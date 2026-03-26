Kosovo še živi sanje, BiH po 11-metrovkah v finale z Italijo

Še štiri evropske reprezentance bodo v torek dobile vozovnico za letošnje svetovno prvenstvo. V dodatnih kvalifikacijah izstopa Italija. Štirikratni svetovni prvaki so se znašli pred izzivom, saj jim grozi, da bodo izpustili že tretji mundial zapored. A prvo oviro so uspešno podrli, Severno Irsko so premagali z 2:0. V finalu dodatnih kvalifikacij bodo igrali z Bosno in Hercegovino, ki je po streljanju 11-metrovk izločila Wales. Po 11-metrovkah je napredovala tudi Češka, ob Italiji pa so po rednem delu polfinalnih tekem zmage veselili še Turčija, Danska, Poljska, Kosovo in Švedska.

Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 8. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Dodatne kvalifikacije za SP 2026 (polfinalne tekme):

Četrtek, 26. marec:

Slabe tri mesece pred začetkom SP 2026 je znanih 42 od 48 udeležencev. V Evropi so si zmagovalci vseh 12 kvalifikacijskih skupin zagotovili neposredno udeležbo, drugouvrščene izbrane vrste pa čaka popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah, kjer so se jim pridružili še štirje "srečneži" iz zadnje izvedbe lige narodov, med njimi tudi dobri slovenski znanci Švedi.

V Evropi se za zadnje štiri vstopnice poteguje 16 reprezentanc, med njimi pa se lahko z največjimi uspehi in tradicijo pohvali Italija. Azzurri spadajo med svetovne nogometne velesile, a jim največje tekmovanje na svetu že dolgo povzroča težave. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih jih sploh ni bilo. Izločili sta jih Švedska in Makedonija. Tudi Severna Irska jim je v preteklosti že ponagajala. Tokrat se je dobro branila slabo uro, nakar je Sandro Tonali le zadel za vodstvo Italije. Le to je 10 minut do konca tekme podvojil Moise Kean in Italija se je prebila v finale dodatnih kvalifikacij.

Skoraj uro so potrebovali Italijani, da so prebili obrambo Severne Irske. Za 1:0 je zadel Sandro Tonali. Foto: Reuters

Italija se bo za mesto na prvenstvu, ki ga bodo gostile Mehika, ZDA in Kanada, pomerile z Bosno in Hercegovino. Valižani so bili sicer na pragu zmage, nakar je Edin Džeko v 87. minuti zadel za izenačenje na 1:1. Podaljšek ni dal zmagovalca. Odločale so 11-metrovke. Ermedin Demitorvić je streljal prvi in ni zadel. Ko je Brennan Johnson v tretji seriji streljal prek vrat, se je psihološka tehtnica prevesila nazaj na stran Bosne. Valižani so zapravili še eno 11-metrovko, Bosanci pa vse preostale štiri zadeli.

Kosovo prvič trka na vrata največjega tekmovanja

Florent Muslija je zadel za vodstvo Kosova s 3:2. Foto: Reuters Kosovo je nogometno pravljico, ki jo je spisal v "slovenski" skupini kvalifikacijah, uspešno nadaljeval na Slovaškem. Pa na jakostni lestvici Fife zaseda šele 79. mesto in je tako najnižje uvrščeni udeleženec dodatnih kvalifikacij. Ob polčasu je bilo 2:1 za Slovanke, drugi del igre pa je pripadel Kosovarjem, ki so zabili trikrat zapored in povedli s 4:2. Končni izid je bil 4:3. V finalu kvalifikacij Kosovarje čaka Turčija, ki je z 1:0 izločila Romunijo. Edini gol na tekmi v Istanbulu je na začetku drugega polčas dosegel Ferdi Kadioglu.

Evropske dodatne kvalifikacije za SP 2026 (finalne tekme): Bosna in Hercegovina – Italija

Švedska – Poljska

Kosovo – Turčija

Češka – Danska Finalne tekme za nastop na SP bodo odigrane 31. marca.

Medcelinske dodatne kvalifikacije za SP 2026: DR Kongo – Nova Kaledonija/Jamajka

Irak – Bolivija/Surinam Finalni tekmi za nastop na SP bosta odigrani 31. marca.