Tadej Pogačar izjemen v kronometru, Roglič izven deseterice

Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) je zmagal na 23,7 kilometra dolgem ravninskem kronometru v okolici mesta Aarburg in se tako po četrti etapi Dirke po Švici še utrdil v skupnem vodstvu. Nizozemca Mathieua van der Poela (Alpecin - Premier Tech) je premagal za vsega pol sekunde. Primož Roglič je preizkušnjo končal na 12. mestu.

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Dirka po Švici, potek 4. etape: Vrstni red v cilju:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates - XRG) 26:37,99

2. Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech) 26:38,03

3. Tobias Foss (Nor/Netcompany INEOS) 26:44,67

4. Mathias Vacek (Češ/Lidl - Trek) 26:48,78

5. Tim Wellens (Bel/UAE Emirates - XRG) 26:50,19

6. Felix Grossschartner (Avt/UAE Emirates - XRG) 27:05,25

7. Sander de Pestel (Bel/Decathlon CMA CGM) 27:05,30

8. Mauro Schmid (Švi/Jayco AlUla) 27:07,44

9. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates - XRG) 27:09,18

10. Finn Fischer-Black (NZl/Red Bull - BORA - hansgrohe) 27:14,52

11. Fred Wright (VBr/Pinarello Q36.5) 27:14,73

12. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hangrohe) 27:15,79

... 17:29: Tadej Pogačar je v cilju za vsega pol sekunde premagal Mathieua van der Poela! 17:26: V cilju je Čeh Vacek, ki je po vmesnem času nekaj izgubil in pristal na tretjem mestu. Van der Poela zdaj skrbi le še Pogačar. 17:22: Na drugo mesto v cilju je prišel Norvežan Tobias Foss. 17:18: Pogačar je na progi prehitel Richarda Carapaza (EF Education - Easy Post). 17:16: Primož Roglič je v cilju zasedel osmo mesto, za vodilnim van der Poelom je zaostal slabih 38 sekund. 17:14: Pogačar je še 70 stotink sekunde hitrejši od Vaceka! 17:12: Odlično je na poti Čeh Mathias Vacek (Lidl - Trek), ki je na merjenju vmesnega čas prevzel vodstvo, bil je štiri sekunde hitrejši od van der Poela. 17:02: S startne rampe se je pognal še vodilni na dirki, Tadej Pogačar. Foto: Guliverimage 17:01: Primož Roglič je na merjenju vmesnega časa zabeležil deseti izid, bil je 23 sekund počasnejši od van der Poela. 16:48: Na progo je krenil eden od slovenskih adutov Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). 16:37: Mathieu van der Poel je prevzel vodstvo z več kot 12 sekundami prednosti in tekmecem vrgel rokavico. 16:25: Odlično je na poti Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech), ki je bil v prvih treh etapah dirke domala neviden. Na merjenju vmesnega časa je bil kar 11 sekund hitrejši od Wellensa. 16:20: Za zdaj sta s kronometrom najhitreje opravila Pogačarjeva moštvena kolega Tim Wellens in Nils Politt. Na progi je tudi že Domen Novak (UAE Emirates - XRG), a najboljša slovenska kronometrista bosta startala precej kasneje, Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) ob 16.48, Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) pa kot zadnji ob 17.02. Start: 23,7 kilometra dolg ravninski kronometer je odprl Nemec Marco Brenner (Tudor).

Pred etapo

Četrta etapa Dirke po Švici ne prinaša nobenega resnega vzpona, a bo kljub temu zelo pomembna za skupni seštevek. Na sporedu je 23,7 kilometra dolg posamični kronometer s štartom in ciljem v Aarburgu. Trasa je precej preprosta, hitra in ne pretirano tehnična. Po desetih kilometrih je predviden vmesni čas, večjih posebnosti pa na progi ni. Nekaj več ovinkov je le v srednjem delu, zadnji kilometri pa so povsem ravni in zelo hitri.

Edini nekoliko bolj razgiban del trase je pri vmesnem času po dobrih desetih kilometrih, kjer kolesarje čaka približno 600 metrov dolg odsek s skoraj štiriodstotnim naklonom.

Profil trase za kronometer (23,7 km):

Tadej Pogačar, ki vodi v skupnem seštevku dirke, sicer ni specialist za ravninske kronometre, a zdaj že vemo, da prvega kolesarja sveta ne gre nikoli odpisati. Eden glavnih kandidatov za etapno zmago je tudi Mathias Vacek iz ekipe Lidl-Trek, ki je trenutno odličen četrti v skupnem seštevku in prvi med mladimi kolesarji.

Startni časi favoritov Kolesar Ekipa 15:39 Alec Segaert Bahrain Victorious 15:57 Mauro Schmid Team Jayco-AlUla 16:43 Felix Großschartner UAE Team Emirates-XRG 16:48 Primož Roglič Red Bull-BORA-hansgrohe 16:52 Tobias Foss Netcompany INEOS 16:56 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 16:57 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG 16:59 Mathias Vacek Lidl-Trek 17:02 Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG

Med favoriti za jutrišnji kronometer bo prvi na progo (15.39) krenil Alec Segaert iz ekipe Bahrain Victorious. Belgijec je eden od specialistov za vožnjo na čas in bo že zgodaj postavil pomembno orientacijsko merilo za preostale favorite.

Ob 15.57 bo sledil Mauro Schmid iz ekipe Jayco-AlUla, nato pa se bo dogajanje med največjimi imeni zgostilo v zadnjih dvajsetih minutah. Ob 16.43 bo nastopil Felix Großschartner iz UAE Team Emirates - XRG, pet minut za njim pa še slovenski as Primož Roglič iz Red Bull - BORA - hansgrohe, ki bo skušal kronometer izkoristiti za napredovanje v skupnem seštevku, kjer je trenutno na 15. mestu (5:26 minute za vodilnim Pogačarjem).

Ob 16.52 se bo z rampe zapeljal nekdanji svetovni prvak v kronometru Tobias Foss iz ekipe Netcompany INEOS, ob 16.56 pa Ilan Van Wilder iz Soudal Quick-Stepa. Minuto pozneje bo na vrsti Brandon McNulty, specialist za vožnjo na čas in Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Team Emirates-XRG.

Tik pred koncem bo ob 16.59 štartal še Mathias Vacek iz Lidl-Treka, ki je v Švici pokazal odlično formo, zadnji med favoriti pa bo ob 17.02 na progo krenil vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bo v kronometru branil rumeno majico in preveril občutke pred nadaljevanjem sezone, v kateri ga čakajo še precej večji izzivi.

Še pred moško preizkušnjo se bodo na identični progi pomerile kolesarke.

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