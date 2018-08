Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Getty Images

… leta 2004 sta nekdanja slovenska veslača Iztok Čop in Luka Špik v Atenah postala olimpijska podprvaka. Čeprav proces priprav na tekmo štiriletnega obdobja ni potekal brez težav, sta olimpijska prvaka iz Sydneyja uspešno stopnjevala formo in prav v finalu prikazala najboljšo predstavo.

Slovenca je za nov triumf v dvojnem dvojcu prikrajšala francoska posadka Sebastien Vieilledent-Adrien Hardy, medtem ko sta serijska zmagovalca tiste sezone Italijana Alessio Sartori in Rossano Galtarossa končala na najnižji stopnici zmagovalnega odra.

Čop je s srebrom dopolnil barvno zbirko olimpijskih odličij (zlat je bil leta 2000 na OI v Sydneyju in bronast v Barceloni leta 1992), za Špika pa je bila to druga olimpijska kolajna po zlatu izpred štirih let.

Atene niso bile zadnje olimpijsko prizorišče našega uspešnega dvojnega dvojca, v Londonu leta 2012 sta osvojila še bronasti odličji.

Zgodilo se je …

Leta 1979 je v 69. letu starosti v mestu Rapallo umrla legenda italijanskega nogometa Giuseppe Meazza.

Leta 1985 je nekdanja ameriška atletinja Mary Decker na mitingu v Zürichu postavila nov svetovni rekord v teku na eno miljo. Ciljno črto je prečkala s časom 4:16,71. Njen čas sta pozneje izboljšali le dve, rekord pripada Rusinji Svetlani Masterkovi, ki je v Atlanti tekla 4:12,56.

Leta 1991 je pri zmagi nad Manchestrom Cityjem z 2:1 na Maine Roadu prvenec v dresu Liverpoola zabil kasnejši veliki zvezdnik moštva Steve McManaman.

Leta 1997 je neki turški navijač med nebrzdanim proslavljanjem zmage svoje reprezentance v kvalifikacijski tekmi za svetovno nogometno prvenstvo nad Walesom s 6:4 po nesreči ubil svojega 15-letnega sina.

Leta 1998 so nekdanji britanski atleti poskrbeli za trojno britansko zmagoslavje na evropskem prvenstvu v Budimpešti. Doug Walker (20,53) je postal evropski prvak, na zmagovalnm odru pa sta se mu pridružila še Doug Turner (20,64) in Julian Golding (20,72).

Leta 2002 je Bojan Prašnikar prvič v tretjem mandatu sedel na klop slovenske reprezentance (nasledil je Srečka Katanca) in na prijateljski tekmi v Trstu zabeležil odmevno zmago proti Italiji (1:0). Strelec edinega zadetka je bil v 32. minuti Sebastjan Cimirotić, ki je po podaji Zlatka Zahovića najprej lepo preigral Christiana Panuccija, nato pa premagal Gianluigija Buffona. Na tej tekmi je debitiral Matej Mavrič.

Leta 2006 je nizozemski napadalec Roy Makaay zabil 3000. gol Bayerna Münchna v nemški Bundesligi.

Rodili so se …

1936 – pokojni ameriški košarkar Wilt Chamberlain

1959 – nekdanja britanska teniški igralka Anne Hobbs

1970 – nekdanji nizozemski kolesar Erik Dekker

1973 – nekdanji kanadski hokejist Steve McKenna

1978 - nekdanji irski nogometaš Alan Lee

1981 – nekdanja ameriška veslača, dvojčka Cameron in Tyler Winklevoss

1983 – avstralski nogometaš Scott McDonald (Avstralija)

1985 - španski teniški igralec Nicolas Almagro

1985 – ruska atletinja Aleksandra Kirjašova

1986 – jamajški atlet Usain Bolt

1986 – japonski telovadec Koki Sakamoto

1988 – poljski nogometaš Robert Lewandowski

1991 – hokejist Miha Verlič

1991 – nizozemski nogometaš Leandro Bacuna

1992 – pokojni ameriški košarkar Bryce Dejean-Jones