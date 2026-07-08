Sreda, 8. 7. 2026, 18.28
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Pogodba za dve sezoni
Uradno: Ilirijo bo vodil Gašper Okorn
Pri KK Perspektiva Ilirija so po slovesu od Stipeta Modrića našli novega trenerja. Ilirijo bo prihodnji dve sezoni vodil Gašper Okorn, je klub sporočil na družbenem omrežju.
"Člansko ekipo bo v naslednjih dveh sezonah vodil eden najbolj priznanih slovenskih košarkarskih strokovnjakov – Gašper Okorn. Za trenerjem Okornom je bogata mednarodna kariera, v kateri je vodil številne ugledne klube ter pustil pečat tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Z bogatimi izkušnjami, prepoznavno energijo in zmagovalno miselnostjo predstavlja pomembno okrepitev za naš klub," so pri KK Perspektiva Ilirija na družbenem omrežju potrdili, da bo Ilirijane vodil Gašper Okorn.
53-letnik je trenutno selektor madžarske reprezentance, na klubskem parketu pa je na zadnje vodil italijanski kolektiv Pistoia Basket 2000.
Glavni trener Ilirije je bil v zadnjih letih Stipe Modrić, ki pa se je po koncu sezone poslovil od kluba in sprejel nov izziv, postal je trener Zadra.
Ilirija bo v prihodnji sezoni ob državnem prvenstvu še naprej igrala tudi v ligi ABA.