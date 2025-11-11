Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

11. 11. 2025,
7.00

36 minut

Torek, 11. 11. 2025, 7.00

36 minut

Med turnirjem ATP v Torinu v ponedeljek umrla dva starejša gledalca

STA

Sveča | Foto Thinkstock

Foto: Thinkstock

V Torinu, kjer se na zaključnem teniškem turnirju sezone ATP za naslov meri osem najboljših teniških igralcev na svetu, med njimi prvič v zgodovini dva Italijana, sta v ločenih dogodkih umrla dva starejša gledalca, poročanje lokalnih medijev povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. Po poročilih je bil vzrok smrti pri obeh srčno popuščanje.

Najprej je zjutraj moški, star približno 70 let, poiskal zdravniško pomoč v tako imenovani "navijaški coni", ki se nahaja tik ob dvorani Inalpi, kjer potekajo tekme. Odpeljali so ga v bolnišnico, a je kmalu po prihodu umrl, so poročali italijanski mediji, vključno z javno radiotelevizijo Rai.

Nekaj ur pozneje se je med obračunom med Američanom Taylorjem Fritzom in Italijanom Lorenzom Musettijem na tribunah zgrudil 78-letni moški. Tudi njega so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, a so ga kmalu po prihodu razglasili za mrtvega.

Zaključni turnir ATP se je začel v nedeljo, razplet tega turnirja pa bo odločil, kateri teniški igralec bo leto končal kot številka 1.

Trenutno je prvi teniški lopar na svetovni računalniški jakostni lestvici v posamični konkurenci Španec Carlos Alcaraz. Če bo v skupinskem delu dosegel vse tri zmage ali pa se bo uvrstil v finale z enim porazom, bo konec leta 2025 številka 1.

Domači junak Jannik Sinner, ki brani naslov in s tem maksimalnih 1500 točk, bi potreboval ponovitev lanskega uspeha in slabše predstave Alcaraza, da bi drugo leto zapovrstjo končal na čelu razpredelnice.

