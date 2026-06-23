Slovenski košarkar Saša Ciani se je v tem poletju po treh sezonah v ligi NCAA vrnil v slovensko izbrano vrsto. 23-letni nekdanji član Cedevite Olimpije in Ilirije, ki je v zadnjih treh letih zamenjal tri ekipe, se veseli vrnitve na evropski oder, hkrati pa opozarja, da čez lužo ni vse zgolj rožnato. "Vedno fantom rečem, naj razmišljajo s svojo glavo in naj ne verjamejo čisto vsega, kar jim bodo tam rekli – predvsem v košarkarskem vidiku," o množičnem romanju slovenskih košarkarjev v ZDA sporoča Ciani.

Xavier Musketters, UIC Flames in Penn State Nittany Lions so univerze in ekipe, v katerih se je v zadnjih treh letih kalil mladi slovenski košarkar Saša Ciani. Iz Amerike se, vsaj za zdaj, ne vrača povsem zadovoljen, saj so bila njegova pričakovanja pred odhodom čez lužo še nekoliko večja. Kljub temu je do zdaj iz ameriške izkušnje odnesel veliko, 206 centimetrov visoki košarkar pa se je letos poleti ponovno znašel tudi na seznamu Aleksandra Sekulića, ki si želi na 23-letnega košarkarja računati tudi v prihodnosti.

"Občutki so zelo pozitivni, res sem vesel, da sem se vrnil v reprezentanco in da me je trener Sekulić poklical. Po treh letih sem spet v reprezentanci, s fanti smo se dobro ujeli, spoznal sem še vse mlajše fante, tako da se zdaj že dobro poznamo. Veseli smo, da smo skupaj in da imamo pred sabo dve pomembni tekmi," je ob vrnitvi v izbrano vrsto povedal Ciani.

Reprezentanca se pripravlja na tekmi s Švedsko in Estonijo. Foto: Bor Slana/STA

V zadnji sezoni je igral za Penn State, kjer si je garderobo med drugim delil tudi s Tiborjem Mirtičem. Ciani je na parketu v povprečju preživel deset minut in v povprečju dosegal 2,1 točke in 1,9 skoka na srečanje. Več priložnosti je dobival leto pred tem v dresu UIC Flames, kjer je v dobrih 20 minutah na srečanje dosegal 9,9 točke in 7,6 skoka na obračun. "Mogoče sem pričakoval malce večjo vlogo. Dobil sem nove izkušnje, morda se ni izšlo, kot sem želel na začetku, a zagotovo je na koncu to dobrodošla izkušnja za prihodnje leto. Pred mano je še eno leto, potem pa bomo videli, kako bo, ko se bom vrnil v Evropo," proti prihodnosti že pogleduje Ciani.

Opozorilo drugim pred odhodom v ZDA

Kljub temu odhoda v ZDA ne obžaluje. "V tem času sem precej dozorel, za mano so tri sezone igranja pred velikim občinstvom v ZDA, z dobro konkurenco, fizično sem napredoval, pa tudi mentalno, tako da sem pripravljen na nove izzive v Evropi. Mislim, da mi evropski stil košarke tako ali tako bolj ugaja in da mi bo šlo ob vrnitvi v Evropo boljše kot v ZDA. Ni mi žal, da sem šel. So plusi in minusi kot povsod, a mislim, da mi evropski stil veliko bolj ugaja. Tja sem šel, da se pokažem, veliko sem videl – druga kultura in drugi ljudje."

Nazadnje je nosil dres Penn Stata. Foto: Guliverimage

Ob tem tudi vse mlajše košarkarje, ki jih še čaka pot v ligo NCAA, opozarja, da se tam ne cedita le med in mleko. "Vsi sprašujejo o izkušnjah, tudi iz reprezentance gredo zdaj trije v ZDA. Vedno jim rečem, naj razmišljajo s svojo glavo in naj ne verjamejo čisto vsega, kar jim bodo rekli – predvsem iz košarkarskega vidika. Je pa super izkušnja, ki je ne bi zamenjal za nič. Fantom svetujem, naj bodo oni in naj se ne pustijo zmesti ameriškemu stilu. Pristop je drugačen kot v Evropi, sploh v reprezentanci je način dela veliko bolj sproščen, vsi držimo skupaj, v ZDA pa dela vsak zase, vsi se hočejo dokazovati in hočejo dati koš več, da dobijo minuto več. Menim, da to ni ravno najboljši način. Že prej sem vedel, da se bom vrnil v Evropo, da sem šel tja po izkušnje, zato sem zadovoljen," pravi Ciani.

Za člansko izbrano vrsto ima dva uradna nastopa. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj je povsem osredotočen na delo z izbrano vrsto, v kateri si bo skušal izboriti mesto pod obema obročema. Do zdaj je za izbrano vrsto vknjižil dva uradna nastopa. "Vse od 14. leta sem bil del reprezentanc vse do članov, potem so sledila tri leta premora, ko nisem mogel biti zraven, ker mi akademske naloge tega niso dopuščale. Zato sem zdaj res vesel, da sem se vrnil," je poudaril slovenski košarkar.

Česa je sposoben in kakšno vlogo bi lahko prevzel, zanima tudi selektorja Aleksandra Sekulića. "Cianija smo spremljali in vemo, kaj lahko od njega pričakujemo. Zagotovo mu manjka izkušenj na tej ravni s članskimi košarkarji, ki igrajo z veliko čvrstosti. Ima pa talent in ima veliko stvari, ki jih je kazal že pred odhodom v ZDA, mogoče takrat še v nekoliko boljši različici. Bomo videli," je o vlogi Cianija povedal Sekulić.

Dokazovanja si želi tudi 23-letni košarkar. "S selektorjem še nisva govorila o moji vlogi, pred pripravami me je poklical, da bi se pridružil izbrani vrsti, tako da sem z veseljem prišel sem. Mislim, da je zame to super priložnost, da se pokažem in dokažem. Hitro sem se moral prilagoditi, ker so v NCAA malce drugačna pravila košarke, a sem tako igral že pred odhodom v ZDA, zato sem se hitro prilagodil. Tukaj mi je boljše igrati, ker gre za bolj timsko igro in se res dobro počutim. Vedno čutiš nekaj pritiska, a gremo po zmage na vseh treh tekmah, vključno s pripravljalno tekmo z Italijo, in s ciljem, da se dolgoročno gledano uvrstimo na svetovno prvenstvo."

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