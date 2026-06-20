Nemški kolesar Florian Lipowitz je na kraljevski etapi dirke Po Sloveniji pokazal, zakaj bo na Tour de France odpotoval z velikimi ambicijami. V vročini je na vzponu na Vršič naredil razliko, na spustu proti Kranjski Gori pa po zahtevnih kockastih ovinkih ni želel tvegati. Z Giuliem Pellizzarijem sta v cilj prikolesarila skupaj - mlademu moštvenemu kolegu je želel podariti zmago, ki jo je odklonil – in na koncu je etapna zmaga šla v roke Nemcu, na prsa pa si je nadel zeleno majico vodilnega v skupnem seštevku. Z mislimi je prav tako že pri dirki Tour de France, na kateri bo eden od kapetanov ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, in beseda je nanesla tudi na Tadeja Pogačarja, ki kaže izjemne predstave.

Red Bull – BORA – hansgrohe nadaljuje s suverenimi predstavami na dirki Po Sloveniji. Kraljevsko etapo je izpeljala po skoraj popolnem scenariju. Najprej so tekmecem na vzponu na Vršič narekovali hud ritem, nato sta Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari ostala sama v ospredju, na koncu pa poskrbela za dvojno zmago nemško-avstrijske ekipe.

Za Lipowitza je bil to pomemben dan tudi v luči tlakovanja poti za Tour de France, kjer bo eden od kapetanov ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe. Slovenska kolesarska pentlja je zato njegova generalka. Nemec je po kraljevski etapi priznal, da je bil dan zaradi vročine še posebej zahteven.

"Na splošno sem kar zadovoljen. Tudi zaradi današnje vročine je bilo še posebej težko. Mislim pa, da je še kaj ostalo tudi za Tour. Poskrbeti moramo le, da bomo ostali sveži, potem pa se že veselim," je dejal Lipowitz.

Tratnik in Pithie tlakovala pot dvojni zmagi

Red Bull – BORA – hansgrohe je kraljevsko etapo odpeljala kot ekipa, ki je natančno vedela, kaj želi. Preden sta Lipowitz in Pellizzari na Vršiču dokončno razredčila konkurenco, sta veliko dela opravila tudi neumorni Slovenec Jan Tratnik in Laurence Pithie, ki je na letošnji dirki že dvakrat slavil zmago.

Jan Tratnik je bil spet v veliko pomoč celotni ekipi. Foto: Aleš Fevžer

Tratnik je bil znova v vlogi zanesljivega moža za najtežje delo, Pithie pa je kljub zeleni majici vodilnega garal v prvem delu etape in vlekel glavnino. Prav ekipno moč izpostavljajo v nemško-avstrijskem taboru, na koncu pa posamezniki prevzamejo ključno delo za etapne uspehe. Po današnji zmagi Lipowitza so tako prišli že do tretje zmage in nimajo prave konkurence na letošnji preizkušnji.

"Bil je res vroč dan, zato smo morali paziti, da ne pretiravamo z naporom. Poskušali smo narekovati visok tempo, nato pa po dveh ali treh kilometrih še bolj pritisniti. Nikoli ne veš, kako močni so posamezniki v skupini, saj je vedno veliko močnih fantov. Mislim, da smo lahko res ponosni, kako smo danes dirkali," je dejal Lipowitz.

Posebno zadovoljstvo mu je prineslo tudi dejstvo, da je ekipa nadgradila uspehe iz prejšnjih etap. "Vesel sem tudi zaradi zmage, saj je Laurence že osvojil dve etapi. To je bila res neverjetna ekipna predstava," je poudaril.

Na Vršiču napadel tudi zaradi spusta

Odločilni trenutek etape se je zgodil na Vršiču. Lipowitz je tam pritisnil na pedala in se odpeljal tudi Pellizzariju ter pokazal, da ima močne noge. A razlog za napad ni bila le želja po tem, da bi se znebil tekmecev. V mislih je imel namreč tudi spust proti Kranjski Gori, predvsem kockasti deli ceste, kjer ni želel po nepotrebnem tvegati in s kakšnim padcem ogroziti nastop na Touru.

Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari sta skupaj prikolesarila v cilj. Foto: Aleš Fevžer

"Tudi zato sem se na koncu odločil za napad na vzponu. Želel sem si zagotoviti nekaj prednosti pred Giuliem, da bi se lahko nato nekoliko varneje spustil, še posebej na tlakovcih. Preprosto nisem hotel tvegati," je pojasnil.

