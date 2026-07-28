Na Jesenicah se znova praši, nekdanji predsednik: Gre za popolno laž

HDD Jesenice je aprila dobilo novo vodstvo, vendar je to pred dnevi ponudilo odstop. "Po natančnem pregledu poslovanja je hitro postalo jasno, da ugotovljene okoliščine niso skladne s sliko, prikazano ob primopredaji. Na dan so namreč prišla nepredvidena pretekla bremena, katerih dejanski pravni status in finančni obseg predhodno nista bila ustrezno razkrita," so zapisali v sporočilu za javnost, zdaj pa se je na vse skupaj odzval predhodnik, nekdanji predsednik HDD Jesenice, Peter Bohinec.

Vodstvo slovenskega hokejskega kluba Jesenice, ki je aprila dobilo novo vodstvo, je konec junija zaradi težkega finančnega stanja ponudilo odstop. Člansko sezono 2026/27 v Podmežakli bodo zdaj skušali rešiti HD mladi Jesenice. Po natančnem pregledu poslovanja je hitro postalo jasno, da ugotovljene okoliščine niso skladne s sliko, prikazano ob primopredaji, je na klubski spletni strani zapisalo vodstvo kluba.

"Na dan so namreč prišla nepredvidena pretekla bremena, katerih dejanski pravni status in finančni obseg predhodno nista bila ustrezno razkrita. Ker gre za pravnomočno izvršljive obveznosti, ki glede na celoten proračun pomenijo neobvladljivo breme, je izpeljava sezone pod okriljem trenutnega društva žal onemogočena," so še sporočili iz kluba.

Zdaj se je na sporočilo predsednika Gregorja Goričarja odzval njegov predhodnik in informacije označil za laži. "V zadnjih dneh sem kot nekdanji predsednik HDD Jesenice (odstopil z mesta predsednika meseca septembra 2025) tarča sistematičnega blatenja, političnih napadov in neresničnih obtožb s strani trenutnega vodstva kluba in posameznih lokalnih politikov. Očitajo mi "nepredvidena pretekla bremena" in domnevno prikrivanje finančnega stanja ob primopredaji funkcije 7. maja 2026. Danes z materialnimi dokazi javno razkrivam, da gre za popolno laž in zavestno politično manipulacijo."

Športni park Podmežakla, dom Jesenic. Foto: Ana Kovač

"Dejstvo je, da je trenutni predsednik HDD Jesenice, g. Gregor Goričar, že 31. marca 2026 ob 22.16 (torej več kot mesec dni pred primopredajo in tri tedne pred svojim imenovanjem) po elektronski pošti prejel natančno finančno poročilo kluba. Trenutno vodstvo HDD Jesenice je v projekt vstopilo prostovoljno s polnim zavedanjem o zahtevni finančni sliki in z obljubami, da bodo sami zagotovili finančne rešitve in novega generalnega pokrovitelja. Nadaljnjo pomoč nekdanjega predsednika in direktorja so zavrnili. Ker svojih obljub in nalog v treh mesecih niso realizirali, svojo nesposobnost rešujejo z zlonamernim prelaganjem krivde na preteklo vodstvo ter s tem načrtno škodijo ugledu kluba, jeseniškemu hokeju, vpletenim posameznikom in institucije župana," je zapisal Bohinec.

"Ostro zavračam tudi vse informacije, ki se v zadnjem tednu pojavljajo na družabnih omrežjih in nekdanjemu vodstvu očitajo netransparentno poslovanje, laži, krajo in izčrpavanje društva ter pozivam vse, da za svoje trditve predložijo materialne dokaze."

