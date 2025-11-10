Fritz izkoristil utrujenost Musettija, Sinner poškodbo tekmeca

Taylor Fritz je na zaključnem turnirju serije ATP v Torinu premagal Lorenza Musettija s 6:3, 6:4. V skupini Jimmyja Connorsa je zmago v nedeljo dosegel Carlos Alcaraz. V ponedeljkovem večernem dvoboju v skupini Björna Borga, v kateri je v nedeljo zmagal Alexander Zverev, Jannik Sinner s 7:5 in 6:1 odpravil Felixa Auger-Aliassima.

Lorenzo Musetti Foto: Reuters Ponedeljkov spored v Torinu sta odprla 28-letni Taylor Fritz in pet let mlajši Lorenzo Musetti, ki je še v soboto igral triurni finale proti Novaku Đokoviću v Atenah. Tam bi se Musetti, v kolikor bi tekmovanje v Atenah dobil, neposredno uvrstil na zaključni turnir, a je proti Srbu po treh tesnih nizih izgubil. Kljub temu se je po odpovedi Đokovića zaradi poškodbe kot zadnji uvrstil v Torino, zdaj pa plačal davek utrujenosti in potovanj v zadnjih dneh, četudi so mu organizatorji namenili dan več do prvega dvoboja.

Sprva je Italijan še držal stik z lanskim finalistom in pretil na njegov servis, nato pa je Fritz dvignil raven igre in zanesljivo dobil prvi niz. Tudi v drugem je deloval bolje in si v tretji igri priigral prednost odvzema servisa. Zadržal jo je do konca in po uri in 42 minutah ugnal Italijana. V medsebojnih obračunih sta zdaj Fritz in Musetti poravnana na 3:3.

V drugem krogu skupinskega dela se bo Američan v torek pomeril s Carlosom Alcarazom. Znova prvi igralec svetovne lestvice je v nedeljo prav tako po dveh nizih ugnal Avstralca Alexa De Minaura.

Jannik Sinner na svojem prvem dvoboju na zaključnem turnirju v Torinu. Foto: Reuters

Branilec naslova Jannik Sinner je zanesljivo ugnal Felixa Auger-Aliassima s 7:5, 6:1, s katerim se je nazadnje pomeril v finalu mastersa v Parizu in bil po dveh nizih boljši. Tudi tokrat je slavil, a vsaj prvi niz je bil še zelo izenačen. Nobenemu od igralcev ni uspelo odvzeti servisa tekmecu, dobivala sta igre na svoj servis, je pa bil nekajkrat Južnotirolec povsem blizu uspehu. Po 5:5 pa je sam povedel s 6:5 ter nato v petem poskusu vendarle dobil igro na servis tekmeca, s tem pa tudi prvi niz, ki je trajal 58 minut.

A Auger-Aliassime ni zdržal takšnega ritma; v drugem nizu je bil že precej načet, potreboval tudi zdravniški premor, Sinner pa je tokrat začel z dvema dobljenima igrama na svoj servis in vmesnim brejkom. Po vodstvu s 3:0 pa mu ni bilo težko zadržati prednosti, njegov nasprotnik je povsem popustil, izgubil še eno igro na svoj servis za zaostanek z 1:5, Sinner pa je po 40 minutah izkoristil prvo zaključno žogo za 6:1.

ATP, zaključni turnir, ponedeljek:



Taylor Fritz (ZDA/5) - Lorenzo Musetti (Ita/8) 6:3, 6:4;

Jannik Sinner (Ita, 2) : Felix Auger-Aliassime (Kan) 7:5, 6:1

Lestvica: Skupina Jimmy Connors

Carlos Alcaraz (ESP) 1 zmaga - 0 porazov

Taylor Fritz (USA) 1 - 0

Alex de Minaur (AUS) 0 - 1

Lorenzo Musetti (ITA) 0 -1



Skupina Bjorn Borg

Alexander Zverev (GER) 1 zmaga - 0 porazov

Jannik Sinner (ITA) 1 - 0

Ben Shelton (USA) 0 - 1

Felix Auger-Aliassime (CAN) 0 - 1

Na ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.