Pellizzari je bil na spustu nekoliko drznejši, ujel moštvenega kolega, nato pa sta skupaj odpeljala proti cilju. V ozadju je ostal slovenski adut Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious), ki se je moral zadovoljiti s tretjim mestom in je po koncu dneva oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja, za vodilnim Nemcem pa ima v skupnem seštevku 1:32 zaostanka.

Lipowitz je priznal, da je bil to tudi načrt. "Med vzponom sem si rekel, da bom vozil v svojem ritmu, potem pa bom lahko malo upočasnil, še posebej na tlakovcih v spustu. Nisem hotel tvegati. Načrt je bil, da me Giulio dohiti in da bova potem skupaj odpeljala do cilja," je razložil.

Pellizzariju ponudil zmago, Italijan jo je zavrnil

V zaključku je sledil še zanimiv trenutek med moštvenima kolegoma. Lipowitz je Pellizzariju ponudil etapno zmago. Italijan, ki je bil po Giru razočaran, bi lahko v Kranjski Gori dobil lepo zadoščenje, a je ponudbo zavrnil. Nista se torej odločila za igro kamen,škarje, papir, ki sta jo pred leti uprizorila Tadej Pogačar in Rafal Majka pri vzponu na Veliko Planino.

Po višinskih pripravah je čutil nekaj utrujenosti, a je danes dobil potrditev, da gre forma v pravo smer. Foto: Aleš Fevžer

"Po njegovem Giru, ki mu je prinesel razočaranje, sem mu rekel, da lahko zmaga, da bi se po teh dveh dirkah spet dobro počutil. Potem pa je rekel, naj zmagam jaz. Hvala mu za to," je povedal Lipowitz.

Tako je zmaga ostala v njegovih rokah. Zanj je imela tudi osebno težo, saj je na novo zmago čakal dolgo: "Minilo je že več kot dve leti in pol od moje zadnje zmage, zato je zmaga na tej dirki zame vedno nekaj posebnega. Zelo sem vesel."

Po višinskih pripravah ni vedel, kaj pričakovati

Lipowitz je priznal, da pred dirko ni bil povsem prepričan, kako se bo telo odzvalo po višinskih pripravah. Prav zato je bila etapa čez Vršič zanj pomemben test: "Po višinskem pripravljalnem taboru sem se malo boril z utrujenostjo, zato nisem vedel, kako se bodo noge obnesle tukaj. Na splošno sem se počutil dobro. Tudi Giulio je veliko vlekel in pokazal izjemno predstavo. Na koncu sem res zelo vesel, da sem tukaj in da sem zmagal v tej etapi."

Dirka sicer še ni končana, a Lipowitz je z ekipo v odličnem položaju - Giulio zaostaja 4 sekundi, OMrzel na tretjem mestu pa torej 1:32. "Pred nami je še en dan. Mislim, da bo jutri v zaključku prav tako precej zahtevno. A s takšno ekipo smo lahko samozavestni," je dodal.

Pogačar? "Glavni favorit za Tour."

Ker je dirka Po Sloveniji zanj del priprav na Tour de France, se pogovor ni mogel izogniti Tadeju Pogačarju, ki blesti v tej sezoni in tudi na Dirki po Švici, kjer je uprizoril nov nor napad od daleč že v prvi etapi. Lipowitz spremlja, kaj počne slovenski šampion, in ga brez ovinkarjenja postavil v vlogo prvega favorita za največjo dirko leta.

Lani je osvojil tretje mesto na Dirki po Franciji. O Pogačarju in njegovih predstavah govori z velikim spoštovanjem. Foto: Guliverimage

"Res je neverjetno videti, kako močan je. Videli smo ga tudi v Sierri Nevadi. Že takrat je bil v res dobri formi. Mislim, da bo glavni favorit za Tour. Na koncu pa moramo misliti nase in poskrbeti, da bo naš Tour čim boljši," je dejal Lipowitz.

Nemec verjame, da ima Red Bull – BORA – hansgrohe dovolj močno zasedbo, da se lahko samozavestno poda v Francijo: "Z ekipo, ki jo imamo, lahko z zaupanjem stopimo na Tour de Francej."