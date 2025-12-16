Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti

Leto 2025 se v OTP banki končuje s ponosom in optimizmom. Banka je dosegla spodbudne poslovne rezultate, prejela več pomembnih priznanj in še utrdila svojo vlogo odgovorne finančne ustanove v slovenskem prostoru. Z usmerjenostjo v skupnost in podporo trajnostnim vrednotam je gradila lepši vsakdan ter oblikovala trdne temelje sodobnega bančnega poslovanja.

Skrb za lepši jutri

Tudi v letu 2025 je banka v ospredje postavila pomoč skupnosti. Zaposleni so se z veliko predanostjo vključili v številne prostovoljske akcije – med drugim v krvodajalstvo, pogozdovanje, zbiranje šolskih potrebščin in prazničnih daril za otroke iz socialno šibkejših okolij ter mladinskih kriznih centrov. Izvedene so bile tudi delovne akcije v kriznih centrih, kjer so pripomogli k ustvarjanju prijaznejšega okolja za otroke, ki podporo najbolj potrebujejo.

Skupaj s Fundacijo Primoža Rogliča je banka tudi v letu 2025 organizirala dobrodelni dogodek Zlati krog. Na njem so bila zbrana sredstva za podporo mladim športnikom iz ekonomsko šibkejših okolij. Dogodek je še dodatno potrdil, da skupnost povezujeta energija ter iskrena skrb za ljudi in naravo.

Foto: OTP Banka Branik

Podpora športu

Šport in bančništvo sta na prvi pogled različna svetova, vendar ju povezujejo sodelovanje, odgovornost in odličnost. OTP banka zato šport razume kot dolgoročno naložbo v družbo. V letu 2025 je nosila certifikat Športu prijazno podjetje, njeno športno društvo pa zaposlene povezuje ob košarki, kolesarjenju, teku, pohodništvu in drugih aktivnostih.

Vsako sredo potekajo jutranje vadbe za zaposlene, saj dobro počutje krepi produktivnost in uspeh. Kot ena največjih bank v Sloveniji skupnosti vrača tudi s podporo vrhunskim športnikom, klubom in panožnim zvezam. Kot glavni sponzor nadaljuje dolgoletno partnerstvo z Olimpijskim komitejem Slovenije ter podpira olimpijce, Primoža Rogliča in Marušo Mišmaš. V letu 2025 je postala tudi generalni sponzor Plavalne zveze Slovenije. Šport tako ostaja pomemben del njenega poslanstva, saj odraža vrednote vztrajnosti in ekipnega duha.

Foto: OTP banka

Vlaganje v zaposlene

Posebna pozornost je namenjena zaposlenim, saj so motivirani in zadovoljni sodelavci ključni za uspešne rezultate banke. Certifikat Top investitor v izobraževanje potrjuje zavezanost banke k razvoju znanja in kompetenc zaposlenih ter njihovi stalni strokovni rasti.

Delovno okolje bogatijo številne aktivnosti za dobro počutje, s posebnim poudarkom na promociji zdravja – od rednih športnih vadb in svetovanj do nasvetov o zdravi prehrani. Program vključuje tudi brezplačno udeležbo na kolesarskih in tekaških maratonih po Sloveniji ter zimsko tekmovanje za Pokal OTP.

Ponovno med najboljšimi

Banka je v letu 2025 prejela več uglednih priznanj. Strokovni reviji The Banker in Global Finance sta ji ponovno podelili naziv banke leta. Izstopajoče rezultate potrjuje tudi nagrada Euromoney, dodatno priznanje pa je podelila še Ljubljanska borza z izborom OTP banke za člana leta na področju obvezniških trgov. Nagrade potrjujejo neprestano zavezanost k odličnosti, digitalizaciji in inovativnim storitvam, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo in krepijo zaupanje strank.

Foto: Shutterstock

Pogled v 2026

Ob koncu leta banka z optimizmom zre v prihodnost. Tudi v letu 2026 bo gradila na zastavljenih temeljih ter jih nadalje razvijala. Vizija ostaja usmerjena v ustvarjanje sodobnih bančnih rešitev, podprtih z znanjem in predanostjo zaposlenih, vrhunsko uporabniško izkušnjo ter odgovornim odnosom do skupnosti.

Ob tem OTP banka svojim strankam izreka zahvalo za dosedanje zaupanje ter jim želi čarobne praznike in uspešen vstop v novo leto.