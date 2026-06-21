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Avtor:
STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
15.37

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Natisni članek
Željko Obradović Panathinaikos košarka

Nedelja, 21. 6. 2026, 15.37

1 ura, 30 minut

Vrnitev po letu 2012

Željko Obradović novi trener Panathinaikosa

Avtor:
STA

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Željko Obradović | Željko Obradović bo vodil Panathinaikos. | Foto Guliverimage

Željko Obradović bo vodil Panathinaikos.

Foto: Guliverimage

Željko Obradović, eden najboljših košarkarskih trenerjev na svetu, bo spet treniral košarkarje atenskega Panathinaikosa. Šestinšestdesetletni Srb, ki je do sredine letošnje sezone vodil beograjski Partizan, s katerim se je zaradi slabih rezultatov razšel, se k zeleno-belim v Atene vrača po letu 2012, poroča spletna stran evrolige.

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Pred odhodom je Panathinaikos vodil kar 11 sezon, petkrat je z njim postal tudi evropski prvak.

V dosedanji trenerski karieri je Obradović osvojil devet naslovov prvaka Evrope, po enega ima tudi s Partizanom, Joventutom, madridskim Realom in Fenerbahčejem.

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