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Avtor:
J. L.

Četrtek,
18. 6. 2026,
9.55

Osveženo pred

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Luka Dončić Luka Dončić LeBron James Kevin Love Los Angeles Lakers

Četrtek, 18. 6. 2026, 9.55

5 minut

V Los Angelesu se kuha zanimiva združitev okoli Dončića

Avtor:
J. L.

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LeBron James Luka Dončić | Bo LeBron James vendarle ostal v vrstah LA Lakersov? | Foto Guliverimage

Bo LeBron James vendarle ostal v vrstah LA Lakersov?

Foto: Guliverimage

V Los Angelesu je po koncu sezone zelo živahno. Novice, povezane z Lakersi, so praktično vsak dan na tapeti, največ pa se vrti okoli vprašanja, kakšno moštvo bodo v Kaliforniji sestavili ob Luki Dončiću. LeBron James naj bi bil vse bližje temu, da ostane pri Jezernikih, zdaj pa se ob Lakersih omenja še njegov stari znanec Kevin Love, s katerim je leta 2016 pri Cleveland Cavaliersih osvojil naslov prvaka lige NBA.

Po poročanju Marca J. Spearsa z ESPN naj bi bilo vse bolj verjetno, da bo LeBron James tudi v prihodnji sezoni nosil dres Los Angeles Lakersov. "Slišim, da se bo verjetno vrnil," je dejal Spears, ki je ob tem izpostavil, da bo zanimivo videti, kakšna bo finančna podoba novega dogovora.

Luka Dončić
Sportal Dončić v soboto v Ljubljani na turnirju ena na ena

V igri tudi njegov stari znanec

A to ni edino ime, ki se omenja v povezavi z Jezerniki. Spears je dodal, da bi se lahko LeBronu v Los Angelesu pridružil tudi Kevin Love. Gre za igralca, ki ga James zelo dobro pozna. Skupaj sta bila del šampionske zasedbe Clevelanda leta 2016, ko so Cavaliersi v velikem finalu po zaostanku z 1:3 premagali Golden State Warriors.

Kevin Love naj bi bil prav tako v igri za prihod v Los Angeles. | Foto: Guliverimage/Getty Images Kevin Love naj bi bil prav tako v igri za prihod v Los Angeles. Foto: Guliverimage/Getty Images

Love ima z Los Angelesom tudi osebno povezavo. Rodil se je v Kaliforniji in igral za slovito univerzo UCLA. Zdaj je pri 37 letih v zaključnem obdobju kariere in ni več igralec, ki bi imel eno od ključnih vlog na parketu, lahko pa bi Lakersom prinesel izkušnje, širino in dodatno veteransko prisotnost v slačilnici, poudarjajo onkraj Atlantika.

Ne bi bil velika zvezdniška okrepitev, a ...

V pretekli sezoni je Love igral za Utah Jazz, nastopil na 37 tekmah ter v povprečju dosegal 6,7 točke, 5,8 skoka in 1,8 asistence na tekmo. Še vedno je nevaren pri metu za tri točke – takšne igralce ob Luki Dončiću pri Lakersih potrebujejo –, hkrati pa koristen tudi pri skoku.

Veliko se bo v ligi NBA dogajalo že prihodnji teden, ko bo nabor lige NBA, tržnica pa se bo nato odprla 1. julija po našem času.

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