verjetno je, da se bo vročinski val marsikje nadaljeval do konca junija ali celo v začetek julija, saj na obzorju ni nobene izrazitejše vremenske motnje, ki bi prinesla dež in ohladitev ozračja.

Verjetnost vročinskih neviht se sicer nekoliko poveča v severni polovici Slovenije in v nedeljo po večjem delu države. Z nadaljevanjem vročine se bo postopno zaostrila suša, s tem pa tudi požarna ogroženost naravnega okolja, pravijo meteorologi agencije za okolje.

Zaradi visokih temperatur je agencija za okolje izdala opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.

Meteorologi so danes sicer že opozarjali, da se lahko nad Slovenijo razvijejo močnejše nevihte:

Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta.