Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
16.05

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Džakarta gimnastika Lucija Hribar

Četrtek, 23. 10. 2025, 16.05

40 minut

SP v športni gimnastiki, Džakarta (2025)

Lucija Hribar 20. v mnogoboju na SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lucija Hribar | Lucija Hribar si je kot prva Slovenka v zgodovini zagotovila nastop med svetovno elito v kraljevski disciplini mnogoboju. | Foto Guliverimage

Lucija Hribar si je kot prva Slovenka v zgodovini zagotovila nastop med svetovno elito v kraljevski disciplini mnogoboju.

Foto: Guliverimage

Slovenska telovadka Lucija Hribar je na gimnastičnem svetovnem prvenstvu v Džakarti nastop v mnogoboju končala na 20. mestu. Naslov prvakinje je osvojila Rusinja Angelina Melnikova.

Lucija Hribar si je kot prva Slovenka v zgodovini zagotovila nastop med svetovno elito v kraljevski disciplini mnogoboju. V konkurenci 24 najboljših, ki so se borile za kolajne, je Hribar na koncu osvojila 20. mesto s 50,499 točke.

Najboljša iz kvalifikacij Rusinja Angelina Melnikova je tudi v finalu pokazala največ in s 55,066 točke osvojila zlato medaljo. srebro je pripadlo Američanki Leanne Weong (54,966), bron pa Kitajki Qingying Zhang (54,633).

Preberite še:

Lucija Hribar
Sportal Zgodovinski dosežek Lucije Hribar!
Daiki Hašimoto
Sportal Japonec ostaja kralj mnogoboja
Gregor Rakovič
Sportal Gregor Rakovič: Sem deseti na svetu, to pa ni mačji kašelj
Džakarta gimnastika Lucija Hribar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.