Zmagovalna ekipa minule sezone košarkarske lige NBA New York Knicks se je danes skupaj z več tisoč navdušenimi navijači sprehodila v paradi s konfeti 1,6 kilometra po aveniji Broadway od juga Manhattna do mestne hiše, kjer jih je med drugim pozdravil župan Zohran Mamdani.

Kratkohlačniki so po 53 letih - prvič od leta 1973 - osvojili naslov prvaka lige in povsem obnoreli mesto že med finalnimi obračuni proti San Antonio Spurs in celo svetovno prvenstvo v nogometu je v najbolj mednarodnem mestu Amerike v ozadju

Vsa mesta za ogled parade so bile danes zjutraj nabito polna že tri ure pred začetkom, množice pa so še kar naprej polnile spodnji del Manhattna. Ljudje so napolnili tudi večji del Brooklynskega mosta za ogled slovesnosti pred mestno hišo, ki so jo zaradi oddaljenosti lahko sicer le poslušali.

Pevka Alicia Keys. Foto: Reuters

Polne so bile okoliške ulice, saj so navdušenci upali vsaj na hiter pogled skozi nebotičnike, navijači, ki so vstajali sredi noči, so plezali na prometne znake in ulične svetilke, smetarske tovornjake in vse kar jim je prišlo pod noge. Za varnost je skrbelo več kot 10.000 policistov, za čiščenje konfetov in ostale nesnage pa 650 smetarjev.

Parada je šla skozi znani kanjon herojev, to je dela avenije Broadway, kjer so prvo tovrstno parado pripravili leta 1886 za odprtje Kipa svobode, nato pa so skozi leta častili velike dogodke, kot na primer zmage v vojnah, vesoljske polete, obiske tujih državnikov in športne dosežke domačih ekip.

V paradi sta bila tudi legendarna Walt Clyde Fraizer, ki je bil član zmagoslavne ekipe Knicks v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so dvakrat osvojili naslov ampak brez parade, ker je bilo mesto takrat finančno na psu.

Foto: Reuters

Tam je bil tudi Patrick Ewing, ki je ostal brez šampionskega prstana, čeprav je leta 1994 in 1999 povedel svojo ekipo do finala NBA. Častni prstan so mu dali sedaj kot posebnemu veleposlaniku ekipe.

Zbranim je zapela Alicia Keys, ki je skupaj z Jay-Z-jem leta 2009 izdala še vedno popularno pesem Empire State of Mind.

Mamdani je članom ekipe na slovesnosti predal simbolične ključe mesta, v nagovoru pa je 34-letni župan, ki ga leta 1973 še ni bilo na svetu dejal, da so čakali dolgih 53 let na to priložnost.

Jalen Brunson. Foto: Reuters

"Čakali smo, medtem ko je spomin na Willisa Reeda, ki je na eni nogi osvojil naslov prvaka, vedno bolj bledel. Čakali smo, medtem ko je Clyde znova in znova pokazal svojo odločnost v ključnih trenutkih. Ko je John Starks zabijal nad Michaelom Jordanom in Patrick Ewing nad Pacersi. Ko je Bernard King dosegel 60 točk," je dejal.

"Čakali smo, ne da bi vedeli, ali bo ta dan sploh prišel in čakali smo, ker smo globoko v naših bolnih, trpečih srcih vedeli, da bo. New York, ta ekipa je uspela. New York Knicks so prvaki lige NBA," je dejal župan.

Knicks so prevladovali v finalu, kjer so izgubili le eno tekmo in to na domačem parketu, ko je bil v dvorani predsednik ZDA Donald Trump. New York ni nikoli volil zanj, po porazu, ki so ga navijači pripisali njegovi prisotnosti, pa se je rojstnemu mestu dodatno zameril.

Koleka zamenjali za navijača Čeprav je Tyler Kolek eden od članov New York Knicks, se še vedno poskuša uveljaviti kot prepoznaven obraz na podlagi dogodkov med četrtkovo parado za naslov prvaka. Koleka je namreč v New Yorku na kratko ustavila policija, ki ga je zamenjala za navijača, medtem ko se je na ulicah Manhattna zbral z množico, da bi proslavil naslov Knicksov. Na vse skupaj pa se je odzval s humorjem. Cops mistook Tyler Kolek for a fan 😩 #alwaysknicks pic.twitter.com/7LxI29zahb — Kimberley A. Martin (@ByKimberleyA) June 18, 2026 I swear I’m on the team bro 😂😂😂 https://t.co/7AJyNXAIfz — Tyler Kolek (@tyler_kolek) June 18, 2026 Kolek v finalu lige NBA ni nastopil na nobeni tekmi. Nazadnje je nastopil v zadnji četrtini 4. tekme proti Cleveland Cavaliersom v finalu vzhodne konference. Petindvajsetletnik je v končnici odigral skupno 53 minut. Tyler Kolek Foto: Reuters Kolek je prvi dve sezoni v ligi NBA preživel pri Knicksih, potem ko so ga v menjavi na naboru pridobili Portland Trail Blazersi, ki so ga leta 2024 izbrali kot 34. na naboru.

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