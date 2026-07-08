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Avtor:
Pe. M.

Sreda,
8. 7. 2026,
18.28

Osveženo pred

21 minut

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Natisni članek
KK Perspektiva Ilirija Gašper Okorn košarka

Sreda, 8. 7. 2026, 18.28

21 minut

Pogodba za dve sezoni

Uradno: Ilirijo bo vodil Gašper Okorn

Avtor:
Pe. M.

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Gašper Okorn Krka | Gašper Okoron bo prihodnji dve sezoni vodil Ilirijo. | Foto Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Gašper Okoron bo prihodnji dve sezoni vodil Ilirijo.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Pri KK Perspektiva Ilirija so po slovesu od Stipeta Modrića našli novega trenerja. Ilirijo bo prihodnji dve sezoni vodil Gašper Okorn, je klub sporočil na družbenem omrežju.

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"Člansko ekipo bo v naslednjih dveh sezonah vodil eden najbolj priznanih slovenskih košarkarskih strokovnjakov – Gašper Okorn. Za trenerjem Okornom je bogata mednarodna kariera, v kateri je vodil številne ugledne klube ter pustil pečat tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Z bogatimi izkušnjami, prepoznavno energijo in zmagovalno miselnostjo predstavlja pomembno okrepitev za naš klub," so pri KK Perspektiva Ilirija na družbenem omrežju potrdili, da bo Ilirijane vodil Gašper Okorn.

53-letnik je trenutno selektor madžarske reprezentance, na klubskem parketu pa je na zadnje vodil italijanski kolektiv Pistoia Basket 2000.

Glavni trener Ilirije je bil v zadnjih letih Stipe Modrić, ki pa se je po koncu sezone poslovil od kluba in sprejel nov izziv, postal je trener Zadra.

Ilirija bo v prihodnji sezoni ob državnem prvenstvu še naprej igrala tudi v ligi ABA.

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