Hude obtožbe na račun nekdanje šampionke: Pretepala nas je, dokler nismo padle na tla

Iz Romunije prihajajo šokantne obtožbe športnih telovadk zoper nekdanjo šampionko, zdaj pa trenerko Camelio Voineo. Ta naj bi varovanke žalila, se drla nanje, jih lasala in pretepla, če vaje niso izpeljale, kot si je zamislila.

Romunski golazo.ro je v zadnjih dneh objavil več pričevanj nekdanjih telovadk, ki so za omenjeni medij opisale svoje trpljenje pod trenerko Camelio Voineo. Ta se je po uspešni karieri, v kateri je predvsem z ekipo osvajala odličja na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, podala v trenerstvo.

Pri svojem delu naj bi se posluževala šokantnih prijemov so v anonimnih pričevanjih dejale njene nekdanje varovanke. "Še vedno se je bojim," je dejal eden od njih.

Žalitve, kričanje, lasanje

Žalitve, verbalna agresija in kričanje naj bi bile del njihove vsakodnevne vadbene rutine. Nekatere naj bi bile deležne tudi lasanja. Voinea pa naj bi dekleta tudi pretepla, če vaj niso pravilno izvedle.

"Pretepala nas je kot živali," pravi nekdanja varovanka Voinee in priznava, da je imela zaradi dogajanja v zgodnjih najstniških letih večkrat samomorilne misli.

"Neštetokrat nas je pretepla"

Voinea je kategorično zavrnila obtožbe, češ da se nikoli ni posluževala takšnih ukrepov. A nekdanja telovadka vztraja pri trditvah.

"Lahko govori, kar hoče. Zdaj tega noče priznati ... Imela sem luknje v laseh, videlo se mi je lasišče, saj so mi lasje zaradi mučenja izpadali v pramenih. Se zavedate, kako močno nas je morala vleči? Neštetokrat nas je pretepla. Pretepala nas je s pestmi, dokler nismo padle na tla. Takoj za vadbeno sobo je bila slačilnica. Imenovali smo jo "soba groze". Tam me je najhuje pretepla," je trenutke groze opisala nekdanja telovadka, ki naj bi bila zlorabe deležna pri sedmih, osmih letih.

Vse skupaj naj bi v trening dvorani videli tudi drugi trenerji, a se nihče ni vmešal, "kot da ne bi nihče nič videl".