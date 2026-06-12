Podatki so danes najpomembnejše premoženje podjetja – kako jih učinkovito zaščititi?

Podatki so eden ključnih temeljev poslovanja. Če podjetje do njih nenadoma ne more dostopati, se lahko ustavijo prodaja, proizvodnja, logistika in komunikacija s strankami. Ob kibernetskem incidentu zato ni pomembno le, ali varnostne kopije obstajajo, temveč predvsem, kako hitro in zanesljivo je mogoče sisteme ponovno vzpostaviti.

Klasične rešitve za varnostno kopiranje pogosto ne zadoščajo več. Izsiljevalski virusi oziroma napadi ransomware lahko prizadenejo tudi kopije podatkov, poslovna okolja pa so vse bolj razpršena med lastnimi podatkovnimi centri, oblakom in različnimi aplikacijami. "Varnostna kopija sama po sebi še ne pomeni, da bo podjetje po napadu lahko hitro nadaljevalo delo. Pomembno je, da so podatki zaščiteni pred spreminjanjem, da redno preverjamo njihovo obnovljivost in da lahko določimo varno točko za obnovo," pojasnjuje Sebastjan Birk, strokovnjak za strežniške in podatkovne sisteme v ACTUAL I.T.

Zaščita pred posegi in hitrejša obnova

Sodobne platforme za zaščito podatkov omogočajo uporabo nespremenljivih oziroma immutable varnostnih kopij, ki jih ni mogoče spreminjati ali izbrisati niti v primeru vdora v del informacijskega okolja. Z analitiko in metodami umetne inteligence lahko zaznajo tudi neobičajne aktivnosti ter pomagajo prepoznati varne obnovitvene točke. "Pri napadu je čas ključnega pomena. Daljša ko je prekinitev poslovanja, večje so lahko finančne posledice in tveganje za ugled podjetja. Cilj ni le hranjenje podatkov, temveč čim hitrejša in nadzorovana obnova poslovanja," poudarja Birk.

V ACTUAL I.T. zato organizacijam pomagajo pri prehodu na sodobne platforme za kibernetsko odpornost podatkov, med katerimi izstopa platforma IBM Storage Defender z modulom IBM Data Protect, ki temelji na tehnologiji Cohesity.

Rešitev omogoča centralizirano upravljanje varnostnih kopij, hitro obnovo podatkov ter postopno širitev zmogljivosti glede na rast podjetja. Povezuje se lahko z različnimi okolji in sistemi, med drugim z rešitvami VMware, Oracle, Microsoft SQL, OpenShift oziroma Kubernetes, IBM FlashSystem, Pure Storage ter z oblačnimi okolji. To podjetjem omogoča postopen prehod brez večjih motenj obstoječega poslovanja.

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Rešitev tudi v okviru oblaka PRO.Cloud

Poleg implementacije v okolju naročnika v ACTUAL I.T. omogočajo tudi uporabo rešitve v okviru okolja PRO.Cloud.

Podjetja lahko tako pridobijo sodobno zaščito podatkov brez visokega začetnega vložka v lastno infrastrukturo, ob tem pa ohranijo lokalno podporo in nadzor nad zahtevami glede hrambe podatkov. Vsi podatki niso enako kritični. Pred uvedbo je zato pomembno določiti, kateri sistemi morajo biti po incidentu obnovljeni najprej in kako hitro mora podjetje ponovno vzpostaviti ključne procese.

Zaščita podatkov danes ni več le tehnično vprašanje, je pomemben del neprekinjenega poslovanja in upravljanja tveganj. Organizacije morajo zato vedeti ne le, ali imajo varnostne kopije, temveč tudi, kako hitro in zanesljivo lahko po incidentu ponovno vzpostavijo poslovanje.

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