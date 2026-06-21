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Vrnitev po letu 2012
Željko Obradović novi trener Panathinaikosa
Željko Obradović, eden najboljših košarkarskih trenerjev na svetu, bo spet treniral košarkarje atenskega Panathinaikosa. Šestinšestdesetletni Srb, ki je do sredine letošnje sezone vodil beograjski Partizan, s katerim se je zaradi slabih rezultatov razšel, se k zeleno-belim v Atene vrača po letu 2012, poroča spletna stran evrolige.
Pred odhodom je Panathinaikos vodil kar 11 sezon, petkrat je z njim postal tudi evropski prvak.
V dosedanji trenerski karieri je Obradović osvojil devet naslovov prvaka Evrope, po enega ima tudi s Partizanom, Joventutom, madridskim Realom in Fenerbahčejem.