Izjavo za javnost dodajamo v celoti: "Dokazi o transparentni predaji HDD Jesenice in konec političnih manipulacij V zadnjih dneh sem kot nekdanji predsednik HDD Jesenice (odstopil z mesta predsednika meseca septembra 2025) tarča sistematičnega blatenja, političnih napadov in neresničnih obtožb s strani trenutnega vodstva kluba in posameznih lokalnih politikov. Očitajo mi 'nepredvidena pretekla bremena' in domnevno prikrivanje finančnega stanja ob primopredaji funkcije 7. maja 2026. Danes z materialnimi dokazi javno razkrivam, da gre za popolno laž in zavestno politično manipulacijo. Dejstvo je, da je trenutni predsednik HDD Jesenice, g. Gregor Goričar, že 31. marca 2026 ob 22.16 (torej več kot mesec dni pred primopredajo in tri tedne pred svojim imenovanjem) po elektronski pošti prejel natančno finančno poročilo kluba. Elektronsko sporočilo, ki ga je poslal takratni direktor kluba Anže Pogačar in katerega prejemnik je bil tudi generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, je vsebovalo: 1. Uradne računovodske bilance za leta 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025. 2. Tabelo odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 3. 2026. 3. Izrecno in poimensko opozorilo na specifična posojila in dolg do dobavitelja, ter opozorilo o takojšnji nujnosti reševanja navedenih dveh zadev z namenom, da se klub izogne morebitnim izvršbam. 4. Jasno opozorilo, da je stanje na transakcijskem računu na navedeni dan nič evrov in da klubu grozi blokada računa zaradi zamude pri plačilu DDV obveznosti. 5. Podali smo obvestilo, da je za sezono 2026/27 v društvo za 20 tisoč evrov naročilnic in pogodb za oglaševanje ter da je oddana vloga na razpisu za sponzorstvo pri Zavarovalnici Triglav. G. mag. Goričar na dan prejetja e-sporočila še ni imel podpisanega soglasja za kandidaturo na mesto predsednika in je imel še deset dni časa za svojo odločitev. Dodatnih pojasnil ali zahtev za pregled dokumentov v pisarni ali pri računovodskem servisu ni zahteval. Trenutno vodstvo HDD Jesenice je v projekt vstopilo prostovoljno s polnim zavedanjem o zahtevni finančni sliki in z obljubami, da bodo sami zagotovili finančne rešitve in novega generalnega pokrovitelja. Nadaljnjo pomoč nekdanjega predsednika in direktorja so zavrnili. Ker svojih obljub in nalog v treh mesecih niso realizirali, svojo nesposobnost rešujejo z zlonamernim prelaganjem krivde na preteklo vodstvo ter s tem načrtno škodijo ugledu kluba, jeseniškemu hokeju, vpletenim posameznikom in institucije župana. Ostro zavračam tudi vse informacije, ki se v zadnjem tednu pojavljajo na družabnih omrežjih in očitajo bivšemu vodstvu netransparentno poslovanje, laži, krajo in izčrpavanje društva ter pozivam vse, da predložijo za svoje trditve materialne dokaze. Kot župana pa me predvsem žalosti, da večina negativnih komentarjev prihaja s strani oseb, ki so del občinskega sveta Občine Jesenice in so nedolgo nazaj glasovali proti obnovi dvorane Podmežakla, s čimer bi zagotovili boljše pogoje za vse uporabnike dvorane. Obsojam tudi ravnanje članov skupine Iniciativna skupina za obnovo HK Jesenice, ki je z manipulacijo HZS in z e-sporočil gospodarskim subjektom širom Slovenije oteževala delo takratnemu vodstvu, za srečanje in pogovor z nekdanjim vodstvom pa nikoli niso našli časa, kljub temu da imajo zelo pogosto čas za pisanje komentarjev na družbenem omrežju Facebook. Sporočila, ki dokazujejo, da smo jih preko našega NO večkrat neuspešno pozivali na srečanje z nami, hranimo v našem arhivu. Vsi dokumenti o poslovanju kluba za obdobje 2014–2026 so shranjeni v arhivu društva oziroma pri računovodskem servisu. Razlika med zdajšnjim in nekdanjim vodstvom je res kot dan in noč, kajti vodstvo, katerega del sem bil, se je kljub gospodarski in energetski krizi, pandemiji Covid, zaprtimi dvoranami, izgubi generalnega pokrovitelja (zaradi krize v njihovi branži) trudilo po svojih najboljših močeh graditi zgodbo članskega hokeja in na trgu zbirati sredstva za delovanje društva z namenom, da članski hokej preživi in ostane v mednarodnem tekmovanju. Zdajšnje vodstvo pa je že po dobrem mesecu začelo razmišljati o stečaju in obupalo, ter predalo odgovornost za člansko ekipo HD Mladim, ki jim želim uspešno izvedbo projekta AHL. S tem javnim razkritjem zaključujem vsakršno nadaljnjo polemiko. Dokumentacija, ki dokazuje transparentnost preteklega vodstva, je varno arhivirana. Zoper vse posameznike, ki bodo v prihodnje na družbenih omrežjih ali v medijih nadaljevali z blatenjem in lažnivimi obtožbami o 'prikrivanju', bom ustrezno pravno ukrepal z odškodninskimi tožbami zaradi razžalitve in obrekovanja. mag. Peter Bohinec, nekdanji predsednik HDD Jesenice"

Kot rešitelj se je sicer ponudilo bratsko društvo HD mladi Jesenice in izkazali pripravljenost, da z lastnim programom in strukturami prevzamejo skrb za člansko ekipo.

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