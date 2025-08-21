Dež prestavil dvoboj Veronike Erjavec

Edina slovenska predstavnica, ki se še bori za nastop na OP ZDA, Veronika Erjavec, bi se morala v drugem krogu kvalifikacij v sredo pomeriti s Kanadčanko Cadence Brace, a je organizatorjem težave povzročalo slabo vreme. Velik del dvobojev je tako prestavljen na danes.

Veronika Erjavec je v prvem krogu kvalifikacij v dveh nizih s 6:1, 6:3 je premagala Rusinjo Mario Timofejevo in se bo v drugem od treh krogov na poti do glavnega turnirja pomerila s Kanadčanko Cadence Brace.

Ta je na svetovni lestvici na 223. mestu, Erjavec pa na 140. Kanadsko-slovenski dvoboj je predviden za danes zvečer po slovenskem času.

Preostale Slovenke, Polona Hercog, Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, so izgubile v prvem krogu kvalifikacij.