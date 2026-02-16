Na protestu v Sarajevu zahtevajo odgovornost za nesrečo tramvaja

V Sarajevu četrti dan zapored poteka množični protest, na katerem danes najmanj dva tisoč večinoma mladih zahteva odgovornost za nesrečo, v kateri je ob iztirjenju tramvaja v središču prestolnice BiH minuli četrtek umrl 23-letnik, 17-letnici pa so morali amputirati nogo.

Protest so tudi danes začeli pred Narodnim muzejem, kjer je v četrtek na prometni ulici iztiril tramvaj in zrušil tamkajšnje postajališče za tramvaj. Pri tem je umrl 23-letni Erdoan Morankić, študent drugega letnika likovne akademije iz Brčkega, štirje ljudje pa so bili ranjeni. Med njimi huje 17-letna dijakinja Ella Jovanović, ki so ji morali amputirati nogo, a se zdravniki še vedno borijo za njeno življenje, poročajo tiskovne agencije in mediji iz regije.

Protestniki so večinoma študenti in dijaki, ki so se od muzeja odpravili na pohod po ulicah mesta. Šli so tudi mimo kantonalnega tožilstva, pred gimnazijo pozivali učence, naj se jim pridružijo. Zahtevajo odgovornost vseh v sistemski verigi.

"Nismo odšli iz razreda, ampak po prihodnost"

Nosili so transparente s sporočili "Nismo odšli iz razreda, ampak po prihodnost", "Ena ulica, eno življenje" in "Matere se ne bi smele učiti prižigati sveč za svojega otroka".

Med napisi, s katerimi zahtevajo odgovornost za nesrečo in večjo prometno varnost v prestolnici, izpostavljajo, da bi med žrtvami lahko bili tudi oni. "Hočemo pravico", "Ne ubija tramvaj, temveč malomarnost", "Mi smo glas tistih, ki ne morejo govoriti", poudarjajo.

Promet je bil na tramvajski postaji, kjer se je v četrtek zgodila nesreča, popolnoma blokiran v obe smeri, kolona mladih pa se je premikala proti Skenderiji in Marijin Dvoru.

Protestniki so pozvali državljane, naj zapustijo nakupovalno središče SCC in se jim pridružijo, vse, ki so se jim pridružili, pa so pozdravili z aplavzom, poroča spletni portal Index.

Zbrani so poudarili, da odstop kantonalnega premierja Nihada Uka in padec vlade kantona Sarajevo ne pomenita konca njihovih zahtev. Zahtevajo odgovornost vseh v verigi, od vlade kantona Sarajevo in pristojnega ministrstva do GRAS-a, katerega direktor Senad Mujagić je medtem prav tako odstopil.

Protestniki sedaj zahtevajo tudi imenovanje nove kantonalne vlade, transparentnost preiskave, zamenjavo odgovornih za mestni promet in novo vodstvo komunalnega podjetja GRAS ter tudi umik vseh starih vozil iz javnega mestnega prometa

Protest napovedan tudi za torek

Delavci GRAS-a so v spomin na pokojnega in v podporo svojemu kolegu Adnanu Kasapoviću, vozniku tramvaja, izvedli miren protest. Protesti so potekali v prisotnosti policije in brez incidentov.

Gre za nadaljevanje prejšnjih zborovanj v muzeju, Splošni bolnišnici, SCC in Skenderiji, s ciljem, da se tožilstvo kantona Sarajevo in kantonalno sodišče odzoveta profesionalno in učinkovito ter zagotovita, da bodo odgovorni preganjani.

Organizatorji so izjavili, da se pred Splošno bolnišnico ne bodo več zbirali, da ne bi motili pacientov.

Naslednji protest je napovedan za jutri ob 12. uri.

Kantonalno tožilstvo: "Poteka intenzivna preiskava"

S kantonalnega tožilstva so medtem danes sporočili, da so oblikovali posebno skupino tožilcev, ki bo vodila preiskavo nesreče. Izpostavili so, da intenzivna preiskava že poteka. Trenutno zbirajo izjave prič in pregledujejo posnetke nadzornih kamer.

Kantonalno sodišče v Sarajevu je sicer v nedeljo iz pripora izpustilo voznika tramvaja, potem ko je zavrnilo zahtevo tožilstva, da mu odredijo enomesečni pripor ob trditvi, da je bil vzrok nesreče človeški dejavnik. Šofer je na zaslišanju dejal, da ni kriv in da se je nesreča zgodila zaradi tehnične okvare tramvaja.

Tramvaj češkoslovaške izdelave, ki je v četrtek v zavoju iztiril s tračnic, je bil star več kot 40 let. Iz sindikata zaposlenih v podjetju GRAS so opozorili, da so tako stara vozila nevarna in da se pogosto kvarijo.

