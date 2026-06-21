Željko Obradović, eden najboljših košarkarskih trenerjev na svetu, bo spet treniral košarkarje atenskega Panathinaikosa. Šestinšestdesetletni Srb, ki je do sredine letošnje sezone vodil beograjski Partizan, s katerim se je zaradi slabih rezultatov razšel, se k zeleno-belim v Atene vrača po letu 2012, poroča spletna stran evrolige.

Pred odhodom je Panathinaikos vodil kar 11 sezon, petkrat je z njim postal tudi evropski prvak.

V dosedanji trenerski karieri je Obradović osvojil devet naslovov prvaka Evrope, po enega ima tudi s Partizanom, Joventutom, madridskim Realom in Fenerbahčejem.