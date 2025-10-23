Lucija Hribar 20. v mnogoboju na SP

Slovenska telovadka Lucija Hribar je na gimnastičnem svetovnem prvenstvu v Džakarti nastop v mnogoboju končala na 20. mestu. Naslov prvakinje je osvojila Rusinja Angelina Melnikova.

Lucija Hribar si je kot prva Slovenka v zgodovini zagotovila nastop med svetovno elito v kraljevski disciplini mnogoboju. V konkurenci 24 najboljših, ki so se borile za kolajne, je Hribar na koncu osvojila 20. mesto s 50,499 točke.

Najboljša iz kvalifikacij Rusinja Angelina Melnikova je tudi v finalu pokazala največ in s 55,066 točke osvojila zlato medaljo. srebro je pripadlo Američanki Leanne Weong (54,966), bron pa Kitajki Qingying Zhang (54,633).

